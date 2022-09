Francesco Totti affonda Ilary: “Quando è morto mio papà non c’è stata”

Sbucano altri retroscena sulla separazione tra Ilary e Totti, che fanno sempre più luce su ombre sospette.

Questa volta l’ex capitano della Roma ha parlato senza freni sulla lingua, raccontando anche un momento delicato della sua vita, quando è venuto a mancare il papà. E le parole nei confronti di Ilary non sono state per niente leggere. Vediamo cosa è successo.

Bufera su Ilary Blasi, attaccata duramente da Totti

Della separazione tra Totti e Ilary se ne parlerà ancora per molto, perché ogni giorno emergono nuovi retroscena sulla dinamica dell’accaduto. Mentre Ilary dopo aver passato un’estate in giro per il mondo non ha rilasciato alcuna intervista, Totti questa volta ha parlato molto.

Dopo l’intervista al Corriere della Sera, Totti ha spazzato via qualsiasi dubbio. Certo è che bisogna sempre sentire le due campane e Ilary, per ora, non ha intenzione di esprimersi, altrimenti “rovinerebbe una cinquantina di famiglie”, afferma.

Inizialmente Totti sembrava poco intenzionato a parlare e, infatti, anche in occasione della Partita del Cuore, ha dato risposte secche a Simona Ventura, quando la stessa le ha chiesto cosa avesse fatto questa estate.

Totti attacca Ilary: “Quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata”

E dopo un lungo silenzio stampa anche sui social, ora sorprendentemente, Totti ha parlato, raccontando anche più del previsto.

Nell’ultima intervista ha ammesso che i due erano in crisi da tempo specificando che Noemi Bocchi è arrivata dopo. Secondo quanto racconta l’ex capitano, sarebbe stata Ilary la prima a tradire.

Inoltre, si è esposto anche riguardo la perdita del padre. Totti, infatti, ha detto addio a suo papà poco tempo fa che, dopo aver contratto il Covid, l’ha lasciato. Nel parlare della perdita, ha ammesso:

“Il 12 ottobre 2021 è morto mio padre di Covid. E io l’ho visto l’ultima volta il 26 agosto. Papà mio per me c’era sempre, non perdeva una trasferta. A me non faceva mai un complimento, ma con gli altri era fierissimo: Francesco è il numero uno, diceva.

Per me è stato un periodo tremendo. Per fortuna c’erano i figli. Finalmente ho potuto stare più tempo con Cristian, Chanel e Isabel. Mia moglie invece, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente. L’ultimo anno è stato duro. Non c’era più dialogo, non c’era più niente”

Secondo quanto raccontato da Francesco, Ilary sarebbe stata assente durante quel periodo buio. Non l’ha confortato e lui si è sentito molto solo.

Dalle sue parole si evince che dopo 20 anni di matrimonio Totti si aspettava molto di più da Ilary ed è rimasto profondamente deluso e ferito dal suo comportamento. La sua nuova fiamma Noemi, invece, sembra essere stata una boccata d’aria fresca e di grande aiuto in un momento così drammatico.