Flavio Insinna e la compagna Adriana al settimo cielo. La famiglia si allarga, è una femmina

Flavio Insinna e la sua compagna Adriana Riccio sono al settimo cielo per una notizia bellissima che hanno voluto condividere con tutti.

La famiglia dell’attore e conduttore si allarga e la coppia felicissima da il benvenuto proprio a lei. Ecco chi è la nuova arrivata nella famiglia Insinna.

Professionalità garbo e simpatia, oltre che il grande talento sono le caratteristiche principali del conduttore Flavio Insinna, uno dei principali volti della conduzione di Rai1, oggi al timone del seguitissimo preserale L’Eredità che fu prima di lui condotto da Fabrizio Frizzi.

Flavio Insinna però viene dal teatro e, infatti, dopo il diploma ha intrapreso subito gli studi di recitazione, cominciando con il maestro Alessandro Fersen, diplomandosi al “Laboratorio di esercitazioni sceniche” diretto da Gigi Proietti a Roma.

Oggi come sappiamo è alla conduzione de L’Eredità, dopo l’esperienza con Affari tuoi, gode anche della fama televisiva con il grande pubblico scoppiata grazie al ruolo del Capitano Anceschi all’interno della fiction Don Matteo.

Da alcuni anni Flavio Insinna ha una compagna, Adriana Riccio e galeotto fu Affari tuoi nella conoscenza tra i due perché il loro incontro avvenne proprio quando Insinna era alla conduzione del programma e Adriana Riccio giocava in rappresentanza della regione Veneto. Fino ad allora della sua vita privata si sapeva poco, salvo il fatto che prima di Adriana ha avuto una fidanzata che avrebbe dovuto sposare ma che lascò a un passo dall’altare.

Negli ultimi giorni una notizia che riguarda Flavio e la sua compagna ha scatenato i fan. Ecco di cosa si tratta.

La famiglia si allarga

La coppia va avanti da alcuni anni ormai anche se i due non si sono mai sposati e per il momento non sono ancora genitori. Il motivo è che proprio Flavio Insinna ha una precisa idea al riguardo e ha dichiarato di non volere figli. Il conduttore e attore non vuole diventare padre perché sa molto bene cosa vorrebbe dire per un ipotetico figlio vivere con un padre assente per lavoro e non vorrebbe quindi crescere un figlio senza dargli l’affetto che merita.

La decisione al riguardo pertanto è molto netta e neppure in futuro Insinna pensa di cambiare idea. Nelle ultime settimane però si è parlato di un’aggiunta in famiglia e si tratta di un cagnolino, una cucciola meticcia di nome Lola. Niente cicogna per i due che sono felicissimi così.

I detrattori o coloro che concepiscono la “famiglia tradizionale” dovranno quindi farsene una ragione perché l’attore e conduttore Flavio Insinna ha trovato la sua dimensione con Adriana Riccio e non intende cambiare il suo stile di vita. La loro felicità è tutta basata sul loro amore e sui loro cani, tra cui la nuova arrivata.