Elisabetta II una vita a colori: perchè la Regina dello stile indossava sempre tinte pastello

La fine di Elisabetta II è stata solo una settimana fa e già si parla tanto della Sovrana ma anche della donna che è stata Elisabetta II.

La Regina tra due secoli con i suoi 70 anni di regno ha segnato molte pagine della storia e nel bene e nel male si è trattato di un personaggio chiave.

Tra le molte cose che si sono dette della Regina Elisabetta c’è anche la moda, la Regina è sempre stata un’icona di stile e i suoi abiti coloratissimi sono stati iconici. Una sua frase emblematica parla chiaro: “Devi essere vista per essere creduta”.

L’Inghilterra è in lutto dopo appena pochi mesi da un periodo di giubilo, quello per i festeggiamenti dei 70 anni di Regno della Sovrana che la scorsa settimana è morta all’età di 96 anni come se aspettasse giusto il momento di raggiungere questo traguardo per poi congedarsi silenziosamente.

I messaggi di cordoglio sono stati tanti ma come abbiamo letto ci sono state anche molte polemiche scaturite dai commenti di chi ha “sminuito” la morte della Regina, prendendola per quello che è, una persona di una certa età che ha avuto una vita piena e ricca di cose, di sicuro una privilegiata.

Elisabetta è stata definita la Regina dei due secoli, e con il suo percorso da Regina ha visto le pagine più importanti della storia del mondo, partecipando in maniera diretta in alcuni casi. Il suo regno fu suo per una fortuita casualità, quando suo padre Giorgio VI salì al trono al posto di suo fratello che abdicò.

Elisabetta II e la moda

Elisabetta II è stata per anni anche un’icona di stile con i suoi abiti a tinte pastello. Il suo abbigliamento era sempre studiato e scelto ad hoc per ogni occasione, mai esagerati o troppo semplici ma sempre giusti.

I colori pastello erano un must nel guardaroba della regina, colori che si notano ma allo stesso tempo sobri, ai quali colori è rimasta fedele. I cappellini erano un altro elemento fisso che non poteva mai mancare per completare il look. Forse non tutti sanno che una delle sue preferenze erano le stampe floreali, anche se non le indossava spesso, tendeva a prediligere la tinta unita.

I pantaloni erano molto rari ma a volte capitavano nel suo look, invece il filo di perle era obbligatorio e non se ne separava mai, la sua ultima foto pubblica per esempio le vede impreziosire il completo che indossava. La foto è stata scattata quando ha accolto la nuova Primo Ministro Liz Truss a Balmoral con la gonna a pieghe in motivo tartan, una delle sue preferite.

Come abbiamo detto Elisabetta II indossava spesso le tinte pastello e tendenzialmente usava colori molto accesi e brillanti. La motivazione di questi colori è paradossalmente politica e andava a descrivere il suo ruolo, oltre che essere indossati per motivi di sicurezza, affinché la si potesse riconoscere a colpo d’occhio, così da essere protetta. In questo modo è anche molto visibile tra la folla che si soffermava a guardarla nelle occasioni pubbliche.