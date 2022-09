Uomini e Donne, “Vorrei morire, non vivo più”: il terribile dramma di un ex corteggiatore

Un ex corteggiatore di Uomini e Donne ha condiviso la sua tremenda condizione: a causa di una brutta malattia sta soffrendo moltissimo, e alcuni giorni il dolore è tanto che vorrebbe sparire

Un ex cavaliere di Uomini e Donne ha condiviso dei preoccupanti aggiornamenti sul suo stato di salute che hanno lasciato tutti senza parole. Si tratta di un ex corteggiatore di Gemma Galgani, molto conosciuto nella storia del programma, che sta attraversando un periodo terribile a causa di una brutta malattia.

Intanto Maria De Filippi si prepara per la nuova edizione del programma che comincerà con un giorno di ritardo rispetto al preventivato, quindi il 20 settembre. La conduttrice è già pronta ad accompagnarci verso le nuove storie d’amore che nasceranno tra le pareti dello studio.

La ragione di questo ritardo è la morte della regina Elisabetta: il 19 settembre è previsto uno speciale del Tg5 per seguire i funerali dell’ex sovrana in diretta dall’Inghilterra. Un evento unico che non poteva essere ignorato, e per questo l’inizio Uomini e Donne slitterà a martedì.

Dal 20 settembre gli spettatori del programma potranno tornare a seguire le storie d’amore di corteggiatori e corteggiatrici alle prese con la conquista dei tronisti e troniste. Torneranno gli insostituibili Tina Cipollari e Gianni Sperti come opinionisti, sia per l’edizione base che quella “over”.

Quest’anno ci saranno quattro tronisti, di cui uno del trono over. I nomi li sappiamo già: Federica Aversano, corteggiatrice di Matteo Ranieri; Lavinia, di 26 anni, originaria di Roma; Federico D. e Federico N., il primo un odontotecnico di Genova e il secondo un ingegnere aeronautico di Roma. Sul trono over invece troveremo Riccardo Guarnieri, di nuovo, insieme ad Armando Incarnato.

Uomini e donne, la terribile confessione

Gemma Galgani, tra i protagonisti indiscussi del trono over, è ormai una presenza fondamentale nel programma. È un vero e proprio pilastro, e chi segue la trasmissione si ricorderà dei suoi corteggiatori.

Tra questi c’è stato anche Fabrizio Cilli, che partecipò all’edizione del 2019 di Uomini e Donne. I due si frequentarono, ma il rapporto non durò molto: dopo pochi giorni si scoprì che Cilli era già fidanzato e aveva partecipato al programma solo per ottenere visibilità.

L’ex corteggiatore è comunque molto seguito su Instagram, e proprio lì ha condiviso il suo stato di salute con delle parole che hanno gelato tutti: “Sto aspettando un’operazione delicata alla spina dorsale” ha scritto. “Non ho mai sofferto così tanto in vita mia. Alcune volte la notte vorrei morire, non vivo più“. L’uomo non ha parlato di cosa lo tormenta, ma si tratta evidentemente di una condizione molto sofferta.