Andor, arriva il trailer dell’epica serie Star Wars, più di un prequel di Rogue One

Lucasfilm rilascia ufficialmente un nuovo trailer per lo show spinoff di Star Wars Andor, con Diego Luna che riprende il suo famoso ruolo in Rogue One, Cassian Andor.

È stato ufficialmente rilasciato un nuovo trailer di Andor. Con Diego Luna nei panni del suo personaggio di Rogue One, Cassian Andor, l’ultima serie televisiva di Star Wars si sta preparando per la sua uscita il mese prossimo.

Ambientata cinque anni prima di Rogue One, la serie (di cui è stata confermata la durata di due stagioni) racconta la storia di come Cassian si sia trasformato nel ribelle ferocemente devoto che ha dato la vita per rubare i piani della Morte Nera. Oltre a Luna, Andor è interpretato anche da Genevieve O’Reilly, Adria Arjona, Stellan Skarsgård e altri ancora.

Lucasfilm ha dato il via alla campagna di marketing dello show rilasciando il primo trailer di Andor durante la Star Wars Celebration di maggio. L’anteprima ha dato il tono di un dramma bellico epico che ricorda Rogue One, raffigurando l’Impero all’apice dei suoi poteri e una Ribellione nascente che spera di reagire.

Il trailer di Andor ha aumentato l’entusiasmo per la serie in arrivo, lasciando agli spettatori la voglia di saperne di più. Ora, a poche settimane dalla première di Andor, è online un altro trailer.

Durante la sua apparizione a Good Morning America, Luna ha presentato l’ultimo trailer di Andor. L’anteprima ha anche confermato che la data di uscita di Andor è stata posticipata al 21 settembre, con una prima speciale di tre episodi. Inoltre, Lucasfilm ha svelato un nuovo poster.

Uno degli aspetti più evidenti del trailer è la portata di Andor. In base al taglio dell’anteprima, la storia delle origini di Cassian non è che una postilla in un quadro più ampio.

Nel complesso, la serie si occupa delle origini dell’Alleanza Ribelle, come dimostrano le manovre di Mon Mothma nel Senato Imperiale e il leader di Skarsgård Luther Rand che recluta persone (tra cui Cassian) per combattere per la causa.

Rand sembra avere un ruolo importante in Andor come l’omonimo dello show, dato che incrocerà anche Saw Gerrera (che ha il suo marchio unico di resistenza all’Impero).

Sarà molto interessante vedere come questi vari fili si intrecceranno tra loro. da questo punto di vista, la decisione di dare ad Andor 12 episodi dovrebbe dare i suoi frutti. In questo modo il team creativo avrà tutto il tempo necessario per raccontare l’intera storia e, idealmente, non dovrà ridurre nessuna trama, come invece è successo con Obi-Wan Kenobi deludendo il pubblico.

Andor ha anche un aspetto incredibilmente cinematografico, grazie alla scelta di girare la serie in loco e su grandi set pratici (differenziando Andor dagli altri show di Star Wars).

Il creatore Tony Gilroy e il suo team stanno dipingendo su una grande tela che si addice a una storia di guerra, offrendo tutta l’azione che gli spettatori si aspettano da un progetto moderno di Star Wars. Già dal trailer, la serie vanta alcuni pezzi impressionanti, tra cui emozionanti battaglie spaziali che sarà bello vedere svolgersi sullo schermo.

Tutto sommato, Andor ha le carte in regola per essere uno dei migliori show di Star Wars fino ad oggi, e speriamo che sia all’altezza di questo potenziale.