La star di Stranger Things Noah Schnapp ha trovato il lavoro perfetto per l’estate

Noah Schnapp, Will Byers in Stranger Things, rivela di aver accettato un lavoro estivo, ed è il perfetto richiamo allo show di Netflix.

La star di Stranger Things Noah Schnapp ha rivelato di aver accettato un lavoro estivo, ed è incredibilmente perfetto. Dopo una serie di ritardi dovuti alla pandemia COVID-19, Stranger Things è finalmente tornato sugli schermi quest’estate per la sua attesa quarta stagione.

L’amatissima serie fantascientifica ispirata agli anni ’80 è diventata uno dei maggiori successi di Netflix sin dalla sua uscita nel 2016, raccontando la storia di Hawkins, Indiana, una città fittizia afflitta da una serie di strani eventi paranormali.

È incentrata su un gruppo di amici guidato da Undici, interpretata da Millie Bobby Brown, mentre le stagioni precedenti si sono concentrate sul personaggio di Schnapp, Will Byers. Essendo stato il protagonista della prima stagione dopo essere scomparso nella terrificante realtà alternativa del Sottosopra, Will ha stabilito un legame con le orribili creature che vi risiedono.

Con la stagione finale ora nelle prime fasi di produzione, i creatori dello show, i fratelli Duffer, hanno confermato che la quinta stagione di Stranger Things si sarebbe concentrata nuovamente su Will dopo che la quarta aveva riaffermato il legame del ragazzo con il Sottosopra. Tuttavia, poiché lo show è attualmente tra una stagione e l’altra, è stato rivelato che Schnapp ha accettato un lavoro estivo perfettamente in linea con Stranger Things.

Dopo l’uscita della quarta stagione di Stranger Things, Schnapp ha rivelato di aver accettato un lavoro estivo come bagnino. Parlando con Flaunt, l’attore ha parlato del suo nuovo lavoro, spiegando che si tratta di una cosa “solo per divertimento” e rivelando come sia stato in grado di crescere con quella che definisce “una vita normale” nonostante l’intensa fama derivante dal suo ruolo in Stranger Things.

Schnapp ha continuato dicendo che, oltre a questa educazione ordinaria, il lavoro gli ha permesso di rimanere con i piedi per terra, così racconta, “È una specie di “divertimento”, sono cresciuto con una vita normale, amici normali e altre cose al di fuori di Stranger Things, questo mi ha permesso di rimanere con i piedi per terra”.

Chi ha familiarità con Stranger Things capirà senza dubbio perché la scelta del lavoro estivo di Schnapp è divertente. La terza stagione della fortunata serie ha visto un altro personaggio centrale, Billy (interpretato da Dacre Montgomery), assumere una posizione simile all’interno dello show, che alla fine ha giocato un ruolo cruciale nel ruolo del personaggio in quella stagione.

È evidente che mantenere una vita di tutti i giorni, separata dal suo percorso in Stranger Things, è importante per il giovane attore, che ha rivelato di essere stato accettato all’Università della Pennsylvania.

Sebbene il lavoro estivo di Schnapp sia certamente un dolce richiamo alla terza stagione, è comprensibile che la giovane star voglia sperimentare le parti più classiche della crescita.

Dopo aver trascorso gli ultimi sei anni a lavorare a Stranger Things, le cui riprese sono iniziate quando aveva circa 11 anni, è certamente incoraggiante sentire che è così interessato ad accettare un lavoro più “normale”, anche se solo per un breve periodo. Per ora, si spera che non manchi molto al ritorno di Schnapp alle riprese della quinta stagione di Stranger Things.