La star di Andor spiega cosa la rende diversa da tutti gli altri show di Star Wars

La star di Andor, Diego Luna, spiega cosa rende la serie prequel di Rogue One diversa da tutti gli altri show Disney+ di Star Wars.

La star di Andor Diego Luna spiega cosa rende il nuovo show di Star Wars diverso da tutti gli altri. Luna interpreta Cassian Andor in Andor, una serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story del 2016, che raccontava come i piani della Morte Nera fossero stati rubati, permettendo la sua successiva distruzione da parte delle forze Ribelli.

Rogue One è stato un grande successo, con un incasso di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e recensioni favorevoli da parte della critica e dei fan.

Il film è stato diretto da Gareth Edwards e scritto da Tony Gilroy, che in seguito sarebbe intervenuto per guidarlo attraverso riscritture e reshooting, realizzando ciò che alla fine è stato visto nelle sale. È stato quindi reclutato per dirigere Andor, un prequel di due stagioni e 24 episodi che approfondisce il personaggio di Luna, quello di Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) e un cast di personaggi secondari interpretati da Fiona Shaw, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Kyle Soller e il ritorno di Forest Whitaker nel ruolo di Saw Gerrera.

Il primo trailer dello show ha rivelato una visione straordinariamente realistica dell’universo di Star Wars, molto diversa dallo stile e dal tono dei precedenti show di Star Wars, come Obi-Wan Kenobi e The Mandalorian.

Durante un’intervista a Luna è stato chiesto cosa Andor potrebbe esplorare al di là di quanto fatto finora dagli altri show di Star Wars, e lui ha dichiarato, “Andor è lo Star Wars più concreto che avrete”. Fa notare che non ci sono Jedi in giro e che rappresenta un periodo molto buio della galassia, in quanto è ambientato tra gli eventi di Star Wars: La vendetta dei Sith e Una nuova speranza, quando l’Impero stava salendo al potere.

Luna afferma che Andor dovrebbe “sembrare realistico” per il pubblico, in quanto si tratta di uno show che si concentra sulle normali relazioni umane in una galassia lontana lontana.

Lo stesso attore racconta, “Direi che Andor è lo Star Wars più concreto che ci sia. Si tratta di persone. Non ci sono Jedi in giro e sono tempi molto bui per la galassia. È il momento in cui la gente deve riunirsi, preparare una risposta e lavorare in comunità perché l’Impero sta crescendo e il controllo è ovunque”.

Poi prosegue, “Le persone sono state emarginate e non c’è libertà. Le comunità devono reagire. È l’esperienza più umana che si possa fare di Star Wars. Questo Star Wars riguarda persone normali come me e voi, e credo che questo legame sarà speciale. È il più realistico, se si può dire realistico, perché ovviamente vive in una galassia lontana lontana. Ma dovrebbe essere realistico per voi, perché vogliamo quella vicinanza. Vogliamo che riflettiate su voi stessi con questi personaggi in questo viaggio”.

Sebbene tutti i personaggi principali di Rogue One: A Star Wars Story sacrifichino la loro vita alla fine del film, c’è ancora un’intera storia che ha portato a quel momento, che è ciò che Andor esaminerà. Mentre il Cassian di Luna è il personaggio principale, ci sono molti altri attori nella storia, la maggior parte dei quali sono umani, il che rafforza il suo commento sul fatto che lo show è il più realistico di Star Wars fino ad oggi.

Uno dei fattori chiave che contribuiscono alla forza visiva di Andor nel ritrarre questa realtà sono le riprese in loco della serie, che le conferiscono un aspetto molto più veritiero rispetto a tutti i precedenti show di Star Wars su Disney+, in quanto sono generalmente girati nell’ambiente di produzione virtuale Volume della ILM.

Mentre The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi hanno avuto un buon riscontro di pubblico in termini di numero di streaming e popolarità, hanno avuto un’accoglienza piuttosto contrastante da parte della critica e dei fan, in particolare gli ultimi due.

La maggior parte delle lamentele derivava dal fatto che gli show sembravano scadenti o girati interamente su un palcoscenico, il che è in gran parte vero. Il primo trailer di Andor ha già dimostrato di voler contrastare questa tendenza, creando una serie dall’aspetto molto più cinematografico rispetto ai suoi predecessori.

A patto che il resto degli elementi si unisca, Andor potrebbe raggiungere il suo obiettivo di essere una serie di Star Wars più realistica, oltre che la più cinematografica finora realizzata.