House of the Dragon, migliora la sua storia ma esagera con l’azione inutile. Recensione episodio 3

Come se la cava un granchio nella lotta contro un drago? House of the Dragon risponde a questa domanda e ad altre nel terzo episodio “Second of His Name”.

Game of Thrones ha impiegato quasi due stagioni intere (e un aumento di budget importante) prima di sentirsi abbastanza a suo agio da affrontare una grande sequenza d’azione. In effetti, per gran parte della sua prima stagione Game of Thrones ha fatto di tutto per evitare battaglie importanti anche quando la situazione lo richiedeva.

La prima stagione ha visto Tyrion rimanere fuori da una rissa dopo che un’ascia errante lo aveva messo al tappeto. Poi, quando il neo-re Robb Stark va in guerra contro i Lannister, non vediamo mai nessuna delle sue vittorie.

Ora, a soli tre episodi dalla sua prima stagione, House of the Dragon ha dimostrato di essere molto più avanti rispetto ai programmi di Game of Thrones presentando la sua prima grande battaglia.

Resta comunque qualche dubbio su quando e come House of the Dragon ha scelto di mettere in scena la sua prima epica battaglia, la scaramuccia contro la Triarchia dei Mangiagranchi nelle Stepstones non vale necessariamente il budget che lo show le concede. Come dimostra il rifiuto di Re Viserys (Paddy Considine), durato quasi tre anni, di coinvolgere la corona in questa battaglia, la guerra delle Stepstones è tutt’altro che una minaccia esistenziale per i Sette Regni.

Si tratta piuttosto di un gioco di vanità del Principe Daemon (Matt Smith) e di Lord Corlys (Steve Toussiant) per affermarsi come grandi protagonisti del mondo.

Addentrandosi in quella guerra, House of the Dragon la fa sembrare più importante di quanto non sia in realtà, la mossa di Daemon di attirare il Crabfeeder può sembrare un po’ troppo disinteressata ed eroica, quando in realtà è solo l’ultima di una lunga serie di scatti d’ira. Per il momento, però, proviamo a mettere da parte gli oggettivi problemi e apprezziamo la battaglia alle Stepstones per lo spettacolo grandioso che si è dimostrata.

Tutto ciò che riguarda la lotta di Daemon e Corlys contro Craghas “Crabfeeder” Drahar e le sue forze del Triarch è indicativo di come i team di sceneggiatori e produzione di House of the Dragon tengano davvero al prodotto che stanno realizzando. I costumi sono incredibili, lo scenario è lussureggiante, la violenza è impeccabile e decisamente realistica, anche fin troppo.

Il drago Caraxes di Daemon sembra avere le stesse probabilità di schiacciare o uccidere accidentalmente un alleato piuttosto che un nemico.

Aiuta certamente il fatto che lo stesso Crabfeeder sia una sorta di cattivo impressionante perfetto per Game of Thrones.

Era dai tempi di Ser Ilyn Payne che un personaggio del Trono di Spade non faceva una tale impressione senza pronunciare una sola parola, a dire il vero, Craghas non ha bisogno di parlare per far capire il suo punto di vista.

Grazie a un superbo trucco in scala di grigi e a una maschera inespressiva, Craghas e i suoi granchi sono una minaccia davvero orripilante, mentre la Triarchia stessa è un’entità politica complessa composta da diverse Città Libere con obiettivi politici altrettanto complessi, Craghas è chiaramente un uomo semplice che vuole vedere il mondo bruciare. È fortunato che Daemon e Caraxes lo accontentino.

Sebbene House of the Dragon attribuisca alla saga di Crabfeeder un’importanza un po’ superiore al suo valore, la serie ne ricava una (ri)introduzione di personaggi cruciali. Sarebbe un problema per Rhaenyra (Milly Alcock) e il resto del reame sentire parlare dell’ascesa di Laenor Velaryon (Theo Nate) come cavaliere del drago, invece è molto diverso se la vediamo davvero.

Improvvisamente la casa del Serpente di Mare ha un altro protagonista in campo, che sembra giustificare il secondo tentativo di unione Targaryen-Velaryon da parte di Lord Lyonel Strong.

