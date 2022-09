LaFede, fuori ora il suo singolo d’esordio “Burro al Karité

LaFede è una giovane artista che ha distribuito il suo brano d’esordio dal titolo “Burro al Karité”. Il singolo è prodotto da DSonthebeat ed è un dolce e malinconico racconto di un’estate che sembra, oramai, scivolare via.

Burro al Karitè

Si chiama LaFede e “Burro al Karitè” è il suo singolo d’esordio. Fuori il 9 settembre, “Burro al Karitè” (che vede la collaborazione con il produttore DSonthebeat) cavalca l’onda degli ultimi giorni estivi per farci sentire un po’ come se fossimo ancora in vacanza, sdraiati ancora sotto l’ombrellone inebriati dal dolce odore delle creme solari.

Il brano tratta il tema del viaggio non solo come allontanamento dalla routine, ma anche viaggio come metafora di scoperta e di continua scommessa su se stessi: imparare, così, a capire come farsi scivolare addosso tutto il superfluo, un po’ come se sulla nostra pelle ci fosse sempre uno strato di burro di karitè.

Il brano rappresenta a pieno la personalità di LaFede mentre esprime il senso di leggerezza e libertà tipica di un’estate che non vuole finire.

“Questa è la mia strada: l’espressione di me attraverso la musica.”

Valigie leggere e viaggi senza scalo.

“Burro al Karitè” è la versione dolcemente pop

di un’estate che non finisce

Fuori il 9 settembre

Credits

Lyrics: Federica Sportelli, Daniele Silvestri

Composer: Federica Sportelli, Daniele Silvestri

Music production: DSonthebeat (Daniele Silvestri)

Rec: Federica Sportelli, Daniele Silvestri

Mix/Mastering: Daniele Silvestri

Ph: In&Out

Copertina: DG Multimedia

BIOGRAFIA

Federica Sportelli, in arte LaFede, è un’artista milanese classe 1992. La musica e il canto sono stati, fin da piccola, le sue spinte interiori più forti: un’energia vitale che non poteva restare inespressa.

È proprio attraverso il pianoforte che Federica impara a veicolare questa necessità comunicativa, un mezzo, oltre che uno strumento che ha dato il via alla sua vera evoluzione artistica e personale.

Si cimenta nella scrittura delle sue prime canzoni ad inizio anno, per poi continuare copiosa nel resto dei mesi.

È così che finalmente il 9 settembre 2022, con la collaborazione del produttore DSonthebeat (Daniele Silvestri), LaFede decide di far ascoltare al mondo la sua prima creazione dal retrogusto pop e caldamente chill, dal titolo “Burro al Karitè”.

