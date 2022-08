Better Call Saul 6, siamo davvero arrivati alla fine di un’epoca. Recensione episodio 13

Il finale di serie di Better Call Saul chiude magistralmente l’universo criminale profondamente umano di Vince Gilligan.

Siamo già passati attraverso questa sensazione con la conclusione di Breaking Bad nel 2013, apparsa monumentale per una moltitudine di motivi. Non solo Breaking Bad è stato il beniamino della prima ondata della dell’età d’oro della televisione, un successo di passaparola che ha aumentato la posta in gioco in modo creativo ogni settimana fino a raggiungere il successo universale, ma è stato anche speciale per moltissimi amanti di questo genere di intrattenimento.

Questo attaccamento di molte persone alla serie madre è stato il motivo per cui inizialmente era stata vista con timore l’idea di un prequel incentrato sulla comicità della serie. Sebbene siano stati realizzati dei buoni prequel, sono pochi e poco interessanti e spesso non riescono a giustificare la loro esistenza al di là del semplice prolungamento della proprietà a scopo di lucro.

Il timore era che Better Call Saul avrebbe offuscato l’eredità di una delle serie che ha fatto la storia, ma questi timori non avrebbero potuto essere più infondati.

Il mio personale pensiero è che Better Call Saul ha finito per eclissare Breaking Bad, Saul è una serie sulla natura motivante e corrosiva dell’influenza familiare, sul cadere vittima dei propri peggiori impulsi, su come il cambiamento sia difficile, su quanto possa essere autodistruttivo evitare se stessi, e questi temi alla fine sono risultati un livello superiore rispetto all’emozionante viaggio di Walter White.

Mentre Breaking Bad ha avuto la incredibile e magistrale capacità di far rivoltare il pubblico proprio verso il suo protagonista, Better Call Saul è stato miracoloso nel far amare l’uomo dietro Saul Goodman, l’introspezione raggiunta è così profonda da essere dolorosa.

Questa volta, l’addio è davvero definitivo. Questa volta, se si crede a Vince Gilligan, non ci saranno altre storie in arrivo in questo mondo. Non c’è nessuna El Camino in arrivo. Gilligan potrebbe rivisitare Albuquerque da qualche parte se le muse o la disperazione dovessero colpire, ma questa è la fine.

Per fortuna, “Chiamavano Saul” non è solo una conclusione adeguata e appassionata di queste storie e di questi personaggi, ma è anche uno dei finali di serie più belli che ci siano in circolazione.

Una delle mosse più intelligenti dell’episodio è stata la messa in scena di tre conversazioni al passato con alcune delle persone più importanti della vita di Jimmy, incentrate sul rimpianto. Queste conversazioni aiutano a capire chi è Jimmy nel profondo e finiscono anche per mostrare quanto Kim Wexler sia stata importante nel cambiare il cuore di Jimmy McGill.

Inoltre, ci regalano preziosi momenti finali con Mike, Walt e Chuck, offrendoci un’istantanea di ciò che erano come personaggi a livello fondamentale e permettendo loro di chiudere il sipario.

La cosa più appropriata è vedere Mike come il primo di questi flashback, perché all’inizio Better Call Saul raccontava la storia delle origini di Mike quanto quella di Saul. Gilligan e il co-creatore Peter Gould sono stati sinceri sul fatto che la storia di Saul si è evoluta molto rispetto alla sua concezione originale, e la presenza di Mike nella serie potrebbe averne risentito, ma è bello vedere un’altra conversazione tra i due personaggi.

Jimmy chiede a Mike cosa cambierebbe se gli venisse data una macchina del tempo e, come se avesse riflettuto su questa domanda per molte notti insonni, Mike suggerisce immediatamente di tornare al 2001 per fermare l’omicidio di suo figlio o di tornare ancora più indietro per fermare la sua discesa verso la corruzione, impedendo così a suo figlio di trovarsi nella situazione che lo ha portato alla morte.

Parla anche di usare la macchina del tempo per visitare la sua famiglia nel futuro. In poche e rapide battute, il dolore e il rimpianto che aleggiano intorno a Mike, ma anche il suo desiderio di provvedere ai suoi cari, sono tutti messi alla luce del sole a picco del deserto.

