Il pilot di House Of The Dragon ha una differenza sostanziale con Game Of Thrones

La première di House of the Dragon presenta molte somiglianze con il pilot di Game of Thrones, ma una differenza fondamentale risiede nei rispettivi finali.

(*Attenzione: spoiler per l’episodio 1 di House of the Dragon*)

Gli episodi iniziali di House of the Dragon e Game of Thrones si concludono entrambi con enormi shock che cambiano le carte in tavola, ma questi eventi servono a scopi completamente diversi.

L’episodio pilota di Game of Thrones del 2011 ha cambiato per sempre il panorama televisivo, e una scena in particolare ha fatto capire al pubblico cosa avevano in serbo le successive 8 stagioni. Come se la storia d’amore incestuosa tra i fratelli Jaime e Cersei Lannister non fosse già abbastanza scioccante, il momento in cui Jaime spinge il giovane Bran Stark dalla finestra di una torre per proteggere il loro segreto – accompagnato dall’immortale battuta “Le cose che facciamo per amore” – ha dato il via a Game of Thrones così come doveva andare avanti.

Più di dieci anni dopo, la prima di House of the Dragon lascia ancora una volta il pubblico a bocca aperta nei suoi momenti finali. Dopo che Re Viserys I Targaryen nomina sua figlia, la Principessa Rhaenyra, come erede al Trono di Spade, rivela un profondo segreto di famiglia.

Aegon il Conquistatore non si impadronì di Westeros perché gli piacevano il cibo e il clima più fresco: sognò la premonizione che gli Estranei sarebbero arrivati dal gelido Nord e avrebbero sferrato un attacco ai vivi. Il Continente Occidentale doveva essere unito contro questa forza non-morta o affrontare l’annientamento, e questa predizione prese il nome di “Cronache del ghiaccio e del fuoco”.

Sebbene l’episodio 1 di Game of Thrones e l’episodio 1 di House of the Dragon si concludano entrambi con un momento incredibile, ogni scena finale è drasticamente diversa per tono e impatto. Jaime che spinge Bran dalla torre è stato un classico cliffhanger da “non vedo l’ora che arrivi la prossima settimana”, che ha piantato i semi di una storia che sarebbe rimbalzata nel corso delle stagioni. Bran sarebbe sopravvissuto alla caduta? Jaime e Cersei sarebbero stati scoperti? Sarebbe scoppiata una guerra tra gli Stark e i Lannister?

Mentre la rivelazione di Aegon il Conquistatore di House of Dragon è una svolta mitologica che cambia ciò che è venuto prima più che definire ciò che verrà. Gli spettatori vedono ora la Casa Targaryen e l’invasione degli Estranei sotto una luce completamente nuova, ma poiché sappiamo già che gli zombie di ghiaccio non diventeranno un problema per diversi secoli nell’universo, House of the Dragon può portare la trama di “Cronache del ghiaccio e del fuoco” solo fino a un certo punto.

Perché l’episodio 1 di House Of The Dragon è diverso da Game Of Thrones

Il finale dell’episodio 1 di House of the Dragon è quasi opposto a quello dell’episodio 1 di Game of Thrones, ma non senza una buona ragione. Quando Game of Thrones ha debuttato nel 2011, solo una piccola parte degli spettatori conosceva i romanzi di George R.R. Martin, ma il cliffhanger conclusivo della prima puntata ha fissato i valori di Game of Thrones senza alcuna ambiguità.

Dopotutto, se un personaggio (che non è nemmeno un cattivo principale) poteva andare a letto con sua sorella e poi tentare l’omicidio di un bambino nel primo episodio, di cos’altro era capace Game of Thrones?! Al contrario, l’intero pubblico di House of the Dragon entra nello spinoff con una solida idea di cosa aspettarsi dal mondo live-action di Game of Thrones della HBO, quindi sesso e morte non ispireranno conversazioni (quasi nessuno discuterà delle buffonate di Daemon nel bordello o degli omicidi al torneo).

House of the Dragon sa che le sconvolgenti rivelazioni della storia sono molto più adatte a fornire quegli agognati momenti di convivialità e ad alzare la posta in gioco all’inizio della stagione.

La serie sta anche prendendo provvedimenti per differenziarsi consapevolmente da Game of Thrones, anche se lo spinoff della HBO difficilmente rifugge dal suo passato (la sigla potrebbe essere stata un po’ eccessiva), è già chiaro che House of the Dragon vuole tracciare il proprio percorso nella storia della televisione piuttosto che copiare i compiti di David Benioff e D.B. Weiss.

Cambiare il colpo di scena del primo episodio da un brutale cliffhanger a una fetta critica di mitologia è un modo perfetto per fare questa affermazione. House of the Dragon sa cosa gli spettatori si aspettano da Game of Thrones, ma intende comunque sovvertire questi preconcetti.