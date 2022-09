Adriano Celentano e la malattia: parla il figlio e commuove tutti

Adriano Celentano ha visto la sua vita cambiare a causa della malattia di suo figlio. Ecco cosa sappiamo.

Adriano Celentano è tra i cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana e negli ultimi decenni del Novecento la sua musica e i programmi Tv sono diventati iconici, pagine dello spettacolo che resteranno nella storia.

Negli ultimi anni Adriano Celentano è stato al centro dell’attenzione mediatica per essere stato protagonista di un programma autoreferenziale da lui ideato e trasmesso su canale 5: Adrian, dove all’inizio di ogni puntata veniva trasmesso un episodio dell’omonima serie animata, seguiva la partecipazione di ospiti in studio.

Prima di questo clamoroso flop a seguito del quale il “molleggiato” non è più intervenuto in alcun programma televisivo, lo abbiamo visto solo in sketch riproposti dalle teche rai e nella trasmissione di film di cui era protagonista.

La sua musica ha sicuramente fatto storia e ha anche cambiato il modo di fare rock in Italia, per non parlare di alcuni programmi di successo come Rockpolitik, l’ultimo programma degno di nota da lui condotto.

Tra i suoi più grandi successi, quelli che cantiamo ancora oggi ricordiamo 24000 baci, Stai lontana da me, Azzurro, Prego grazie scusi, Acqua e sale e Il ragazzo della via gluck.

Adriano Celentano è sposato con Claudia Mori e il loro amore è sicuramente uno dei più esemplari nel mondo dello spettacolo, sono stati La coppia più bella del mondo, come cantavano insieme e hanno avuto tre figli, Rosalinda, Giacomo e Rosita e sembra che proprio Giacomo abbia dovuto affrontare una malattia difficile che ha cambiato la vita della famiglia.

La malattia nella vita di Celentano

Se la vita di Adriano Celentano è stata costellata di successi musicali, fama e affetto dei fan allo stesso tempo il dolore che ha dovuto provare in diverse occasioni è stato tanto. Il molleggiato infatti ha dovuto attraversare un dolore molto grande causato dalla malattia di suo figlio Giacomo.

È stato proprio Giacomo a confessare in un’intervista di aver vissuto un periodo molto complicato a causa di problemi respiratori che gli hanno impedito di cantare, carriera che segue da tempo. La malattia lo ha portato a una condizione di solitudine che per fortuna è riuscito a superare grazie anche al supporto delle persone che gli sono state vicino, anche se nella dichiarazione pubblica che ha rilasciato, il cantante ha detto che la famiglia faceva fatica a comprenderlo.

Giacomo è cattolico e la sua fede lo ha aiutato a superare questo periodo e oggi ha raggiunto la felicità e realizzazione che merita. Di recente ha anche pubblicato un libro, Racconti sotto l’albero che ha riscosso un certo successo. Oggi la sua carriera sembra quindi aver ripreso la giusta direzione e il giovane uomo si sente lontano dalle difficoltà.