The Mandalorian, la quarta stagione è già in sviluppo, lo conferma Jon Favreau

Jon Favreau rivela che sta scrivendo la sceneggiatura della quarta stagione di The Mandalorian, confermando che il prossimo capitolo è in fase di sviluppo ben prima dell’uscita della terza stagione.

Jon Favreau conferma che la quarta stagione di The Mandaloriani è già in fase di sviluppo prima dell’uscita della terza stagione. Il grande successo ottenuto con il suo debutto nel 2019 ha portato la serie a ottenere una seconda stagione ben accolta e una terza stagione molto attesa, cosa che ha spinto Favreau e il suo partner produttore esecutivo Dave Filoni a continuare a espandere l’universo dei Mandaloriani.

Con serie spin-off come The Book of Boba Fett e Ahsoka, l’impatto di The Mandaloriani ha creato un’onda anomala nella galassia di Star Wars.

La storia di Din Djarin (Pedro Pascal) è diventata sempre più avvincente per il pubblico man mano che il suo viaggio continua ad espandersi nell’universo di Star Wars. La prima stagione della serie ha visto Din rimanere principalmente nell’Orlo Esterno, su pianeti come Nevarro, Sorgan e Tatooine, mentre il suo personaggio e il suo viaggio venivano appena introdotti.

Con il suo mondo consolidato – e molto amato, grazie al suo trovatello Grogu – la stagione 2 ha fatto il salto di qualità, introducendo altri pianeti e personaggi famosi come Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) e Ahsoka Tano (Rosario Dawson). La terza stagione di The Mandalorian dovrebbe essere ancora più grande della seconda, con più azione e sorprese rispetto all’ultimo capitolo, che senza dubbio renderanno la storia di Din ancora più d’impatto, emotiva ed espansiva.

Ora, Favreau stesso ha confermato che la storia di Din non si fermerà con la terza stagione di The Mandalorian. Durante un’intervista il produttore ha parlato dei vantaggi di lavorare nel genere televisivo rispetto a quello cinematografico, ha menzionato i vantaggi di non dover affrettare la storia di Din in una certa finestra temporale e di avere invece la libertà di aggiungervi più capitoli, il che lo ha portato alla grande rivelazione.

Favreau ha detto che mentre Filoni lavora alla sua prossima serie di Ahsoka, lascia che il lavoro del suo partner continui la scrittura che sta facendo per la quarta stagione di The Mandalorian”.

“Con la televisione, siamo molto fortunati perché non dobbiamo affrettare le cose in un’ora e mezza o in due ore. Possiamo raccontare le storie per intero. Quindi, ora che Dave Filoni sta facendo Ahsoka, sta influenzando molto la scrittura che sto facendo per la quarta stagione di The Mandalorian. Diventa – come dire – più preciso”.

Questa è la prima conferma ufficiale della quarta stagione di the Mandaloriani: l’unico altro accenno era stato fatto tempo fa da un entusiasta Giancarlo Esposito (Moff Gideon). Nel fare questa rivelazione, Favreau ha anche parlato di crossover di storie tra queste serie, il che rende possibile la comparsa di Din in Ahsoka e viceversa.

Sembra che l’esplorazione di Mandalore nella terza stagione non sarà la fine per Din e i suoi compagni mandaloriani, poiché Favreau ha parlato del “terreno fertile” che c’è per storie come queste da raccontare in un medium più lento.

LEGGI ANCHE-> The Mandalorian 3, arriva la conferma della data di uscita ed è tra poco

Con molte informazioni ancora sconosciute sulla terza stagione è difficile stabilire in quale direzione potrebbe andare la quarta stagione quando Favreau inizierà a svilupparla.

Quello che si sa sulla terza stagione di The Mandalorian è che si prospetta un’emozionante avventura a Mandalore, che farà il suo debutto in live-action nell’ultimo capitolo della serie. Con la conferma del ritorno di Sackhoff nei panni di Bo-Katan insieme a molti altri Mandaloriani, gran parte della storia recente di Mandalore sarà finalmente rivelata al pubblico che si è perso eventi la Notte delle Mille Lacrime.

LEGGI ANCHE-> Star Wars Ahsoka: data di uscita, cast, trama, tutto quello che sappiamo

La lotta di Din per ritrovare la sua identità dopo essere stato bandito per aver tolto il suo elmo si intreccerà con lo sforzo dei Mandaloriani per riconquistare il loro mondo natale, mentre la terza stagione di The Mandalorian offre un’altra storia emozionante al suo universo avvincente, una storia che ora gli spettatori sanno con certezza non definirà la fine.