Camilla, il suo atteggiamento sotto accusa, irrispettosa. La moglie di re Carlo al centro dello scandalo

Camilla, moglie di re Carlo III, si è sempre dovuta guardare dalla critiche e dagli scandali che l’hanno riguardata quando era più giovane. L’ultima discussione riguarda l’outfit indossato per ricordare la regina

Camilla, la consorte del neo re Carlo III, è di nuovo al centro di accese discussioni: questa volta è per via del look che ha sfoggiato durante il ricordo della regina Elisabetta. La donna ha infatti scelto un outfit molto particolare e studiato nei minimi dettagli.

La sua storia d’amore con Carlo è stata e continua a essere tra le più chiacchierate al mondo. La donna soffre inevitabilmente del confronto con Diana Spencer, prima moglie di Carlo e madre di Harry e William, morta tragicamente il 31 agosto 1997.

Camilla è sempre stata vista come “non degna” dopo Diana, in particolare dopo la scomparsa della principessa tanto amata. Lei e Carlo si sono conosciuti nel 1970 a una partita di Polo e, come si suol dire, fu amore a prima vista. I due si frequentarono, ma poi l’erede al trono dovette partire per arruolarsi nella Marina Reale, e i due dovettero dirsi addio.

La famiglia di Carlo era contraria a un eventuale matrimonio: lo zio del re, Lord Mountbatten, gli consigliò di lasciar perdere la storia, dicendogli che sarebbe dovuta rimanere solo un’avventura. Quando i due si rivedono, Camilla è sposata con Andrew Parker Bowles, quindi la storia non prosegue.

Carlo nel frattempo sposa Diana Spencer nel 1981, ma dopo qualche anno ricomincia a frequentare Camilla: i due non si sono mai dimenticati l’uno dell’altra. Entrambi i matrimoni si concludono, e Diana confessa di aver sempre saputo che la sua era “una relazione a tre”. Re Carlo e Camilla cominciano a frequentarsi ufficialmente dopo le rispettive separazioni, e nel 2005 si sposano con rito civile.

Camilla, la consorte di re Carlo fa parlare

Ecco quindi che Camilla ha sempre sofferto il paragone con Diana e non è mai stata vista di buon occhio dal popolo inglese. Ma adesso, nel momento del saluto alla regina Elisabetta, ha compiuto un gesto che ha fatto scalpore.

La donna ha infatti voluto ricordare la regina indossando una collana con tre fili di perle, per omaggiare la sovrana scomparsa. Ha poi portato con sé un ombrello trasparente, uguale a quello che la regina teneva sempre vicino; infine, ha indossato la spilla a forma di nodo d’amore della collezione reale.

Camilla ha voluto omaggiarla così, senza troppi fronzoli ma con eleganza. Inevitabile che anche lei finisse nel gossip: dopo i nipoti William e Harry, tutti sono al vaglio degli occhi inquisitori del web.