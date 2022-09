Brusco arresto per Alberto Matano: l’annuncio sciocca il pubblico

La vita in diretta si ferma, gli spettatori sono tristi e sconvolti per il brusco arresto. Già all’inizio della stagione televisiva il programma di Matano subisce uno stop. Vediamo cosa sta succedendo.

La vita in diretta è uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Al timone dal 2019 vi è il giornalista Alberto Matano che è recentemente convolato a nozze con il suo compagno storico Riccardo. Matano, però, non è nato giornalista ma per compiacere i genitori si è laureato alla facoltà di giurisprudenza dopo essersi diplomato nel liceo scientifico.

Tuttavia, il sogno nel cassetto di diventare giornalista non si è mai davvero esaurito e un giovane Matano riesce a superare, dopo svariati tentativi, l’esame per entrare nella scuola di giornalismo a Perugia. Ottiene in tre anni il tesserino dove risulta iscritto all’ordine dei giornalisti: il suo sogno è finalmente diventato realtà.

Per molti anni Alberto Matano è stato un volto del telegiornale di Rai 1 ma nel 2019 cambia vesti diventando un presentatore a tutti gli effetti grazie alla conduzione della storica trasmissione La vita in diretta.

Con Matano il programma ottiene degli ottimi ascolti e l’apprezzamento da parte degli spettatori che si sono affezionati non solo al conduttore ma anche al variegato parterre degli ospiti invitati. E’ giunta, adesso, però una notizia che nessuno si aspettava: Matano si ferma proprio ora con La vita in diretta

Ecco la verità sullo stop

La vita in diretta, infatti, a causa dell’inizio della scuola per milioni di ragazzi e ragazze non andrà in onda il 16 di settembre proprio perché si lascia spazio al programma Tutti a scuola. Tanti studenti riprendono dopo le vacanze estive i loro impegni scolastici per questo i palinsesti Rai hanno deciso di modificare la loro programmazione per dedicare loro un giorno speciale.

Stessa sorte accade alla trasmissione di Serena Bortone che chiude l’appuntamento di Oggi è un altro giorno circa 30 minuti prima per far sì che Tutti a scuola possa essere mandato in onda per tempo. Insomma, una decisione di certo inaspettata ma assolutamente comprensibile considerando il giorno delicato per tanti studenti.

Matano, con la sua ormai assodata professionalità, ha acconsentito al cambiamento della programmazione del suo programma proprio perché consapevole dell’importanza della trasmissione Tutti a scuola. Un gesto, il suo, che denota una grande capacità di lavorare.