Gli Anelli del Potere: che fine hanno fatto gli Pelopiedi ne Il Signore degli Anelli? Sono diventati Hobbit?

Perché i Pelopiedi de Gli anelli del potere non sono presenti nei film de Il Signore degli Anelli? Ecco cosa è successo loro nel mondo della Terra di Mezzo di Tolkien.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere mostra per la prima volta i Pelopiedi, una razza collegata agli Hobbit nel mondo della Terra di Mezzo di Tolkien. Oltre a offrire un cast di personaggi ricco di umani, Elfi e Nani, la serie include anche i Pelopiedi, una specie meno conosciuta dei libri di Tolkien.

Gli Pelopiedi non hanno lo stesso livello di esposizione delle altre razze, semplicemente perché non erano presenti nelle trilogie de Il Signore degli Anelli o de Lo Hobbit. Il motivo per cui sono assenti da entrambe le saghe cinematografiche, ma non da Gli Anelli del Potere, può essere attribuito alla cronologia degli eventi.

A differenza delle due trilogie cinematografiche live-action, Gli Anelli del Potere non è ambientato nella Terza Era. Per la serie, il franchise si rifà alla Seconda Era, un’epoca inedita della Terra di Mezzo. I Pelopiedi hanno avuto un ruolo importante nella storia che Tolkien ha creato per la Seconda Era, mentre gli Hobbit sono diventati importanti solo nella Terza Era.

L’inclusione di questi nuovi personaggi ne Gli Anelli del Potere solleva domande su cosa sia successo a questo popolo e sul perché non fossero presenti ne Il Signore degli Anelli. A quanto pare, i Pelopiedi erano per lo più migrati in un luogo specifico quando la Terza Era era ormai pronta.

A un certo punto vissero nelle Montagne Nebbiose, ma alla fine se ne andarono e si stabilirono in un luogo chiamato Bree, a est della Contea. In seguito, si unirono ad altre due specie, note come Fallohides e Stoor. Insieme, le tre diverse culture si mescolarono.

i Pelopiedi sono hobbit?

Nel mondo di Tolkien, i Pelopiedi sono una prima forma di Hobbit, come lo erano i Fallohides e gli Stoor. Tutti e tre erano specie diverse di Hobbit, con i Pelopiedi che si distinguevano per la loro pelle marrone e per la preferenza a costruire le loro case nelle colline.

La decisione di coesistere con i Fallohides e gli Stoor fece sì che le linee di sangue si mescolassero al punto da eliminare i Fallohides, Stoor o Pelopiedi di sangue puro. Al contrario, esisteva una sola razza: gli Hobbit. In questo caso, l’eredità dei Pelopiedi vive tecnicamente negli Hobbit, anche se condividono solo alcune somiglianze.

Per quanto riguarda il motivo, vale la pena notare che la maggior parte degli Hobbit della Terza Era, compresi Frodo e i suoi amici, tendono a discendere dai Fallohide.

La maggioranza degli Hobbit che condividono principalmente sangue Fallohide spiega perché i personaggi dai piedi furiosi che compaiono ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sembrano così diversi dagli Hobbit con cui gli spettatori hanno familiarità.

Oltre a cambiare gradualmente le loro caratteristiche fisiche, è probabile che anche alcuni aspetti della loro cultura siano stati abbandonati nel corso del tempo. Fornendo uno sguardo retrospettivo su una delle razze che alla fine hanno creato gli Hobbit, I Signori degli Anelli: Gli Anelli del Potere è in grado di fornire un’immersione profonda nella preistoria degli Hobbit della Terra di Mezzo.