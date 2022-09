Re Carlo III minacciato pesantemente da Harry: lo tiene in scacco con alcuni segreti di famiglia

Il Re Carlo III è da poco sul trono e già si deve confrontare con grandi ricatti, questa volta provenienti da Harry.

Tutto ciò mette a repentaglio la dignità e l’importanza della Corona, qualità che la dipartita Regina Elisabetta ha difeso per ben 70 anni di regno. Ma il nuovo Re ne sarà in grado?

La Regina Elisabetta è morta da pochi giorni nel castello di Balmoral. La causa della morte è ancora sconosciuta e non sono ancora stati celebrati i funerali reali. Sul tavolo reale, però, ci sono già altre questioni da affrontare che rappresentano grandi problemi nobiliari: prima l’eredità e il segreto testamento, poi la lettera agli australiani, e ora i ricatti. A tutto questo aggiungiamo i soliti scandali a corte, che la Regina negli anni aveva imparato – a sue spese – a gestire.

I pesanti ricatti arrivano da parte di Harry, figlio di Carlo, forse ancora offeso per essere stato privato dei titoli militari.

Infatti, il secondogenito di Diana, decise di lasciare i suoi incarichi reali e la Gran Bretagna per andare oltreoceano con sua moglie Meghan dopo la famosa intervista rilasciata a Oprah Winfrey.

Ora c’è una minaccia all’orizzonte che non fa dormire tranquilli nelle stanze di Buckingham Palace: Harry dovrebbe pubblicare a breve il libro di rivelazioni sulla famiglia reale.

Si tratta di un libro potentissimo, che svelerebbe retroscena mai raccontati. Storie e dettagli della vita a corte che non si possono assolutamente raccontare e per questo inimmaginabili.

Nessuno ha dubbi che Harry abbia il coraggio di farlo, dopo che nell’intervista con Oprah la coppia ha parlato di razzismo e altri tabù su cui pendeva un assordante e sospetto silenzio.

Insomma, Harry e Meghan si sono dimostrati pronti a parlare senza peli sulla lingua, e per questo non esiste motivo di pensare che in questo caso Harry stia bleffando. Anzi, l’offesa per essere stato privato dei suoi titoli probabilmente sta alimentando la voglia di vendetta.

Secondo le ultime indiscrezioni e voci di corridoio, però, sembra che ci sia solo una condizione per cui Harry potrebbe decidere di non mandare in pubblicazione tutti i segreti più oscuri della Royal Family.

Sembra che Harry, sarebbe disposto a rinunciare al libro, solo se gli sarà consentito di riavere la divisa e i titoli militari. Ma il nuovo Re Carlo III, saprà gestire la situazione? Cosa fare? Rischiare che Harry infanghi la sua stessa famiglia o cedere all’amaro ricatto?