Maria De Filippi sotto choc: “Vergognatevi falliti…” Violento attacco a Uomini e Donne

Uno dei protagonisti di uomini e donne over si sfoga sui social contro alcune critiche ricevute. Usa delle parole dure e dirette lasciando molti fan del programma compreso la De Filippi sotto shock.

Uomini e donne è uno dei programmi più seguiti nel pomeriggio dagli italiani. Il trono over ha letteralmente surclassato quello classico in quanto a popolarità ed è per questo che i suoi protagonisti sono diventati delle vere e proprie star.

Insieme al successo, però, le donne e gli uomini dello show targato Mediaset attirano verso di loro numerose critiche poiché i loro atteggiamenti sono visibili a milioni di italiani. È quello che è successo ad uno dei cavalieri del programma che, però, ha deciso di non stare più zitto e subire i duri attacchi da parte della gente ma ha risposto a tono a chi gli ha mosso delle critiche.

Stiamo parlando di uno dei più discussi protagonisti del dating show di Maria De Filippi, un uomo originario della Regione Campania. È un modello di Napoli che ha frequentato varie donne del trono over tra cui: Ursula Bennardo, Jessica Cardinali, Ida Platano e Marika Geraci.

L’uomo, infatti, è considerato un vero e proprio latin lover di Uomini e Donne programma in cui è arrivato nel lontano 2018. Da allora è uscito con molte donne ma non ha ancora trovato quella giusta. Avete capito di chi stiamo parlando? Si tratta del Cavaliere napoletano Armando Incarnato.

Ecco lo sfogo social

Armando sbotta sui social dopo aver ricevuto pesanti giudizi da alcuni dei suoi compagni di avventura in Uomini e Donne. Su Instagram dichiara questo: “Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo, vergognatevi falliti del caxx! Ps: ma chi caxx siete!”.

Armando si dice estremamente deluso e arrabbiato e afferma che essere un personaggio presente in tv non dà il diritto a nessuno di minacciarlo, giudicarlo o addirittura di “augurare la morte, sentenziare sui figli, la famiglia”.

Questo duro sfogo con molta probabilità potrebbe essere rivolto a Stefano Torrese. L’uomo che ha partecipato al programma Uomini e Donne over avrebbe rivolto delle critiche nei confronti di Incarnato considerandolo un personaggio più che persona, un attore nato e spinto più dalla voglia di stare sul piccolo schermo piuttosto che trovare una compagna.

Queste parole diffuse dal blogger Fralof e rilasciate per la redazione di Piudonna.it hanno offeso profondamente Armando Incarnato che questa volta non ci sta e utilizza il suo Instagram per dire una volta per tutte: ognuno pensi alla propria vita senta senza sentenziare su quella altrui.