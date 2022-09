Non ho mai… 4, data di uscita, trama, trailer cast e tutto quello che sappiamo

La quarta e ultima stagione del successo di Netflix Non ho mai… ha già terminato le riprese.

È quasi ora di dire addio alla nostra adolescente disordinata preferita Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan). Il dramma adolescenziale di Mindy Kaling e Lang Fisher Non ho mai… (Never Have I Ever) è tornato con la fine di agosto per la terza stagione, seguendo la cervellotica ragazza durante il suo terzo anno, mentre entrava e usciva da due relazioni e continuava il suo viaggio per trovare fiducia in se stessa.

Il team creativo dello show ha confermato che la storia di Devi si concluderà con l’ultimo anno e che la quarta e ultima stagione è già in cantiere. Ecco cosa sappiamo sull’ultimo anno della Sherman Oaks High.

Come finisce la terza stagione di Non ho mai…?

Devi vive un anno intenso nella terza stagione, iin cui si sente più a suo agio con se stessa grazie alle sue storie d’amore con Paxton (Darren Barnet) e con il nuovo arrivato Des (Anirudh Pisharody). Alla fine dell’anno scolastico deve fare una scelta importante: terminare la sua carriera scolastica alla Sherman Oaks High o trasferirsi in un programma speciale in un prestigioso collegio del Colorado.

Inoltre, non le piace essere l’unica vergine rimasta nel suo gruppo di amici.

Nel sentito finale, Devi decide di rimanere alla Sherman Oaks, in una scena emozionante in cui dice di aver bisogno di più tempo con sua madre Nalini (Poorna Jagannathan). Inoltre, sceglie di dar seguito ai sentimenti che prova per Ben (Jaren Lewison), recandosi a casa sua per un incontro molto intimo. La stagione si conclude prima di scoprire se effettivamente sono andati fino in fondo. (Il che è scortese).

Quando uscirà Non ho mai… 4?

La stagione finale di Non ho mai… è stata annunciata molto prima dell’uscita della terza stagione: Kaling e Fisher lo hanno annunciata con una lettera ai fan lo scorso marzo. La produzione dell’ultima stagione è iniziata subito dopo, e ad aprile la Kaling ha condiviso una foto dalla writer’s room.

Secondo alcune indiscrezioni le riprese della quarta stagione sono terminate all’inizio di agosto e il cast ha organizzato una festa di addio in cui Fisher e Ramakrishnan hanno tenuto un discorso di commiato.

Finora la serie ha seguito un calendario molto preciso, con la prima stagione approdata su Netflix nell’aprile 2020, la seconda stagione nel luglio 2021 e la terza stagione ad agosto. Tuttavia, dal momento che la stagione 4 è stata rinnovata in anticipo, potremmo vedere il finale su Netflix nella tarda primavera o all’inizio dell’estate del prossimo anno.

Per quanto riguarda la decisione di far terminare le storie di Devi e dei suoi amici con il diploma di scuola superiore, Kaling ha dichiarato durante un’intervista che la durata della serie, che si estende per tutto il tempo della scuola superiore, è sembrata “la perfetta durata”.

“Quattro stagioni per uno show sulle scuole superiori mi sembravano sensate”, ha detto, “Non possono stare al liceo per sempre. Abbiamo visto quegli show del tipo, sei stato al liceo per 12 anni. Cosa sta succedendo? Inoltre, gli attori invecchiano e inizia a sembrare assurdo che un 34enne interpreti un 15enne”.

La co-creatrice Fisher ha aggiunto in un’intervista che lei e Kaling hanno deciso di non seguire la strada degli show adolescenziali in cui i cast frequentano lo stesso college.

“Mi sembra falso che tutti vadano al college insieme”, ha dichiarato, “Oppure devi introdurre un intero nuovo gruppo di personaggi di cui non importa a nessuno. È una strategia difficile da mettere in atto”.

