Quanti animali vedete nell’immagine? Ecco il test visivo che rivela il vostro QI.

Provate il seguente test visivo: quanti animali ci sono nell’immagine che trovate qui sotto? Solo chi ha un quoziente intellettivo alto può risolvere questo enigma. Prendetevi un momento, rilassatevi e divertitevi!

Avete mai pensato di provare a mettere alla prova la vostra intelligenza per scoprire qual è il vostro QI? Ecco pronto un bellissimo e divertentissimo test visivo che vi farà scoprire il vostro quoziente intellettivo. Nell’immagine che vedrete sono nascosti e ben mimetizzati un gran numero di animali, starà alla vostra capacità di osservazione e di analisi trovare tutte le figure e svelarle.

Quanti animali vedete nella foto? Se pensate ce ne siano pochi, vi sbagliate e anche di gran lunga. Nella riproduzione qui presentata ce ne sono un bel po’ e dovrete solo sfidare la vostra concentrazione. Si tratta di un test che valuta le vostre capacità analitiche e cognitive e che molto spesso tendiamo a sopravvalutare.

Se non riuscite ad individuare tutti gli animali presenti nell’immagine non demordete: questo è una prova abbastanza complessa e da una forte connotazione intellettuale. Soltanto coloro che hanno un quoziente intellettivo al di sopra di 120 sono in grado di riconoscere tutte le figure animali nella foto in breve tempo e andando incontro a pochi problemi. L’importante è concentrarsi e mettersi in un ambiente rilassante dove sfruttare al massimo il proprio potenziale.

Il consiglio che possiamo darvi prima di iniziare la prova è quello di osservare l’immagine con molta attenzione. Il segreto sta tutto nel guardare fotogramma per fotogramma.

Ecco il test visivo che è dimostra il vostro quoziente intellettivo

Siete riusciti a scovare tutti gli animali nascosti nella riproduzione di questo scenario naturale e ricco di una fiorente vegetazione? Quanti animali avete scovato? È giunto il momento della verità: nell’immagine ci sono ben celati 25 animali! Vi siete almeno avvicinati a questa cifra oppure siete rimasti completamente sorpresi da un risultato così alto?

Ovviamente gli animali sono stati nascosti di proposito e con grande precisione tra gli alberi e la vegetazione nell’immagine per far sì che la vostra percezione ottica incontrasse un po’ difficoltà e andasse in confusione. Se vi ritenete soddisfatti del vostro “operato” allora proponetelo ai vostri amici! Se invece non avete notato abbastanza animali, non temete perché c’è solo bisogno di un po’ di esercitazione!

Prendete, allora, in mano un cronometro, controllate il tempo di reazione e monitorate i vostri miglioramenti. Questo test visivo vi aiuterà con certezza a sviluppare la vostra attenzione e la vostra consapevolezza.