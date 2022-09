Marcell Jacobs sposa Nicole Daza, ma il padre non si presenta: “Mi ha bidonato…”

Il campione olimpico convola a nozze con la sua compagna da tempo Nicole Daza nella bellissima cornice del lago di Garda al cospetto di 170 invitati. Ma tra questi manca uno dei più importanti.

Il 17 settembre 2022 l’atleta Marcell Jacobs ha sposato la sua fidanzata Nicole Daza con la quale è insieme da 4 anni e da cui ha avuto due figli, Anthony e Meghan.

Il matrimonio è stato celebrato vicino al paese d’origine del campione in un bellissimo resort sul Lago di Garda. Si tratta di un luogo molto importante ossia Torre San Marco di Gardone Riviera noto sia per il suo passato legato al poeta D’Annunzio sia per essere attuale scenario di vita notturna.

Jacobs è campione olimpico nella gara regina dell’Atletica, i 100 metri. Quel primo agosto 2021 l’atleta ha raggiunto un traguardo incredibile e con sorpresa si è collocato tra i più importanti corridori del mondo. Dopo Tokyo Marcell ha affrontato diverse problematiche fisiche ma quest’anno è riuscito vincere anche l’europeo a Monaco dimostrando il suo stupefacente talento.

Oltre ai risultati agonistici Marcell Jacobs, si può dire, ha fatto centro anche nella vita reale grazie all’incontro con la bella Nicole con la quale ha costruito, seppur giovanissimo, una famiglia bellissima. I due un anno fa si sono fidanzati ufficialmente e adesso hanno deciso di coronare il loro sogno e dichiararsi amore eterno al cospetto di tanti invitati pronti a celebrarli.

Il matrimonio da sogno e le assenze

Il matrimonio tra Marcell e Nicole è stato davvero magico grazie ad uno scenario suggestivo dato dall’intensa atmosfera del Lago di Garda. Oltre alla location ciò che ha ammaliato gli invitati è stato l’abito della sposa: un sensuale e raffinato vestito a sirena, ricco di luce e sexy trasparenze. Nicole era bellissima ma la cerimonia si è concentrata anche sui loro bellissimi bambini che hanno partecipato attivamente alla festa con grande felicità di tutti.

Purtroppo, però, non sono mancate le polemiche per l’assenza di qualcuno di molto vicino al campione della corsa. Marcell Jacobs, infatti, non ha potuto passare il giorno del suo matrimonio con suo padre a quanto pare invitato ma dal quale non ha ricevuto risposta. I due sembrava si fossero riconciliati dopo una vita piena di incomprensioni ma questa sua assenza peserà moltissimo in un rapporto già parecchio altalenante.

Nato a El Paso, Marcell Jacobs si trasferisce piccolissimo a Desenzano del Garda con la madre instaurando con suo padre un legame problematico. Al matrimonio, però, erano presenti un po’ dei suoi parenti americani, tra cui la nonna, gli zii e alcuni cugini che hanno alloggiato nell’hotel della mamma di Jacobs. Insomma, malgrado le difficoltà familiari il matrimonio è stato davvero un evento da favola.

Così come lo sarà il viaggio di nozze da sogno di Nicole e Marcell che voleranno verso mete meravigliose, tra Bali e le Maldive in resort extra lusso. È tempo di dimenticare, allora, le dichiarazioni di Jacobs riguardo a suo padre e alla sua incomprensibile assenza al Corriere della Sera in cui affermava: “L’ho invitato, non si è fatto sentire. Mi ha bidonato”. E ancora risentito ha detto: “Non l’ho nemmeno sentito”.

Adesso è tempo di guardare avanti con la sua nuova e bellissima famiglia, partendo da sua moglie Nicole.