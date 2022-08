La nuova star di Grey’s Anatomy 19 rivela dettagli intriganti sul suo personaggio

Harry Shum Jr. rivela alcuni dettagli affascinanti sul suo personaggio, che verrà introdotto nella stagione 19 di Grey’s Anatomy nel corso dell’anno.

Un nuovo membro del cast della stagione 19 di Grey’s Anatomy condivide alcune interessanti informazioni sul suo personaggio. Il popolare medical drama è tra le più longeve serie di questo genere e ha lanciato alla ribalta attori come Ellen Pompeo e Sandra Oh. Nel corso della sua lunga carriera, la serie ha subito diversi cambiamenti nel cast, con la dipartita di molte delle sue star originali nel corso degli anni.

Tuttavia, la stagione 19 di Grey’s Anatomy vedrà ancora la presenza dei membri originali del cast, come la Pompeo (anche se in una veste più ridotta), Chandra Wilson e James Pickens Jr.

Come nel caso di molte stagioni precedenti, accoglierà anche alcuni nuovi personaggi nel ruolo di specializzandi in chirurgia al primo anno. Tra questi membri aggiunti al cast figurano Alexis Floyd nel ruolo della dottoressa Simone Griffin, Niko Terho nel ruolo del dottor Lucas Adams, Adelaide Kane nel ruolo della dottoressa Jules Millin, Midori Francis nel ruolo della dottoressa Mika Yasuda e Harry Shum Jr. nel ruolo del dottor Daniel “Blue” Kwan.

Il nome del personaggio di Shum in Grey’s Anatomy si distingue sicuramente per il suo interessante soprannome.

In un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight, Shum ha spiegato il soprannome del suo personaggio, Blue e ha rivelato, “Non è solo perché in questo momento indossa un camice blu. Viene da un ambiente in cui il soprannome Blue gli è stato dato perché ha vinto un sacco di nastri blu. Era… abituato a vincere. Ma sicuramente potrebbe scontrarsi con un paio di muri e non essere abituato a subire qualche sconfitta”.

Il nome del personaggio di Shum è sicuramente particolare, il che ha senso quando ci sono così tanti nuovi medici da seguire nella stagione 19 di Grey’s Anatomy. Il suo soprannome contribuirà probabilmente a distinguerlo dal resto del cast e a dare un’idea della sua storia. In base ai commenti di Shum, Blue potrebbe trovarsi di fronte a momenti difficili come specializzando del primo anno.

Come sanno gli spettatori di Grey’s Anatomy, i giovani medici arroganti spesso devono fare i conti con la realtà quando scoprono che il lavoro in ospedale non è mai bianco o nero. Le parole dell’attore lasciano presagire un ricco arco narrativo per il nuovo personaggio, il che è entusiasmante per il pubblico.

Anche se molti personaggi amati saranno meno presenti o del tutto assenti nella stagione 19, si preannuncia già una puntata affascinante della serie in continua evoluzione. Si spera che Shum e gli altri nuovi attori dello show contribuiscano a riempire il vuoto lasciato dalla riduzione del ruolo della Pompeo.

Anche se Meredith sarà sempre parte integrante di Grey’s Anatomy, i nuovi personaggi come Blue potrebbero contribuire a fornire ampio materiale per le stagioni future. Al momento non è chiaro quando lo show terminerà del tutto e chiuderà i battenti di un epoca, ma l’afflusso di nuovi medici in questa stagione potrebbe fare la differenza nella decisione.