Sebbene il tempo trascorso nelle Stepstones sia certamente degno di nota e glorioso, “Second of His Name” non potrebbe essere considerato un episodio di successo se contenesse solo questo. Fortunatamente gli sceneggiatori dello show (guidati in questo caso da Gabe Fonseca e Ryan Condal) lo capiscono e ci infilano saggiamente un intero secondo episodio al suo interno, probabilmente migliore di quello più adrenalinico.

Il viaggio di Re Viserys e del suo gruppo nella Foresta del Re per una spedizione di caccia per il compleanno del piccolo Aegon II ha una trama semplicemente superba. Anche se a volte i dialoghi sono ancora lontani dagli standard medievali di George R.R. Martin, ogni conversazione è intrisa di sottotesto, quando non è proprio urlata dal contesto.

Gran parte dell’azione di Game of Thrones, e ora di House of the Dragon, avviene nella testa dei personaggi che cercano di capire quali parole dire per portare avanti i loro piani, o semplicemente per sopravvivere e vedere un altro giorno ad Approdo del Re. Il terzo episodio è carico di questa ricca tumultuosità interiore.

Sono passati circa tre anni dagli eventi del secondo episodio e le sorti di Re Viserys sono cambiate immensamente, adesso lui e la sua giovane sposa Alicent hanno un figlio – quella assoluta entità nota come Aegon, secondo del suo nome dopo il Conquistatore stesso. Tuttavia, quella che dovrebbe essere la più grande occasione di felicità viene rovinata da una promessa che Viserys ha già fatto a Rhaenyra.

Anche se le pietre miliari attireranno tutta l’attenzione, è qui che il budget esorbitante di House of the Dragon viene sfruttato al meglio. In Game of Thrones, la battuta di caccia di Re Robert consisteva nello stesso Re ubriaco, in suo fratello Renly e in una manciata di altri uomini che vagavano per i boschi fino a quando un cinghiale uccideva il Re Usurpatore (ovviamente fuori campo, in linea con la modestia monetaria iniziale della serie). Adesso, invece, la portata dell’occasione è davvero immensa e impressionante.

Forse anche lo spettatore rischia di farsi trascinare dall’entusiasmo per il piccolo Aegon. Che il piccolo diventi re! Molte di queste tradizioni regali e di questi splendidi costumi mascherano quello che, in fin dei conti, è un semplice atteggiamento e un pettegolezzo. Gli Hightower vogliono un erede, mentre i Velaryon un altro e i Lannister (ora rappresentati dal nuovo Maestro di Navi di Viserys, Tyland, e da suo fratello gemello Jason), come sempre, vogliono solo la fetta più grande della torta.

Quando tutti questi desideri contrastanti si riuniscono sotto le sembianze di un evento “civile” come una caccia, non possono che nascere drammi e maldicenze.

Come si conviene alla misura della grande battuta di caccia, “Second of His Name” offre alla serie un afflusso importante di nuovi personaggi, alcuni nuovi Lannister (Jefferson Hall) sono sempre benvenuti, soprattutto quando continuano la strana inclinazione della Casa a generare gemelli.

Nel frattempo, anche Larys Strong, alias “The Clubfoot” (Matthew Needham) e Aemond Velaryon (Will Johnson) sono interessanti novità. Il fulcro di questo episodio, tuttavia, è rappresentato dai due Targaryen: Viserys e Rhaenyra.

È davvero sorprendente vedere quanto Viserys abbia lavorato duro come personaggio principale in House of the Dragon, gli sceneggiatori di Martin tendono a non considerare i re come veri e propri personaggi principali, ma Viserys agisce in una veste simile a quella di Ned Stark nei primi episodi di Game of Thrones. Per fortuna Paddy Considine si dimostra decisamente all’altezza del compito.

Nel primo episodio della serie, Otto Hightower (Rhys Ifans) assicurava al suo re che gli dei non avevano ancora creato un uomo che non avesse la pazienza per il potere assoluto. Ma la pazienza di Viserys comincia a sembrare piuttosto esigua. Il Targaryen ferito dal Trono di Spade sembra più un animale in gabbia al circo piuttosto di un re, mentre un numero sempre maggiore di benefattori gli si avvicina per cercare di convincerlo in ogni modo.