Quando vediamo Saul rivolgere la stessa domanda a Walt durante la timeline di “Tutto torna”, il carattere di Walt viene delineato in modo simile. L’uomo si accanisce sull’assurdità della premessa usando la scienza ed è autoritario nei confronti di Saul, ma è abbastanza saggio da arrivare al cuore di ciò che Saul sta realmente chiedendo.

Parla apertamente della sua storia con Gray Matter, il momento che ha fatto crollare il suo genio e lo ha trasformato nell’uomo meschino e vendicativo che abbiamo visto chiaramente in “Declino”. Bryan Cranston si cala senza sforzo nella pelle di Walt e dipinge in maniera metaforica tutti i suoi valori.

In entrambi i casi, Saul si comporta come l’incarnazione vivente di un tatuaggio “nessun rimpianto”. Tuttavia, un flashback finale con Chuck spiega questo comportamento.

Durante una delle consegne settimanali di Jimmy al fratello, non solo nota che l’uomo sta leggendo La macchina del tempo di H.G. Wells, che probabilmente ha ispirato le domande a Mike e Walt, ma quando Chuck suggerisce che Jimmy potrebbe cambiare rotta per quanto riguarda la sua carriera e le sue scelte di vita, lui osserva che il fratello – un uomo che in definitiva rispetta molto – non ha mai messo in discussione nessuna delle sue azioni.

Chuck ha vissuto una vita senza rimpianti, soprattutto per la sua stessa arroganza, ma questo rimane impresso a Jimmy, in definitiva, tutto ciò che Chuck ha fatto ha segnato profondamente la vita di Jimmy. Lo scopriamo nell’ultima apparizione di Saul Goodman.

Dopo essere stato catturato in un cassonetto e costretto a confrontarsi faccia a faccia con Marie Schrader (un colpo di genio riportare Betsy Brandt in questa veste), Magic Man si fa strada con un accordo di patteggiamento estremamente clemente. Chiaramente divertito nonostante le circostanze, la maschera di Saul Goodman cade solo quando viene fatto il nome di Kim Wexler.

Quando Jimmy viene a sapere che Kim ha fatto la cosa giusta e si è costituita per l’omicidio di Howard Hamlin, decide di abbandonare la sua storia strappalacrime (che miracolosamente riportava solo i fatti) e confessa le sue vere motivazioni e il suo ruolo nell’impero di Walter White e nei suoi danni collaterali.

In modo disarmante, torna agli eventi di “Imbroglio” e alle sue conseguenze, rivelando come Chuck sia sempre stato responsabile della trasformazione di Saul Goodman, direttamente o indirettamente. Tuttavia, l’amore e il rispetto di Jimmy per Kim sono le uniche cose che gli permettono di superare il dolore causato dal fratello maggiore. Kim è stata l’unica persona in grado di spezzare la presa che Chuck aveva sulla psiche di Jimmy, l’unica in grado di farlo sentire pentito.

I momenti finali dell’episodio sono sublimi e bellissimi.

Alla fine, Jimmy butta via una sentenza incredibile che lo avrebbe praticamente scagionato per fare “la cosa giusta”. Ci viene dato un assaggio della sua vita in prigione e, come è ovvio, sembra che Jimmy il Viscido sia in grado di gestire in grande stile anche questa situazione.

La ciliegina sulla torta è la visita di Kim che usa una tattica molto simile a quella di Gisele. Quando dice “Ciao Jimmy” il cuore batte forte, in un perfetto momento di narrazione circolare i due condividono una sigaretta proprio come nella loro prima scena insieme. Alla fine, Jimmy McGill ottiene esattamente ciò che si merita. Sarà anche in prigione, ma ha fatto ammenda con Kim. Senza rimpianti.

Alla fine, Better Call Saul si chiude proprio come ha vissuto: in modo intelligente, affascinante e profondamente umano. Questa serie, e la sua serie madre, hanno dato molto a tutti i fan e hanno creato uno standard incredibilmente alto con cui ogni altra serie dovrà confrontarsi. Saul è finito gente, adesso non ci resta che piangere.