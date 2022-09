Fabrizio Corona: Totti, Flavia Vento e quel tradimento. Salta fuori tutta la verità sulla scioccante notizia

Fabrizio Corona torna a parlare della fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Questa volta tira in ballo anche una persona molto vicina e controversa, che negli anni passati ha creato qualche problema alla coppia. Chi è ma, soprattutto, cos’è accaduto realmente?

Nel continuo rimpallo di notizie e scoop riguardanti Francesco Totti e Ilary Blasi, spunta e fa la sua parte anche il noto ex paparazzo Fabrizio Corona, che ultimamente freme per dire la sua. Corona parla di rivelazioni scottanti, di tradimenti passati nascosti e, per avvalorare le sue affermazioni, cita la showgirl Flavia Vento, portandola al centro del ciclone di questa storia infinita.

Flavio Vento e il passato tradimento

Flavia Vento è nota alle cronache passate per un presunto tradimento con Francesco Totti ai danni di Ilary Blasi, incinta del primo figlio, poco tempo prima del matrimonio, celebrato nel lontano 2005.

Stando ad un’intervista rilasciata dalla stessa Flavia Vento, lei e Totti avrebbero passato una notte insieme, fatto smentito e rifiutato dall’ex calciatore romano che si è completamente discostato dalle dichiarazioni. In effetti, la stessa soubrette avrebbe poi confessato di essere stata sollecitata da Corona per la pubblicazione di tale intervista. Dal canto loro, Francesco Totti, il fratello e il loro preparatore atletico avrebbero elargito 50 mila euro al re dei paparazzi, proprio per evitare scandali, scoop e foto dannose.

Ma quanta verità c’è in queste dichiarazioni?

Il commento di Fabrizio Corona

In un post su Instagram (canale social che gli è stato successivamente bloccato), Fabrizio Corona riaccende la questione e torna a parlare del presunto tradimento e di Flavia Vento. Ma lo fa con parole dure, dirette, spietate verso Ilary Blasi che al tempo aveva discusso con Corona durante una puntata del Grande Fratello Vip. Il motivo del battibecco era proprio quell’infedeltà di Totti con Flavia Vento, episodio rifiutato e confutato dal calciatore romano nel suo libro “Un capitano”.

Fabrizio Corona, nel sentire le ultime dichiarazioni di Francesco Totti inerenti i primi tradimenti dell’ex moglie e la sottrazione dei famosi Rolex, non ha perso tempo e ha subito postato un commento indirizzato all’ex letterina di Passaparola.

“È caduta la sua maschera, finalmente (…). Ora tutti cominciano a capire un po’ di cose “, Fabrizio Corona sottolinea le smentite e le bugie di Ilary Blasi, le accuse di essersi inventato tutto quando in realtà la verità è venuta a galla proprio per bocca dell’ex Totti.

Fabrizio Corona, inoltre, sottolinea la falsità della relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, giudicando il loro legame come finto, fittizio:” Ma questa non è una fiaba d’amore. È semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni”.

È ora della verità, secondo l’ex paparazzo.