Bufera su Barbara D’Urso, tutti contro di lei: “Ha mancato di rispetto alla Regina” | Momento bassissimo di televisione

Bufera su Barbara D’Urso, attaccata dal web per aver mancato di rispetto alla Regina Elisabetta II e a tutta la famiglia reale, in questo momento in lutto. “Vergogna” gridano i telespettatori. Ma cosa ha fatto infervorire così il web? Scopriamolo insieme.

Perché Barbara D’Urso ha mancato di rispetto alla Regina Elisabetta II

Barbara D’Urso con il suo programma Pomeriggio 5 tiene compagnia a tantissimi italiani commentando notizie di cronaca nera, talvolta politica, ma soprattutto gossip. Lo spazio pomeridiano della conduttrice partenopea fornisce approfondimenti, retroscena e notizie choc su fatti di attualità.

Ovviamente, in questi ultimi giorni il programma si è occupato della dipartita Regina Elisabetta II, morta lo scorso 8 settembre. Attorno alla sua scomparsa girano molti misteri e scandali, a partire dalla causa della morte, che non è ancora stata resa nota e chissà se lo sarà mai.

Con 70 anni di regno alle spalle, abbondano le notizie di gossip di cui parlare e, la conduttrice di Pomeriggio 5 non ne ha fatto a meno nemmeno in un momento così delicato per la famiglia reale.

Durante il suo talk show pomeridiano si è parlato del figlio illegittimo di Carlo, ma anche dell’ipotesi che Harry, non sia il figlio di Carlo ma di James Hewitt, istruttore di equitazione di Lady Diana.

Insomma, si è cercato di saperne di più su due delicatissimi scandali reali. Gran parte dei telespettattori, però, si sono adirati per la scelta di sollevare gossip durante un momento così delicato per l’intera famiglia reale.

Secondo l’opinione di molti, Barbara D’Urso ha mancato di rispetto a Sua Altezza. Per altri, inoltre, si tratta di notizie non attuali e smentite da tempo, che abbassano di gran lunga l’autorevolezza e la rispettabilità del programma.

Sui social network, in particolare su Twitter, si è scatenata una vera guerra mediatica contro Barbara D’Urso, accusata di aver avuto poca sensibilità e aver completamente errato nella conduzione durante un momento storico come questo:

“Era proprio indispensabile vestirsi a lutto per poi parlare di ‘scandali’ reali?”, “Ma il senso di questa puntata totalmente inutile di Pomeriggio5, vestiario nero incluso?”, “Barbara che voleva tirare fino a fine puntata sullo scoop dell’amante di Diana e gli ospiti le smontano tutto prima della clip. Ahaha”, “Ma vi rendete conto di cosa stanno facendo?! Invece di dare tributo alla regina, fanno questi circhi”.

Gli stessi ospiti presenti in studio hanno espresso il loro disagio chiedendo di cambiare argomento, soprattutto mentre venivano mandate in le immagini del feretro della Regina Elisabetta II. “Barbara che voleva tirare fino a fine puntata sullo scoop dell’amante di Diana e gli ospiti le smontano tutto prima della clip. Ahaha”, scrivono sui social.