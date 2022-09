Francesco Totti, devastato dalla depressione “Noemi è l’opposto di Ilary, mi ha salvato”

Non si fa che parlare d’altro, quella di Francesco Totti è stata una mossa che ha fatto molto discutere, l’intervista rilasciata al Corriere della Sera sembra essere stato un vero colpo basso.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta tenendo incollata l’opinione pubblica ormai da luglio, ogni giorno si inseriscono nuovi dettagli in questa lunga epopea che sembra non avere fine, non ultima l’intervista rilasciata dal campione della Roma proprio al settimanale de Il Corriere della Sera.

In questa chiacchierata, dove ha deciso di fare luce sulla vicenda, dal suo punto di vista, rilasciando alcune indiscrezioni sulla fine del suo matrimonio con la famosa conduttrice. Nelle sue parole in molti hanno notato alcune frasi che era impossibile passassero in sordina, come il passaggio relativo alla depressione e al ‘contributo’ di Noemi Bocchi per aiutarlo.

Totti confessa il tradimento della moglie e la depressione

Come ormai tutti sappiamo, Francesco Totti ha deciso di aprire le danze in quella che sembra sempre di più una battaglia con durissimi colpi inflitti per ferire, se fosse una serie tv si potrebbe paragonare all’attesissima Danza dei Draghi di House of the Dragon.

Francesco svuota il sacco e confessa di aver scoperto il tradimento di Ilary, questo ha portato alla rovina del suo matrimonio per lui deleterio, tanto da indurlo a una profonda depressione, così racconta, in questo momento difficile è stato dunque fatale l’incontro con Noemi Bocchi che lo avrebbe salvato dalla depressione.

In questa intervista che ha spiazzato tutti per il suo tempismo e la scelta delle parole usate, vengono alla luce così tanti dettagli da far fatica a starci dietro dopo tutte le indiscrezioni trapelate in questi due mesi. Totti confessa così apertamente di avere una relazione con la 34enne romana, Noemi Bocchi, quello che fino a poche ore fa era solo un rumors, adesso è ufficiale.

Ma la storia raccontata porta una narrazione ben precisa, non è stato Francesco a tradire, lo stesso racconta che le voci sul tradimento di Ilary già giravano, ma lui era abituato alle voci quindi non gli dava peso, ma quando quelle si sono trasformate in prove non ha più retto il colpo, gettandolo in una grave depressione dove non riusciva più a dormire, lo stesso dice, “Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un’altra persona. Ne sono uscito grazie a Noemi”.

Noemi è l’opposto di Ilary

Le parole di Francesco sono forti, tanto che non sono mancate le polemiche pesantissime, l’ex calciatore dice, “Noemi è l’opposto di Ilary, anche come carattere. Ma non mi piace fare paragoni”.

Una frase che è parsa poco delicata, poi prosegue nel tentativo di spiegare come si sia avvicinato alla flower designer, “Prima ci frequentavamo come amici. Poi, dopo Capodanno, è diventata una storia. Quando il 22 febbraio Dagospia ha pubblicato la foto allo stadio, quella scattata a dicembre, Ilary me ne ha chiesto conto. Io ho negato”.

Francesco ammette che avrebbe voluto salvare il suo matrimonio negando tutto, ma alla fine è andato a rotoli non riuscendo più a nascondere la gelosia verso l’altro uomo di Ilary, “All’inizio non ho detto la verità, né a lei né ai figli; com’era inevitabile che fosse, visto che speravo ancora di salvare tutto. Ma a quel punto mi sono tolto un peso, e ho domandato a Ilary di quest’altro uomo. Anche lei sulle prime ha negato. Diceva di non averlo mai incontrato. Poi ha capito che sapevo, e mi ha raccontato che con quel tipo si erano visti solo per prendere un caffè”.

Totti e la confessione dei molteplici tradimenti di Ilary

Durante la confessione senza peli sulla lingua, Francesco prosegue nel racconto facendo delle affermazioni molto dirette, “Abbiamo avuto un confronto a tre anche con Alessia (parrucchiera di Ilary Blasi), ed entrambe hanno negato. In realtà so che si erano conosciuti già nel marzo del 2021 e che lei ha frequentato lui e altri uomini un po’ troppo da vicino. Prima che nascesse la mia storia con Noemi”.

In questo modo Totti scarica tutta la responsabilità su Ilary per la fine del matrimonio precisando che la storia con Noemi è stata solo una conseguenza di ciò che già era successo e che tanto lo faceva soffrire, infatti proprio sulle foto pubblicate da Dagospia in tribuna all’Olimpico aggiunge, “Noemi non era allo stadio con me. Siamo arrivati con auto diverse, avevamo posti diversi. Le pare che mi porto l’amante all’Olimpico? Un ambiente più intimo no?”

Poi prosegue, “Comunque è vero che la conoscevo già. E la frequentavo come amica, con gli amici del paddle. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022. Ripeto: non sono stato io a tradire per primo”.

Un tentativo pianificato di far passare Ilary come la causa del fallimento del loro matrimonio, ma come in tutte le storie quando le cose non vanno la colpa è di entrambi, per questo a tanti, troppi, non è piaciuto il gesto di Francesco che ha più volte raccontato le ‘gesta’ della moglie come fedifraga, “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”.

Sempre più dettagliato nella cronaca minuto per minuto, l’ex sportivo prosegue, “Me ne sono accorto in autunno, ma i messaggi erano di prima”.

Alla domanda di fare il nome di questo uomo del mistero, dopo tutto quello che ormai aveva confessato senza mezze misure non era una domanda tanto strana, Francesco ha deciso di chiosare con omertà, “Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”.

Dopo le dichiarazioni di Totti, Ilary ha deciso di replicare in modo asciutto e stringato, “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli. La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni!”. Questo sembra essere tutto quello che ha intenzione di dire, secondo quanti riportato, aggiunge che parlerà solo in tribunale per il bene di Cristian, Chanel e Isabel.