Infine ha aggiunto, “Abbiamo pensato che questo è il momento giusto, che va bene così. Possiamo raccontare questa storia e concluderla nel modo in cui vogliamo su una nota alta e finire davvero l’ultimo anno in modo soddisfacente”.

Chi tornerà nel cast di Non ho mai… 4?

Dal momento che Devi rimarrà alla Sherman Oaks, tutti i nostri personaggi preferiti del cast torneranno per la stagione finale, tra cui Ramakrishnan (Devi), Lewison (Ben), Ramona Young (Eleanor), Lee Rodriguez (Fabiola), Megan Suri (Aneesa), Poorna Jagannathan (Nalini), Richa Moorjani (Kamala), Utkarsh Ambudkar (Mr. K) e Niecy Nash (Dr. Ryan).

Il finale della terza stagione è stato anche un momento importante per Paxton (Darren Barnet), che ha deciso di iscriversi all’Arizona State University per il college. Sebbene il suo discorso di laurea e la conversazione con Devi possano sembrare un addio per il personaggio, Non ho mai… non sarebbe lo stesso senza quell’angolo del triangolo amoroso di Devi. Fortunatamente, Fisher è d’accordo: il co-creatore ha confermato che Paxton apparirà nella quarta stagione.

“Voglio che sappiate che Paxton Hall-Yoshida è nella quarta stagione. È presente come nella stagione 3, quindi il triangolo amoroso non è finito”, ha dichiarato la sceneggiatrice.

Un membro del cast che non tornerà è il nuovo arrivato Des (Anirudh Pisharody), come ha confermato l’attore a People.

Di cosa parlerà la quarta stagione di Non ho mai…?

Oltre al fatto che la quarta stagione mostrerà l’ultimo anno di Devi e tutte le pietre miliari che ne deriveranno, Fisher ha dichiarato che il triangolo amoroso centrale non si placherà affatto. Mentre Devi si reca da Ben nel finale della terza stagione, non abbiamo ancora capito se volesse solo riscattare il suo buono o se in realtà inizieranno una relazione con il suo nemico di una vita.

Nel frattempo, la co-creatrice ha dichiarato che lei e Paxton hanno raggiunto un nuovo punto della loro amicizia, “Iniziamo questa stagione con lei ancora consapevole del fatto che non pensa di essere degna di Paxton e che è ancora al di sotto di lui”, ha dichiarato Fisher. “Volevamo che la fine della stagione mostrasse che ora li vede come alla pari. Quindi penso che possiamo dire addio a Paxton come il ragazzo dei suoi sogni e nella quarta stagione vedremo Paxton come una persona al suo stesso livello”.

La co-creatrice si è fermata per evitare spoiler, aggiungendo solo, “Nella stagione 4, ci saranno cose divertenti e interessanti che succederanno dopo qualsiasi cosa sia successa [tra Devi e Ben].”

Oltre al dramma dei ragazzi, Devi scoprirà se riuscirà o meno a entrare nella scuola dei suoi sogni, Princeton. Nalini avrà probabilmente una storia su come si preparerà a diventare un’anziana signora una volta che Devi sarà andata a scuola. La dolce storia d’amore tra Kamala e Mr. K si sta facendo più seria, quindi vedremo se la coppia farà un passo avanti (magari fidanzandosi?).

Chi si unirà al cast della quarta stagione?

Un paio di volti nuovi si uniranno alla stagione finale dello show. Secondo The Hollywood Reporter la star di Love, Victor Michael Cimino si unirà alla Sherman Oaks High nel ruolo di Ethan, un “pattinatore e nuovo rubacuori” della scuola.

Fisher ha inoltre rivelato che nella prossima stagione Nalini avrà un nuovo interesse amoroso di nome Andres, interpretato da Ivan Hernandez di And Just Like That…

Abbiamo un trailer della quarta stagione?

Non ancora, nonostante le riprese siano già terminate! Ma dato che la serie finale dovrebbe arrivare sugli schermi nel 2023, non dovrebbe volerci molti prima che iniziano a trapelare un po’ di nuove informazioni e qualche video.