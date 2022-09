Terremoto GF Vip e neanche è iniziato! | Pamela Prati causa contro Mediaset

Pamela Prati è pronta per entrare nella casa del Grande Fratello VIP; nel frattempo, ritira la causa contro Mediaset. Cosa era successo?

Pamela Prati sarà al Grande Fratello VIP: la conferma arriva dalle reti Mediaset alle porte della nuova edizione del reality show dell’emittente. La showgirl, nel frattempo, ha ritirato la causa civile intentata contro Mediaset. Ma cosa era successo e perché era arrivata a tanto?

Per capirlo dobbiamo tornare al 2019, quando scoppiò il caso Mark Caltagirone: Pamela Prati annunciò di aver conosciuto un uomo col quale si sarebbe sposata di lì a breve. Così il gossip era impazzito, e la donna è stata invitata a diverse trasmissioni per parlare della sua nuova vita e della lieta notizia.

Approfondendo la storia, però, sono emerse molte cose che non tornavano: i due non si erano mai visti né sentiti per una telefonata. Il fantomatico Mark aveva sempre una scusa per non mostrarsi o per non far sentire la propria voce. Segnali, questi, che avrebbero dovuto mettere in allarme la showgirl, cosa che invece non è successa: la Prati era talmente presa dalla passione che non si è chiesta se ci fosse qualcosa sotto.

Poi è arrivata la proposta di matrimonio, a cui lei ha risposto di sì. A quel punto i sospetti si sono moltiplicati, tanto che diverse persone del mondo dello spettacolo hanno avvertito la showgirl riguardo la stranezza della situazione. Alla fine Pamela Prati, messa di fronte alla verità, ha capito che era stata ingannata.

Il caso Caltagirone ha fatto discutere per mesi. Le reazioni del web e di altri conduttori sono state molto dure: hanno schernito la showgirl in modo anche molto pesante. Tra queste c’è stata Barbara D’Urso, che ha dedicato un’intera puntata di Live – Non è la D’Urso al finto matrimonio.

Pamela Prati, niente più causa a Mediaset

Pamela Prati ha confessato di essere stata sul punto di suicidarsi dopo la terribile delusione d’amore. La donna ha parlato di catfishing, anche se ci sono ancora molti punti oscuri sulla questione.

La showgirl si è scagliata anche contro chi ha usato la sua storia per fare audience, prendendola in giro e gettandola nel ridicolo. Per questo ha intentato una causa civile contro Mediaset e la conduttrice Barbara D’Urso.

Ora che si appresta a entrare nel cast del GF VIP, la donna ha preso accordi con l’emittente e ha ritirato la causa (almeno per il momento). Di sicuro Alfonso Signorini parlerà dell’argomento durante le puntate del reality, e darà modo alla showgirl di spiegarsi di fronte al pubblico italiano e chiarire la questione.