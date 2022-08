House of the Dragon, le premesse sono ottime e potrebbe dare grandi soddisfazioni. Recensione episodio 1

Il primo episodio di House of the Dragon è una convincente romanza storica su una storia fittizia. Westeros non è reale!

I romanzi epici di George R.R. Martin, Cronache del ghiaccio e del fuoco, e la serie HBO su cui si basano sono opere di pura fantasia. Sebbene Martin prenda occasionalmente spunto dalla storia medievale reale, non esiste una dinastia Targaryen, né draghi, né una terra dove è sempre inverno.

Tuttavia, anche con tutti gli zombie di ghiaccio e le streghe rosse, una grande ragione del successo di Game of Thrones è stato il modo in cui si è preso sul serio come pseudo racconto storico. Non era una rappresentazione della nostra storia, ma poteva benissimo essere una rappresentazione della storia di qualcun altro.

Da qualche parte nel multiverso c’è una versione moderna di Approdo del Re in cui gli scolari imparano e studiano le gesta di Aegon il Conquistatore e come ha colonizzato un continente che avrebbe lasciato il posto alla nazione di benessere capitalista di cui oggi godono.

House of the Dragon è il primo prequel di Game of Thrones, a sua volta basato sul libro prequel Fuoco e sangue di Martin, scritto dal punto di vista degli storici maesters occidentali. Nel suo primo episodio, questa serie HBO prende gli elementi di finta narrativa storica della scrittura di George R.R. Martin e li porta maggiormente in primo piano.

Nonostante l’importante budget, che consente molte più inquadrature di draghi in CGI, “The Heirs of the Dragon” potrebbe anche essere un episodio pilota perduto di un period drama reale come The Crown o I Tudors.

E sapete una cosa? È piuttosto bello.

È difficile dire come gli spettatori occasionali di Game of Thrones e i non lettori dei libri di Cronache del ghiaccio e del fuoco reagiranno al primo episodio di House of the Dragon, i nerd tuttavia, non potranno che essere felici come dei bambini il giorno di Natale.

George R.R. Martin ha scelto il suo amico e fan sfegatato di Cronache del ghiaccio e del fuoco, Ryan Condal, come showrunner di questo primo progetto post-Thrones. Al momento sembra essere stata una decisione oculata e necessaria, piuttosto che il risultato di uno scrittore arrogante o di un favoritismo.

La storia alternativa che Martin ha creato è così dettagliata e ricca che solo un gruppo di veri irriducibili come Condal e il co-showrunner Miguel Sapochnik avrebbero potuto dare un senso a tutto questo.

Sebbene la première di Game of Thrones, “Winter is Coming”, avrà probabilmente per sempre un valore sentimentale per la maggior parte delle persone, in quanto è stata la loro introduzione a Westeros, “The Heirs of the Dragon” è per molti versi migliore, in quanto è un’esperienza molto più mirata. A parte un flashback pre-credito nelle rovine di Harrenhal, la storia si concentra esclusivamente su Approdo del Re e sulla corte reale di Viserys I, al suo interno.

La scena d’apertura di Harrnehal è immensamente importante, poiché stabilisce il contesto storico (ecco che si torna a parlare di storia) di ciò che verrà. È il sessantesimo anno di Re Jaehaerys I sul Trono di Spade. Sebbene “Il Vecchio Re” o “Il Conciliatore”, come viene talvolta chiamato, sia probabilmente il miglior monarca che Westeros abbia mai visto, c’è una spiacevole questione di successione che deve essere affrontata verso la fine del suo regno.

Entrambi i figli del re sono morti e ci sono non meno di 14 persone che ritengono di avere qualche pretesa di diventare suoi eredi. Il Gran Consiglio di Harrenhal, dove tutti i grandi signori di Westeros si riuniscono nel castello in rovina per discutere e infine votare sulla questione. Alla fine, i signori di Westeros scelgono Viserys, il figlio del quarto figlio di Jaehaerys, invece di Rhaenys, la figlia del terzo figlio di Jaehaerys.

Molto di Game of Thrones riguarda il passato. Anche con la minaccia esistenziale degli Estranei che incombeva al di là della Barriera, ai signori di Westeros interessava solo la loro storia. Chi è entrato in guerra con chi? Quale casata ha avuto le gesta più eroiche a suo nome? Quale precedente è stato stabilito da quale oscuro atto reale e quando?

In un mondo senza un libro di leggi ampiamente pubblicato, i precedenti sono ciò che conta davvero. Ed è in questa prima scena che vediamo stabilirsi lo sfortunato precedente della primogenitura.

Il ricordo di quel Gran Consiglio ad Harrenhal incombe sul resto dell’episodio come un’ombra scura.

