Il prequel di Bridgerton, Queen Charlotte ha terminato le riprese della stagione 1

Il regista Tom Verica annuncia che sono terminate le riprese della serie prequel di Bridgerton, che si concentrerà sulla Regina Carlotta interpretata da Golda Rosheuvel.

Sono ufficialmente terminate le riprese della serie prequel di Bridgerton, dedicata alla Regina Carlotta. Bridgerton, che ha debuttato originariamente su Netflix nel dicembre 2020, è basata sull’omonima serie di romanzi d’amore nell’epoca della Reggenza di Julia Quinn.

Segue le vicende sentimentali di vari fratelli della vasta famiglia Bridgerton, tra cui la figlia maggiore Daphne (Phoebe Dynevor) nella prima stagione e il figlio maggiore Anthony (Jonathan Bailey) nella seconda. Lo show presenta un vasto ensemble, ma uno dei personaggi principali è la regina Charlotte (Golda Rosheuvel).

Charlotte ha le mani in pasta negli affari di molti dei suoi sudditi di alto rango e cerca di svelare la verità che si cela dietro la giornalista di gossip Lady Whistledown.

Anche se non ha ancora un titolo ufficiale, la miniserie Queen Charlotte vedrà la Rosheuvel riprendere il suo ruolo. Tra gli altri membri riconoscibili del cast di Bridgerton ci saranno Adjoa Andoh nel ruolo di Lady Danbury, Ruth Gemmell nel ruolo di Violet, Viscontessa vedova Bridgerton (la madre dei fratelli Bridgerton), e James Fleet nel ruolo di Re Giorgio III.

Il resto del cast sarà completato da India Amarteifio, Michelle Fairley, Corey Mylchreest, Arsema Thoma e Connie Jenkins-Greig nel ruolo della giovane Violet.

Questa settimana, la serie prequel della Regina Carlotta ha ufficialmente terminato le riprese, la notizia è stata annunciata su Twitter dal regista dello show Tom Verica, che in precedenza aveva lavorato con la produttrice esecutiva Shonda Rhimes per la serie della ABC Le regole del delitto perfetto (How to Get Away with Murder). Nel suo tweet ha annunciato che “è tutto pronto” prima di elogiare il cast e la troupe e concludere con un intrigante “non resta che aspettare”.

Ora che le riprese sono ufficialmente terminate, la serie completa può entrare in post-produzione, è probabile che ogni episodio sia già in una fase diversa di questo lavoro, dato che le serie Netflix girano intere stagioni in una sola volta. Tuttavia, ora che le riprese sono terminate, hanno il materiale grezzo di cui hanno bisogno per mettere insieme il tutto prima del rilascio.

Di solito, questa fase di una serie Netflix può durare da qualche mese e un anno, anche se il processo per Queen Charlotte potrebbe essere più breve, visto che probabilmente non c’è bisogno di aggiungere riprese VFX in post-produzione, a differenza di altre serie Netflix come la fantascientifica Stranger Things.

Finora sembra che la terza stagione di Bridgerton sia ancora in fase di riprese, quindi Queen Charlotte l’ha battuta sul tempo. Resta da vedere se questo significa che andrà in onda per prima, è probabile che la nuova stagione della serie originale arrivi prima della fine del 2023, quindi il prequel potrebbe precederla di un paio di mesi.

Una strategia che Netflix ha già utilizzato con il film d’animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf, che è uscito nell’agosto del 2021 prima dell’uscita della seconda stagione di The Witcher nel dicembre dello stesso anno.