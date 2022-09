Myriam Catania, l’incidente è drammatico: “Quattro giorni di coma, nessun ricordo” | Tra la vita e la morte

Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero, racconta senza fiato il tragico incidente in motorino che l’ha portata a stare in coma per quattro giorni e un anno senza memoria. Vediamo cosa è successo.

A “Verissimo”, talk show di Silvia Toffanin, Myriam si è lasciata andare al racconto del tragico incidente che l’ha vista coinvolta qualche anno fa. Sono stati attimi di terrore, che l’hanno portata a combattere per giorni tra la vita e la morte. La dinamica e le conseguenze lasciano senza fiato anche il pubblico in sala, scosso dal racconto della giovane.

Attrice, regista e doppiatrice italiana, Myriam Catania è figlia di Rossella Izzo, celebre doppiatrice e sorella gemella di Simona Izzo.

Figlia d’arte, ha doppiato moltissime attrici come Dakota Johnson in “Cinquanta Sfumature di Grigio”, Phoebe Tonkin in “The Originals”, Alyson Hannigan in “Buffy l’ammazzavampiri” ed è stata la voce di Alexis Bledelin “Una mamma per amica”.

È nota anche per essere stata la ex storica di Luca Argentero, con cui condivide uno splendido bambino.

Il drammatico racconto

“Ero in motorino, avevo appena comprato casa e non conoscevo bene le strade”, inizia così il suo racconto. “Era stato tolto uno stop, e la scritta per terra si era cancellata (infatti la municipale mi ha dato ragione). Una macchina mi ha preso in pieno in faccia”.

Allo scontro sono seguiti quattro giorni di coma, durante i quali Myriam ha combattuto con le unghie e con i denti per continuare a vivere. Le condizioni non erano ottimali e tutti erano preoccupatissimi per la sua vita. Dopo l’incidente e il coma di 4 giorni, Myriam ha avuto un edema celebrale.

“Mi tenevano il cervello fermo, prendevo dei farmaci per abbassare l’attività cerebrale per non avere crisi epilettiche. Non mi ricordavo nulla”.

Nel raccontare quei momenti ricorda che al suo fianco c’è sempre stata la mamma, Rossella Izzo: “Non mi ha mai lasciata, non è andata in bagno”.

A proposito di Luca Argentero, con cui all’epoca era fidanzata, afferma: “È rimasto seduto per terra, non si è mai alzato. Gli ho detto “Mi aspetterai?” e lui mi ha risposto “Ti aspetterò sempre”…”

La doppiatrice ha subito un’operazione maxillofacciale, per riallineare le fratture, dal medico che aveva operato anche Christian De Sica dopo l’incidente con i fuochi d’artificio.

Simona Izzo, zia di Myriam, ha poi ricordato a Domenica Live quei momenti difficili: “È stato il momento più difficile della nostra vita. Mi sentii male e chiamai mia sorella che rispose con un urlo. Pensavo fosse morta mia madre”.