Questo conferisce all’episodio un utile senso di chiarezza che fonda i temi centrali e la trama dell’episodio, anche se agli spettatori viene presentato un altro travolgente afflusso di personaggi di George R.R. Martin dai nomi confusi. Certo, lo spettatore medio di Thrones potrebbe non sapere ancora bene chi siano Viserys I (Paddy Considine), Rhaenyra (Milly Alcock), Daemon (Matt Smith), Alicent (Emily Carey) o Corlys Velaryon (Steve Toussaint). Ma sanno come la pensano sulla questione più importante in gioco: la successione.

Il Viserys I che incontriamo in questo episodio all’inizio sembra un tipo affidabile. Non ha l’abilità politica di suo nonno Jaehaerys I, ma non è nemmeno il mostro squilibrato che era il padre di Daenerys, Aerys II, alias “il Re Folle”.

Ha riunito un piccolo consiglio ma notevole, per guidare il regno, guidato dal Primo Cavaliere Ser Otto Hightower (Rhys Ifans) e con l’uomo più impressionante della sua generazione, Lord Corlys Velaryon, alias “Il Serpente di Mare”, come Maestro delle Navi. Si ha l’impressione che Viserys sia più contento di fare battute al tavolo del Piccolo Consiglio piuttosto che ascoltare i rapporti ben documentati di Lord Corlys sulle alleanze militari in Oriente.

Il regno sta ancora godendo della pace degli anni di Jaehaerys e Viserys non ha ancora fatto nulla per rovinarla. Non solo, Viserys sembra essere legittimamente rispettoso e deferente nei confronti della sua bella moglie, Lady Aemma Targaryen neé Arryn (Sian Brooke). La ascolta persino quando lei gli dice severamente che il figlio di cui è attualmente incinta sarà l’ultimo. Le sue fatiche sono state dure e non può sopportare di perdere altri figli. Il problema, naturalmente, è che, all’insaputa di tutti, Re Viserys ha già spinto Lady Aemma a una gravidanza di troppo.

Una delle gioie sublimi della scrittura e della comprensione della condizione umana di Martin è che la maggior parte dei suoi personaggi, se non tutti, sono folli per la buona sorte. Anche per i Westerosi meglio intenzionati, spesso sono forze esterne come la famiglia, l’onore e il dovere a prendere le redini delle loro vite… e spesso a porre fine ai loro regni.

Se Viserys e Aemma fossero stati semplici negozianti di Fondo delle Pulci, Viserys avrebbe potuto riconoscere che il corpo di sua moglie era al limite e non l’avrebbe spinta a un’altra gravidanza. Ma non è un commerciante, è un re. E un re ha bisogno di un erede, soprattutto alla luce del Gran Consiglio di Harrenhal di appena nove anni fa, che ha stabilito una preferenza per i figli maschi del re.

L’impazienza di Viserys è in qualche modo comprensibile e, se vogliamo essere immensamente caritatevoli, potrebbe essere letta come altruismo. Come sappiamo, quando si gioca al gioco del trono, o si vince o si muore. E Viserys deve vincere per il bene della sua famiglia e per il bene del regno. Tuttavia, tutte queste decisioni portano comunque alla distruzione.

In poche parole: la morte della regina Aemma durante il parto è una delle cose più sconvolgenti che si siano mai viste in una serie tv. Lo spettacolo passa dalle immagini di Aemma, sudata, pallida e insanguinata sul suo letto, ai cavalieri inquieti del torneo che si spaccano la faccia a vicenda con le mazze. In realtà, però, non c’è nessun confronto tra le due cose. Il parto podalico di Aemma e il successivo cesareo primitivo sono molto più invasivi, intimi e terrificanti.

Naturalmente, come spesso accade, è tutto inutile. Viserys finalmente ha suo figlio maschio tra le braccia, ma il neonato muore comunque pochi istanti dopo. Al funerale di sua madre e di suo fratello, Rhaenyra si chiede in un furioso Antico Valyriano se i momenti in cui suo figlio era vivo siano stati i più felici della vita di suo padre.

Anche se gran parte di questo primo episodio si concentra comprensibilmente su Viserys, è chiaro che House of the Dragon poggerà presto sulle spalle di Rhaenyra. Per fortuna sembra che la giovane attrice Milly Alcock sia più che all’altezza del compito, in attesa che che Emma D’Arcy prenda il posto della principessa più anziana (ma forse non più saggia).

Si è tentati di paragonare qualsiasi personaggio femminile di Game of Thrones scettico nei confronti del patriarcato ad Arya Stark. A dire il vero, c’è molto di Arya nella focosa e volitiva Rhaenyra, ma sembra anche che sia una persona a sé stante. Sebbene ami passare il tempo sul dorso del suo drago Syrax (e quindi i suoi genitori sentono sempre l’odore di drago), sembra anche a suo agio a corte.

