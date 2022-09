Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi ai ferri corti. È arrivato l’addio

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi potrebbero attraversare una crisi di coppia. Tutta la verità sul rapporto e la presunta fine tra i due.

Carmen Russo, nome d’arte di Carmela Carolina Fernanda Russo, è una ballerina, attrice e showgirl che da anni fa coppia fissa con un altro grande ballerino e coreografo, Enzo Paolo Turchi.

La donna inizia la sua carriera partecipando a Miss Italia e compare in diversi film di svariato genere, tra cui “La città delle donne” di Federico Fellini. Conosce la vera visibilità e il successo grazie alle commedie sexy, accanto ad attori come Alvaro Vitali, Lino Banfi e Renzo Montagnani.

“La maestra di sci”, “Mia moglie torna a scuola”, “Giovani, belle… probabilmente ricche”, “Buona come il pane”, “Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento” sono alcune delle produzioni cinematografiche dove Carmen Russo si fa conoscere e soprattutto vedere al pubblico italiano.

Dall’esperienza delle commedie sexy, Carmen Russo passa ai varietà, partecipa a “Stasera niente di nuovo” con Raimondo Vianello e diventa la valletta – cassiera in “Drive in”, dove si esibisce in balletti e dimostra la sua grande passione per la danza.

Durante questi anni, non sono mancate le sue partecipazioni a numerosi show, come “Portobello”, “Grand Hotel”, “Un fantastico tragico venerdì”, “Sim Salabim”, “Domenica in”, “Il canzoniere delle feste”, “Stupido Hotel”, fino ai più recenti “L’isola dei famosi”, “Buona Domenica”, “Grande Fratello Vip”, “Bake off Italia Celebrity”, “Tale e Quale show”.

Allo stesso tempo canta, si esibisce come ballerina e scrive i suoi due primi libri, “La mia nuda verità” (Armando Curcio Editore, 2009) e “Completamente io. Desideravo essere chiamata mamma” (Pathos edizioni, 2018).

Una vita movimentata e sempre attiva, tra una partecipazione e uno stacchetto. Anche nella sfera privata non mancano le novità. Nel 1987, Carmen Russo sposa Enzo Paolo Turchi e, con grande sorpresa, nel 2013 nasce la loro prima figlia, Maria.

Un evento che ha suscitato qualche commento poiché Carmen, all’epoca della gravidanza, aveva 53 anni. Le critiche e i giudizi però non hanno spento l’affiatamento e l’unione di questa coppia, che dall’inizio si è sempre dimostrata forte e compatta.

E oggi invece? Molte indiscrezioni parlano di una loro crisi e della possibile fine di questo lungo matrimonio.

Carmen Russo e la fine del suo matrimonio

Carmen Russo non si è fatta attendere e, alle indiscrezioni sulla possibile fine della relazione con il marito Enzo Paolo Turchi, ha risposto così: “Posso solo smentire! Ormai sono abituata a queste notizie, che escono per sorprendere il pubblico […] Il segreto del nostro amore così solido e longevo sono il rispetto e la stima reciproci. Non devono mancare neanche la passione, il divertimento e gli interessi comuni”.

Viene quasi da pensare:” Almeno loro resistono…”. È una notizia confortante viste le tante coppie esplose e distrutte durante questa lunga estate.