Anche prima che Viserys esca allo scoperto per confessare ad Alicent il suo tormentato stato d’animo riguardo alla successione dei Targaryen, il dolore si legge chiaramente sul suo volto. Il Trono di Spade sembra sempre più una prigione di responsabilità contraddittorie, gli dei impongono di fare ciò che è giusto per il regno, ma anche di onorare la propria famiglia e le promesse fatte.

Quindi cosa vogliono esattamente quei mostri celestiali? Perché non possono semplicemente dirlo? Forse la risposta è sul fondo dei diversi calici di vino che ‘sorseggia’ per tutto l’episodio.

L’episodio “Second of His Name” trascorre molto tempo concentrandosi anche di Rhaenyra, che si sta riprendendo dalle ferite profonde causate dal matrimonio del padre e dalla nascita di un erede che potrebbe spodestarla dal trono.

Le scene di Rhaenyra con Ser Criston Cole sono molto interessanti ( il momento in cui Ser Criston affronta Rhaenyra a cavallo vanta un lavoro di stunt più impressionante di qualsiasi altra scena di Stepstones). Quando Criston ringrazia Rhaenyra per aver scritto il suo nome nel Libro Bianco e aver portato per sempre onore alla Casa Cole, aiuta a ricordare quanto sia potente il dominio assoluto dei Targaryen e quanta differenza possa fare nella vita di una persona.

Anche gli incontri di Rhaenyra e Criston con un cinghiale prima e con il mitico cervo bianco poi, sono caratterizzati dalla necessaria atmosfera di timore, sembra possibile, o forse addirittura probabile, che Otto Hightower abbia fatto portare lui stesso quel cervo bianco nella Foresta del Re affinché Viserys lo incontrasse e si convincesse che gli dei volevano Aegon II come loro rappresentante terreno.

I piani migliori di topi, cervi e uomini, però, spesso vanno a rotoli. Né Rhaenyra né suo padre sono soliti abbandonarsi alla superstizione, ma come può Rhaenyra negare il potente simbolismo di essere l’unica a vedere il cervo bianco quando era destinato a qualcun altro?

In realtà, il cervo bianco è solo uno stupido animale che si aggira per i boschi in cerca di bacche da mangiare e di strane cacche sferiche da lasciare dietro di sé. Per Rhaenyra, invece, è un segno… proprio come il sogno di Viserys sul vero erede del Conquistatore. Tutto ciò dimostra quanto sia fragile l’equilibrio politico quando sono coinvolti gli esseri umani. Quell’inconsapevole cervo potrebbe benissimo aver trascinato Westeros in una delle guerre più sanguinose e distruttive mai combattute sul suo suolo.

Quando Rhaenyra e Ser Criston emergono dalla Foresta del Re, coperti di sangue e trascinandosi dietro carne fresca di cinghiale, l’episodio potrebbe anche finire, invece si addentra nella conversazione del giorno dopo tra Viserys con Rhaenyra e nell’emozionante conclusione della guerra contro il Mangiagranchi.

Sarebbe stato, forse, più forte il colpo di scena del cervo bianco se fosse stato lasciato per i prossimi episodi, ma è dura criticare la scelta di avere più House of the Dragon quando è già così affascinante.

Per molti versi, “Second of His Name” fornisce la prova più convincente che la serie sa cosa sta facendo, il primo episodio è stato uno spettacolo degno di nota, ma ciò è dovuto in gran parte alla quantità di contenuti originali di Martin che è stato possibile adattare.

Il secondo episodio invece ha fatto molta fatica, perché non aveva i dialoghi e gli intrighi di Martin su cui basarsi. Questo terzo episodio, tuttavia, è quasi puramente una creazione originale degli sceneggiatori dello show, dato che nessuno dei suoi momenti culminanti si trova in nessuna pagina del libro.

Il fatto che sembri comunque un classico di Game of Thrones è segno di buon auspicio, come un cervo bianco nella foresta del re nel giorno del proprio compleanno.