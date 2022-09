Raoul Bova, “Avevo bisogno di cercare risposte”, la compagna Rocio è inamovibile: sa bene cosa vuole

Raoul Bova sta vivendo una vera e propria rinascita dopo un brutto periodo che l’aveva allontanato dalle scene.

Raoul Bova è tra i personaggi più conosciuti dello spettacolo italiano: adorato dalle donne per il suo status di sex symbol, ma non solo. È un attore, regista ed ex nuotatore molto apprezzato nella televisione italiana, e ora sta finalmente vivendo il suo periodo di rinascita.

L’attore ha cominciato la sua carriera come nuotatore, vincendo a 15 anni il campionato italiano maschile dei 100 metri dorso. Bova ha poi lasciato l’agonismo, nonostante fosse molto portato.

In televisione approda nel 1991, ma con piccoli ruoli; il vero successo arriva col primo ruolo da protagonista nel film Piccolo grande amore di Carlo Vanzina del 1993. Nel 1996 è di nuovo protagonista di un film: questa volta si tratta di Palermo Milano sola andata insieme a Giancarlo Giannini.

Negli anni 2000 ottiene ruoli anche in produzioni estere. Nel 2004 è co-protagonista nel film Alien vs Predator; nel 2003 invece è protagonista, insieme a Giovanna Mezzogiorno, del film La finestra di fronte di Ferzan Özpetek. Nel 2007 recita con Micheal Keaton nel film The Company. Nel 2008 è protagonista del film campione d’incassi Scusa se ti chiamo amore diretto da Federico Moccia, che è anche scrittore dell’omonimo libro.

L’attore ha avuto una vita piuttosto agitata negli ultimi tempi. Nel 2017 è stato condannato dal tribunale di Roma per reati fiscali: la pena è la reclusione per un anno e sei mesi. Nel 2018 ha insultato e minacciato la giornalista Selvaggia Lucarelli, che nel 2014 aveva affermato che l’attore ha “scarse dote recitative”. Nel 2022, a gennaio, ha aggredito un’automobilista: per lui accuse di violenza privata, minacce e lesioni.

Raoul Bova, cosa dice Rocio?

Raoul Bova ha affrontato anche una grave perdita: entrambi i suoi genitori sono morti. Questo l’ha gettato in un profondo sconforto e l’attore ha vissuto un periodo molto buio. Al suo fianco, però, c’è Rocio, che sa sostenerlo e dargli supporto.

“Ho 51 anni, una famiglia stupenda, quattro figli, un lavoro che amo” ha rivelato l’attore. Dai tempi del Covid, Bova ha cominciato a collaborare con la Croce Rossa come volontario. “Avevo bisogno di andare a cercare risposte a tante cose che non conoscevo” ha detto.

L’attore è molto entusiasta della compagna. “Sono fiero di Rocio, sta andando benissimo. Non ho nessun consiglio da darle, è talmente brava che se la sta cavando benissimo da sola. Faccio il tifo per lei, sono molto contento. Sta facendo un viaggio nel tempio del cinema e ne uscirà sicuramente arricchita e io le sono accanto”.

Rocio, da parte sua, vorrebbe però fare un passo avanti e sarebbe felice se l’attore le facesse la proposta. E lui cosa dice? “Quando ci sarà un po’ di tempo per godersi questa proposta, la sorpresa arriverà. Una proposta deve essere una sorpresa, se lo dico che sorpresa è!”