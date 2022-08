Virgin River 5, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

Virgin River, la serie romantica incredibilmente popolare di Netflix, è tornata, ma avremo anche la quinta stagione e cosa possiamo aspettarci di vedere da Mel, Jack e la banda?

Virgin River, la serie di grande successo di Netflix, è tornata con la stagione 4 che è arrivata sulla piattaforma di streaming nel luglio del 2022, ma cosa ne sarà del futuro dello show? Ci sarà la quinta stagione di Virgin River? E se così fosse, cosa possono aspettarsi i fan dalle storie di Jack, Mel e degli altri abitanti della cittadina fluviale? Ci sono già alcuni grandi indizi in tal senso.

Che Netflix voglia ammetterlo o meno, Virgin River è una delle serie televisive in corso più popolari, con milioni di minuti in streaming e in cima alla classifica dello streammer ogni anno. La questione della sua cancellazione, secondo i parametri abituali di Netflix, è francamente illogica, e ci sono 24 libri di Virgin River da cui estrarre altre stagioni.

Dato che la realizzazione di Virgin River è relativamente poco costosa, la probabilità di un numero elevato di stagioni è ancora maggiore. Se Grey’s Anatomy può avere una tale longevità, anche Virgin River può averla, dopo tutto.

Gli amati personaggi di Virgin River hanno visto le loro storie avanzare ancora una volta nella quarta stagione, con rivelazioni, shock e anticipazioni su ciò che potrebbe accadere in seguito. E l’intera fanbase aspetterà con il fiato sospeso ancora di più. Ecco tutto quello che sappiamo su Virgin River 5.

Virgin River 5 è stata rinnovata?

La grande notizia per i fan è che la quinta stagione di Virgin River è già confermata, essendo stata annunciata nel settembre 2021. Infatti, le riprese sono già iniziate. Se inizialmente erano previste per il marzo 2022, sono state posticipate a luglio, con inizio il 18. Per quanto riguarda il motivo del ritardo, Alexandra Breckenridge ha rivelato tutto quando ha parlato del suo ritorno in This Is Us:

“Hanno cercato di farmi tornare da quando ho partecipato a Virgin River. Avremmo dovuto iniziare le riprese della quinta stagione a marzo, ma sono state spostate a luglio. Se avessimo iniziato quando avremmo dovuto, non so se Sophie e Kevin di This Is Us sarebbero finiti insieme”.

A seguito di ciò, l’account Instagram ufficiale di Virgin River ha rivelato che la quinta stagione avrebbe mosso i primi passi il 18 luglio: “Il nostro cast in una lettura a tavolino per la STAGIONE 5. Sì, avete sentito bene gente. Abbiamo iniziato la produzione della STAGIONE 5!”.

Come la stagione 4 di Virgin River prepara la stagione 5

Una delle più grandi rivelazioni alla fine della quarta stagione di Virgin River, che dovrebbe dare forma alla quinta, è stata la scioccante rivelazione che il nipote di Doc, Denny, ha la malattia di Huntington.

Tim Matheson ha già rivelato a Entertainment Weekly che è impossibile che Doc non sia coinvolto nella prossima stagione: “La maggior parte dei dottori pensa: “Potrei risolvere questo problema”. C’è questo conflitto. Ma la cosa fantastica è che Hope ha invitato Denny nella loro casa e lui diventa parte della loro casa.

Forse anche più delle cure mediche, essere circondati da quell’amore è altrettanto importante delle cure mediche per la sua malattia”.

Oltre alla triste notizia di Denny, Jack ha scoperto di essere il padre del bambino di Mel, il che dovrebbe dare forma alla loro storia nella quinta stagione, così come la rivelazione di non essere il padre dei gemelli di Charmaine.

È stata inoltre rivelata la verità sull’assassino di Jack, in quanto Vince è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso scoperte mentre sparava all’eroe. Per quanto riguarda il futuro di Vince, è stato lasciato privo di sensi (o peggio) da Preacher al culmine della tesa storyline Christopher/Paige/Vince.

Se è morto, cosa significa? Se non lo è, Preacher dovrà continuare ad assumersi la responsabilità della morte di Wes?

Virgin River 5, il cast: chi potrebbe tornare

Il cast principale della quarta stagione di Virgin River tornerà per la quinta, con solo un punto interrogativo su Steve Baci, che interpretava sia Wes fratello gemello di Vince. Il suo destino determinerà se Baci riapparirà.

Per quanto riguarda il resto del cast, la quinta stagione di Virgin River continuerà a includere tutti gli attori principali:

Martin Henderson – Jack Sheridan

Alexandra Breckenridge – Melinda Monroe

Tim Matheson – Dr. Vernon Mullins

Colin Lawrence – John “Preacher” Middleton

Benjamin Hollingsworth – Dan Brady

Grayson Maxwell – Gurnsey Ricky

Annette O’Toole – Hope McCrea

Lauren Hammersley – Charmaine Roberts

Zibby Allen – Brie

Kai Bradbury – Denny Cutler

Mark Ghanimé – Dr. Cameron Hayek

Data di uscita prevista di Virgin River 5

Come per la stagione 4, la stagione 5 di Virgin River dovrebbe avere 12 episodi e, a giudicare dal calendario di rilascio delle ultime due – che sono uscite su Netflix a distanza di un anno l’una dall’altra – la stagione 5 di Virgin River potrebbe arrivare su Netflix nel luglio 2023.

Restate sintonizzati per avere maggiori informazioni a riguardo.