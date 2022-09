Amadeus con una donna bellissima al suo fianco, ma non è sua moglie

Amadeus con una bellissima donna al fianco, ma non è sua moglie Giovanna: i due sono stati insieme anche a Sanremo. Di chi si tratta?

Amadeus beccato con un’altra donna all’Ariston: lei è bellissima, ma attenzione: non è sua moglie Giovanna! Uno scandalo? Che cosa c’è davvero sotto? Ecco chi è la donna al fianco del presentatore che sta facendo impazzire il web.

Il conduttore e Giovanna Civitillo sono legati da molti anni d’amore. La loro è una storia seguita da tutta Italia, da quando Amadeus è approdato a L’eredità e ha conosciuto la bella showgirl e ballerina. Lei ha cominciato a lavorare in tv nel 1996, appunto come ballerina, in programmi come Fantastica Italiana, Carràmba! Che sorpresa, Beato tra le donne e Domenica In nel 2001.

Dal 2002 al 2006 è stata ballerina fissa de L’eredità, dove ha conosciuto il conduttore e suo futuro marito. I due si sono iniziati a frequentare nel 2003, e si sono poi sposati 10 anni dopo, nel 2013. Hanno un figlio, Josè Alberto, nato il 18 gennaio 2009. I due sono una coppia molto affiatata e, oltre al quiz televisivo dove si sono conosciuti, hanno partecipato insieme a molti programmi.

Il conduttore prima era stato sposato con Marisa di Martino, con cui aveva avuto una figlia, Alice. Lei e Giovanna sono andate subito molto d’accordo, e tra le due si è instaurato un rapporto quasi come tra madre e figlia.

Nel frattempo Amadeus si sta preparando per il prossimo Festival di Sanremo: la sua conduzione è stata apprezzata talmente tanto che è stato riconfermato anche per le edizioni 2023 e 2024, di cui sarà direttore artistico. Con la moglie Giovanna ha anche condotto Affari tuoi- formato famiglia lo scorso marzo.

Amadeus beccato con lei, ma non è la moglie

Anche l’ultima edizione del Festival di Sanremo è stata un successone, e gran parte del merito va alla conduzione di Amadeus. La kermesse si è svolta alternando grandi artisti a ospiti importanti, portando sul palco temi molto sentiti.

Vicino al conduttore c’è stata anche una bellissima donna, al quale l’uomo è molto legato: si tratta della figlia Alice, che oggi ha 25 anni ed è di una bellezza rara. I due sono molto uniti e nutrono l’una un profondo amore per l’altro, nonostante di mezzo ci sia stata una separazione.

La figlia lo ha accompagnato anche nell’avventura del Festival ed è salita sul palco insieme a Giovanna e al fratellastro José. I 3 hanno fatto una sorpresa al conduttore e la famiglia è apparsa molto unita: una cosa molto rara al giorno d’oggi.