Tiberio Timperi, chi è l’ex moglie del conduttore? Ecco la donna bellissima con cui è stato sposato

Tiberio Timperi è stato sposato con una donna bellissima, ma di chi si tratta e cosa fa oggi?

Tiberio Timperi è uno dei conduttori più amati di sempre delle reti Rai, ma della sua vita privata si conosce ben poco. Infatti quasi nessuno sa con chi è stato sposato: lei è una donna bellissima con la quale ha avuto anche un figlio.

Nato a Roma il 19 ottobre del 1964, Timperi inizia la sua carriera nel 1977 presso Radio Mare Cesenatico. Continua il suo lavoro da radiofonico lavorando per diverse emittenti private, sia a Firenze che a Roma. Il debutto in televisione avviene nel 1986, quando inizia a condurre il tg di Tele Regione, un’emittente romana.

Il vero successo arriva nel 1991, quando da Telemontecarlo passa a Mediaset, dove lavora come giornalista per il TG4 e Studio Aperto. Ha condotto diversi speciali per i tg, tra cui quello dedicato alla Guerra del Golfo. In seguito si dedica anche alla conduzione di programmi di intrattenimento, come Lingo, Buonasera con e Cuori d’oro.

Nel 1997 arriva in Rai e conduce per 14 anni Mezzogiorno in famiglia e Mattina in famiglia su Rai 2. La sua passione vera però rimane la radio, e così ritorna a fare il radiofonico per Radio2, Radio1 e Radio101, per diversi anni. Ha all’attivo diverse collaborazioni con giornali come Ruoteclassiche, Autooggi, Gente Motori, Diva e Donna e Visto.

Ha avuto anche piccoli ruoli come attore in film e serie TV, come Le faremo tanto male, Un medico in famiglia, Un posto al sole, Amiche, Incantesimo e 7 vite. Timperi è anche autore di tre libri: Ci avete fatto caso?, Amarsi sempre! Sposarsi? e Nei tuoi occhi di bambino.

Tiberio Timperi, ecco la sua ex moglie: è bellissima

Molti telespettatori sono curiosi di conoscere di più sulla vita privata di Tiberio Timperi, che però non ha lasciato trasparire mai molto di sé. Di lui sappiamo che ha un figlio, Daniele, avuto dalla sua ex moglie, una donna bellissima di cui si sa ben poco.

Il suo nome è Orsola Adele Gazzaniga. I due si sono conosciuti fuori dall’ambito televisivo, si sono fidanzati nel 2002 e tre anni dopo, nel 2005, sono convolati a nozze. Il loro matrimonio è stato molto breve: i due hanno divorziato dopo soli 3 mesi, a causa di una crisi. La passione era tanta, ma dopo l’unione qualcosa è andato sorto.

I due hanno avuto Daniele, che oggi vive con la madre. Timperi è molto legato a suo figlio e, da quel che si sa, è un padre molto presente nella sua vita, nonostante il lavoro che lo impegna per la maggior parte del tempo.