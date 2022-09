Esclusivo! Ecco le prime foto del pancino di Aurora Ramazzotti. “Vorrei mettere su famiglia…” le timide dichiarazioni

La figlia di Eros e Michelle è da un po’ di settimane sulla bocca di tutti per le voci su una presunta gravidanza confermata indirettamente dal giornale Chi. Adesso spuntano le prime foto delle sue nuove forme da quasi mamma.

Aurora Ramazzotti è sicuramente la star del momento soprattutto per le voci di gravidanza che si susseguono ormai da giorni. Il settimanale di Alfonso Signorini ha dichiarato con certezza che Aurora è sicuramente incinta del suo compagno Goffredo Cerza anche se nessuna conferma ufficiale arriva dalla bellissima coppia.

Nella timeline di questa vicenda i rumors su una possibile gravidanza sono partiti da agosto quando Michelle e Aurora sono state avvistate mentre acquistavano un test in una farmacia in Sardegna. I fan si sono domandati a chi fosse effettivamente rivolto quel test di gravidanza e i giorni successivi hanno confermato che la bella Aurora è in attesa del suo primo figlio per la gioia di mamma Michelle e papà Eros.

Ad alimentare questi pettegolezzi ci ha pensato, in un primo momento, l’amico fidato di Aurora Tommaso Zorzi che ha pubblicato una foto di lui con un finto pancione accompagnata da un commento della Ramazzotti in cui dice “Questa foto potrebbe raccontare molte cose” confermando velatamente che qualcosa di vero ci sia.

Aurora, però, da quando la notizia è trapelata da Chi ha preferito il silenzio forse perché vuole essere sicura che tutto vada per il meglio. Adesso, però, arrivano delle nuove foto proprio dal settimanale di Signorini dove il pancino di Aurora sembra inconfondibile.

La nuova vita di Aurora e Goffredo

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono stati immortalati mentre lasciavano Roma in compagnia dei genitori di lui. I due, infatti, dopo aver passato qualche giorno con la famiglia di Goffredo hanno lasciato la capitale, città natale di Francesca e Fabio ossia i genitori di Cerza, per tornare a Milano.

La giovane coppia li saluta affettuosamente in prossimità del treno che si preparano a prendere per Milano, luogo in cui i due vivono da un po’. Le foto mostrano un po’ di pancia in più per Aurora dalla quale non esce nessuna conferma né tantomeno smentita. Quello che è certo è che Goffredo ed Aurora stanno cercando una casa più grande per il bebé in arrivo.

Insomma, una marea di novità in casa Ramazzotti, bellissime notizie che, però, non vengono esplicitamente rivelate dalla ragazza, anzi, al suo primo evento pubblico, Aurora chiede che non le si facciano domande dirette sulla gravidanza ma afferma: “Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro”. E aggiunge: “Tendo più a vivere nel presente, mi auguro però di mettere su famiglia”.

La voglia di creare questa nuova realtà per la giovane coppia c’è eccome, adesso tocca solo dirlo ad alta voce.