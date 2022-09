Baba Vanga, allarmanti profezie preannunciate “disastri e scenari da apocalisse per questo 2022”

La veggente Baba Vanga fa una nuova profezia: gli sviluppi futuri ci riserveranno delle conseguenze catastrofiche. Cosa nasconderà il tempo imminente secondo una degli indovini che, negli ultimi anni, si è avvicinata e ha centrato ogni previsione.

Quanto sono affidabili gli oracoli? Quanta verità c’è dietro i loro pronostici? Le profezie di Baba Vanga, negli ultimi tempi, ci hanno visto giusto e sono ritenute affidabili e molto vicine alla realtà da molti.

La veggente bulgara, venuta a mancare più di vent’anni fa, ha lasciato in eredità delle previsioni che purtroppo si sono rivelate vere. Con la sua citazione:” Gli esseri umani si abitueranno a un nuovo virus”, Baba Vanga aveva preannunciato al mondo l’avvento e la diffusione del Coronavirus, resistente per ben oltre due anni. Situazione che stiamo vivendo realmente nella vita attuale. Ma c’è di più e la nota veggente si è spinta oltre.

Baba Vanga: la veggente che vedeva il futuro

Vangelija Pandeva Dimitrova, meglio conosciuta con il nome di Baba Vanga, è stata una chiaroveggente, un’erborista e un’indovina tra le più controverse e dibattute degli ultimi anni. Fissa nel villaggio rurale di Rupite, i suoi adepti le hanno sempre attribuito dei poteri paranormali e magici.

Baba Vanga ha elaborato e annunciato tante profezie, grazie alle quali veniva ascoltata e, nota particolare, non ha mai conosciuto l’opposizione e l’antagonismo dell’allora governo russo sovietico, manifestando anzi nei suoi confronti comprensione e disponibilità.

Morta nel 1996 a causa di un cancro al seno, la sua abitazione presso Petrič è stata trasformata in un museo aperto dal 2008. Nonostante gli anni, la sua voce però torna a farsi sentire e ad annunciare nuove, incredibili rivelazioni.

Le nuove profezie



Per l’anno corrente e i prossimi venturi, Baba Vanga ha descritto una serie di previsioni che potrebbero essere catastrofiche e disastrose. Dopo due anni di pandemia da Covid – 19, il mondo conoscerà uno scenario ancora più buio e oscuro. In arrivo una nuova epidemia, molto più forte e capillare del virus conosciuto in questi due anni.

Come se non bastasse, l’indovina ha preannunciato una serie di disastri naturali e ambientali che potrebbero mettere a rischio l’intero pianeta. Le cause di questa grave caduta saranno il riscaldamento terreste e la grande siccità, patita negli ultimi tempi.

Non solo, la Terra potrebbe incorrere in nuove e massicce inondazioni per via di un clima che diventerà sempre più tropicale. Questo cambio repentino e irreversibile provocherà lo scioglimento dei ghiacciai artici e piogge sulla Groenlandia. Anche sul versante politico, la veggente ha precisato che:” I russi diventeranno ricchi, anche se non hanno soldi in mano”, citando due personalità che al momento restano ignote. Chiaro segnale di questi tempi difficili e controversi.