Emma Marrone si sfoga: “Avete offeso la nostra dignità”. L’artista esplode per la mancanza di rispetto

Emma Marrone si è sfogata contro il terribile trattamento che ha subito: una vera e propria mancanza di rispetto che l’ha fatta esplodere con parole amare.

Emma Marrone non ci sta e si scaglia contro chi le ha mancato di rispetto: l’artista si è sentita attaccata durante un momento molto delicato per lei e ha accusato i colpevoli di aver offeso la sua dignità con comportamenti davvero infimi.

L’artista, vincitrice di Amici di Maria De Filippi 9 gode di un enorme successo grazie al suo talento e al timbro di voce unico che la contraddistingue. Spesso paragonata a Loredana Bertè e Gianna Nannini, la cantante è molto seguita sia in Italia che all’estero.

La donna si è ritrovata spesso al centro delle notizie di gossip, a cominciare dalla sua relazione, poi finita, con Stefano De Martino. I due si erano conosciuti al programma di Maria De Filippi per giovani talenti ed era nato l’amore. La loro storia ce la ricordiamo tutti, così come il loro addio, molto sofferto soprattutto da parte della cantante.

Il ballerino infatti ha tradito più volte Emma Marrone con Belen, con la quale ora ha un figlio e continua a frequentarsi, nonostante i numerosi tira e molla. La scoperta dei tradimenti fu un duro colpo per la cantante; oggi, dopo 10 anni dalla fine del suo grande amore con De Martino, è finalmente felice.

L’artista non ha mai nascosto il suo desiderio di mettere su famiglia e avere dei figli: i suoi ruoli nei film di Muccino rispecchiano in pieno questo suo sogno. La cantante ha ammesso che farebbe di tutto per riuscire ad avere un figlio, ricorrendo a ogni espediente che la scienza può offrirle.

Emma Marrone e lo sfogo amaro

Di recente la cantante ha dovuto affrontare un lutto molto grave: il padre Rosario se n’è andato i primi di settembre. L’uomo era molto attivo nel mondo della musica, ed era stato proprio lui a spingere l’artista a prendere lezioni di canto. Emma Marrone era molto legata al padre e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tanti.

Di recente l’artista ha svelato che suo padre è morto a causa di una leucemia. Nel spiegarlo si è scagliata contro chi dava la colpa ai vaccini: “Avrei voluto commentare anche quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni sulla questione dei vaccini. Mio padre da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare il dottor Enzo Pavone e tutta l’equipe dell’ospedale di Tricase. Ci hanno seguito e aiutato in un momento così difficile”.

Ma non è tutto: la cantante ha anche attaccato chi, durante i funerali, ha ripreso e fotografato lei e la sua famiglia, rovinando un momento così delicato. “A tutte le persone che hanno fotografato e filmato me e la mia famiglia in un momento così doloroso e privato per sbatterci sui social, vorrei dire che questi comportamenti così poco rispettosi non ce li meritavamo. Avete offeso la nostra dignità. E aggiunto altro dolore e dispiacere”.