Studia sotto il grande albero di legno di tiglio di Approdo del Re con la sua migliore amica, la figlia del Primo Cavaliere Alicent, e il duo si diverte a spettegolare su chi sia segretamente incinta durante il torneo.

Nella storia di Fuoco e sangue, i maestri di Martin notano che Rhaenyra era spesso chiamata “la delizia del reame” per il suo carattere allegro e la sua frequente presenza al fianco del padre dopo che questi l’aveva nominata sua erede. Certamente Rhaenyra non rimarrà una delizia a lungo, con la scomparsa della madre e il peso del Trono di Spade che grava su di lei.

Ma per il momento è bello vedere qualcuno che si diverte in questo cupo universo. L’intesa tra Alcock e la Carey è fuori dal comune, il che rende ancora più sconvolgente la chiara intenzione di Ser Otto di far sposare Alicent con il padre di Rhaenyra. “Potresti indossare uno dei vestiti di tua madre” ha l’impatto verbale di un puro colpo di fuoco di drago nello stomaco.

Nel complesso, la recitazione di questo primo episodio è superba, come è giusto che sia. Considerata la natura di finzione storica e sobria dello show, gran parte dell’azione si svolge all’interno di ogni personaggio, alle prese con le varie contraddizioni richieste dal loro status reale. Tenendo conto di ciò, il personaggio più interessante tra quelli creati da House of the Dragon è senza dubbio il fratello del re, Daemon Targaryen.

Inizialmente poteva sembrare un’idea non rassicurante affidare a Matt Smith il ruolo del volubile e spesso crudele Daemon. Pur essendo un attore eccellente, Matt Smith ha l’aspetto esteriore di un uomo gentile, che ha messo a frutto nel ruolo dell’Undicesimo Dottore. Grazie all’unica scena perfetta in Morbius, sappiamo che Smith è fisicamente all’altezza del compito del poliziotto più corrotto di Approdo del Re, ma può davvero incarnare un personaggio così disinvolto? A quanto pare sì, può farlo.

Le scene in cui Daemon è una spina (o una spada del Trono di Spade) nel fianco di suo fratello sono abbastanza soddisfacenti, ma dove Smith brilla davvero è nella sequenza della giostra che costituisce il culmine centrale dell’episodio. Daemon si diverte a fare il bullo, mentre fa fuori il cavallo di Gwayne Hightower per umiliare il Primo Cavaliere.

È poi immensamente soddisfacente vederlo immediatamente punito sotto forma del cavaliere meno acclamato Ser Criston Cole dei Dornish Marchlands (Fabien Frankel). Ser Criston avrà sicuramente un ruolo importante nelle guerre a venire e questa è un’ottima introduzione.

Le scene della giostra in generale sono i risultati migliori di questo episodio e la prova migliore che House of the Dragon ha la capacità di raggiungere lo stesso livello di Game of Thrones e forse anche di superarlo. Pur ammirando la dedizione dello show nel catturare la storia “reale” di questi eventi molto irreali, la pura finzione storica non si presta spesso a una narrazione visiva dinamica.

Prima che Game of Thrones si dimostrasse un successo e ottenesse un maggiore investimento monetario da parte della HBO, la maggior parte dei suoi episodi seguiva un formato visivo prevedibile di personaggi ben vestiti in varie stanze del castello che parlavano tra loro di cose importanti. Queste conversazioni erano sicuramente avvincenti, ma lasciavano sul tavolo alcune delle potenzialità di narrazione visiva che la televisione può offrire.

Con le sontuose scene del torneo presentate nel primo episodio, sembra che sia il budget sia i narratori di House of the Dragon siano già in anticipo rispetto alla serie madre.

I momenti finali di questo episodio contengono anche la promessa che lo show è disposto a testare i limiti del suo formato storico. La notizia che Viserys condivide con Rhaenyra è assolutamente sconvolgente. Con l’apparente benedizione di George R.R. Martin, la serie ha ora rivelato che Aegon I non è venuto a Westeros solo per conquistarlo, ma per salvare il mondo.

Ogni nuovo re Targaryen riceve la notizia che la Lunga Notte sta per arrivare e che quando arriverà un Targaryen dovrà essere sul trono.

Sappiamo che l’informazione è andata perduta quando Daenerys è nata. È possibile che questo passaparola reale finisca ai tempi di Rhaenyra? Dovremo vedere cosa scopriranno gli storici di House of the Dragon.

I nuovi episodi di House of the Dragon vengono trasmessi in anteprima ogni lunedì in lingua originale, e la settimana successiva con il doppiaggio.