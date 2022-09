Dramma incredibile Gigi D’Alessio: “Persa la battaglia contro il tumore”

Ecco il racconto terribile di una tragedia che ha colpito il cantante partenopeo e la sua ormai ex compagna. Qualcuno è venuto a mancare. La causa è devastante.

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più apprezzati d’Italia con alle spalle una carriera trentennale. La sua vita lavorativa va molto bene grazie alla partecipazione a programmi come The Voice e a dischi che fanno il pieno delle vendite.

Insieme alla carriera per Gigi d’Alessio questo sembra essere un momento d’oro soprattutto dal punto di vista privato. Il cantante napoletano ha appena avuto il suo quinto figlio dall’attuale compagna Denise Esposito, di ben 26 anni più giovane di lui. Tra loro è stato un amore improvviso ma davvero travolgente in grado di far perdere la testa a Gigi e a fargli venire nuovamente il desiderio di paternità.

Gigi D’Alessio non è nuovo all’argomento figli e famiglia allargata. Il matrimonio con la prima moglie Barbara è durato per ben vent’anni fino a quando non ha incontrato la cantante di Sora, Anna Tatangelo. Con la donna ha iniziato una lunga relazione dalla quale è nato il loro figlio Andrea ed un importante sodalizio musicale.

Dopo un paio d’anni di alti e bassi i due musicisti si sono lasciati nel 2020 ed entrambi, ora, sono avanti con le loro vite e con i rispettivi compagni. Una tragedia, però, sembra legarli. Qualcosa che ha segnato profondamente entrambi.

Il racconto tragico di Anna Tatangelo

La cantante originaria di Sora adesso sembra davvero appagata. In seguito al successo dell’album “Anno Zero”, la donna sta risalendo da un periodo buio. Inoltre, sta vivendo un momento molto delicato con il suo compagno Livio Cori, con il quale pareva avesse interrotto la relazione.

I due sembra abbiano ripreso il rapporto e quando sono in buoni rapporti si mostrano sui social sempre più affiatati. Purtroppo, però, insieme alle gioia la Tatangelo ha dovuto subire un forte dolore dovuto ad una grossissima perdita. Si tratta del fratello, da lei molto amato, che un po’ di anni fa ha perso la battaglia contro il tumore.

Suo fratello Pietro è venuto a mancare nel 2011 e questo è il suo commovente ricordo: “Ha perso la battaglia contro il tumore ai polmoni. Il tumore è una malattia terribile, non cambia niente essere ricchi o poveri”.

Si tratta di una tragedia che l’ha segnata nel profondo ma che allo stesso tempo l’ha resa più consapevole dell’importanza della vita. È sicuramente un insegnamento che trasmetterà a suo figlio: quello di vivere a pieno ogni giorno senza rimpianti.