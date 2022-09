Ilary fidanzata con un modello e con Totti solo per convenienza: spunta un’inedita verità

Nuove rivelazioni gettano ombre sulla chiacchieratissima rottura tra Ilary e Francesco Totti. Le accuse alla bella conduttrice non si fermano e adesso spunta il terzo incomodo.

Prima che Ilary Blasi diventasse Lady Totti è stata fidanzata per circa un anno con un modello, Sean Brocca. In pochissimi si ricordano di lui poiché sembra quasi impossibile immaginare la vita amorosa dell’ex coppia d’oro d’Italia, ossia Ilary e Totti, prima di quel matrimonio da favola nel 2005.

Eppure, una vita prima dell’impero Totti-Blasi c’è stata. Francesco, come da lui stesso dichiarato, si è divertito molto ma solo fino a quando non ha incontrato la bella Ilary. Dopo averla conosciuta, infatti, le cose erano cambiate: Ilary Blasi era la donna della sua vita.

E così è stato, almeno per venti lunghi anni. L’undici luglio Ilary e Francesco hanno annunciato la separazione ponendo fine ad un sogno, forse ancora legato all’ideale combinazione esplosiva velina-calciatore. I due sembra dovessero stare insieme per sempre e il loro amore era nato da giovanissimi. Ilary, all’epoca aveva appena 24 anni e dopo un po’ di riluttanza ha ceduto al corteggiamento del pupone.

All’epoca, però, la bella Ilary non era single, anzi aveva una relazione con un modello: Sean Brocca. Ed è proprio nel clamore mediatico degli ultimi giorni scaturito dall’intervista bomba di Francesco Totti al Corriere della Sera che sbuca questa vecchia fiamma della conduttrice de L’isola dei famosi.

A far da collante nel marasma delle dichiarazioni vi è niente di meno che Fabrizio Corona che, tramite il suo profilo Instagram, promette di far venire a galla le verità nascoste di un matrimonio, a detta sua, opportunistico e fasullo. Peccato che il social sopracitato di Corona è stato bannato per una seconda volta per cui dovrà trovare modi alternativi per raccontare il suo di punto di vista.

Le dichiarazioni di Sean Brocca

Tramite Corona, Sean Brocca ha detto la sua su una rottura che sta tenendo tutti gli italiani col fiato sospeso. Chi avrà tradito chi? Quanti amanti avranno avuto? Con Noemi, nuova fiamma del pupone, durerà? Come divideranno l’ingente patrimonio? Insomma, tutti siamo pieni di domande a cui pare, però, troppo prematuro dare una risposta.

Il modello racconta a Fabrizio la sua idea sulla rottura tra Totti e la Blasi: “Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola come tutte le altre. Io credo che Totti fosse molto innamorato di Ilary, anche se le ha fatto molte corna. Penso piuttosto che lei sia stata sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il SUO NOME per fare carriera”

Secondo Brocca Ilary senza Totti non avrebbe fatto carriera e avrebbe optato la vita con il calciatore per un tornaconto personale. Sean continua:

“Alla fine lei lo ha lasciato quando lui “ha perso tutto” e dopo che si era ben sistemata. Lei sapeva e ha accettato per 20 anni perché le conveniva”

Ed ecco che mette in chiaro i vari passaggi della fine della sua relazione con Ilary e l’ingresso in scena di Francesco Totti: “Durante gli ultimi 15 giorni della nostra convivenza sapevo che si messaggiava con lui”, ha ricordato l’uomo a Corona.

“Quando se n’è andata per andare a Roma, ho trovato all’interno dell’armadio nella casa dove vivevamo, due lettere e un regalo (un peluche con al centro una nostra foto) che non mi aveva mai dato… probabilmente ci teneva, ma di fronte alle dichiarazioni d’amore di Totti non c’è stato nulla da fare.

Al di là di ogni dichiarazione, sembra che in questa caotica vicenda ognuno voglia esprimere il proprio parere anche quando non esplicitamente richiesto.