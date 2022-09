“Procedo alla querela”: Barbara Palombelli sconvolta, la situazione è scioccante

Barbara Palombelli ha vissuto momenti di shock e panico in diretta. Costretta a fermarsi e a interrompere la puntata, la brutta situazione creata in studio ha davvero dell’incredibile.

Gli imprevisti e i colpi di scena capitano e accadono durante la conduzione, “è il bello della diretta” come recita un famoso e comune modo di dire. Non è dello stesso parere la giornalista e presentatrice Barbara Palombelli che durante l’ultima puntata di “Stasera Italia” in onda su Rete 4, ha dovuto interrompere il talk per un grave problema in studio. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi degli spettatori, rimasti sgomenti e increduli. La Palombelli, confusa e spaventata, ha dovuto correre ai ripari.

La spiacevole situazione in studio

Barbara Palombelli conduce da qualche anno “Stasera Italia”, talk show in diretta di grande successo dove gli ospiti discutono di svariati temi e argomenti d’attualità, politica in primis. La giornalista in passato ha lavorato come corrispondente per il “Corriere della Sera”, per “Il Giornale” e “L’Europeo”.

È poi approdata in programmi tv come “Forum” e “Lo sportello di Forum” in veste di presentatrice garbata e ben posata, in grado di mantenere e reggere con grande professionalità il timone della conduzione. Anche per quanto riguarda il suo ultimo talk, “Stasera Italia” che sta riscuotendo grande successo e seguito. Un appuntamento fisso serale con al centro il dibattito e la discussione di temi importanti e di grande interesse pubblico.

Questa volta, però, la situazione in studio è sfuggita di mano e ha lasciato la Palombelli sorpresa e senza parole. Seri guai all’orizzonte per tutto il programma, il rischio è quello di finire nelle aule di un tribunale.

Cos’è accaduto?

Durante la puntata di “Stasera Italia”, tra i partecipanti si stava discutendo sulla delicata questione che lega la Russia e l’invio di soldi per finanziare determinati partiti, politici, imprenditori, società di più di venti paesi nel mondo (Italia inclusa). Secondo i servizi segreti americani, la Russia avrebbe inviato più di trecento milioni di dollari a queste istituzione, nell’arco temporale che va dal 2014 fino ad oggi.

Tra un servizio, gli interventi e le interviste, Barbara Palombelli stava conducendo il suo tavolo con la stessa posatezza di sempre, quando Matteo Ricci del PD ha esposto il suo personale pensiero con queste parole:” Da anni la Russia cerca di influenzare le elezioni in Occidente e lo fa attraverso i social network… In Italia aveva scommesso in particolar modo sul partito di Salvini, se hanno preso anche i soldi questo non lo so, lo vedremo”.

A seguito di un servizio trasmesso, Barbara Palombelli ha dovuto interrompere il normale fluire del suo programma per un messaggio inviatole in diretta dallo stesso Matteo Salvini che, ospite di lì a poco all’interno di “Carta Bianca” condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3, ha reagito a quanto si stava dicendo negli studi Mediaset.

Matteo Salvini con questo messaggio diretto a Barbara Palombelli ha minacciato querela:” Io querelo poco, ma stasera l’avvocato mi ha suggerito di farlo con voi. Mi spiace, non ho mai chiesto né preso soldi dalla Russia; quindi, procedo.”

Vista anche la presenza di Massimiliano Romeo, capogruppo leghista, Barbara Palombelli ha cercato di mediare e di trovare una rapida soluzione alla situazione che le stava sfuggendo di mano.

La conduttrice ha ribadito a Salvini la possibilità di controbattere poiché “Stasera Italia” è spazio di confronto e dialogo liberi, sottolineando la sua piena disponibilità al leader della Lega nel caso in cui decida di rispondere e di voler ulteriori precisazioni di quanto spiacevolmente accaduto.