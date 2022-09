The Sandman 2, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

I creatori del successo di Netflix The Sandman hanno in programma un universo per l’uomo del sonno (e hanno già girato scene per la quinta stagione!).

Dopo anni di tentativi (e decenni di fervidi desideri dei fan), The Sandman è stato finalmente adattato per il piccolo schermo. Basata sulla serie di 75 volumi della DC Comics di Neil Gaiman, la saga fantasy descrive un mondo in cui gli Eterni – personificazioni di fenomeni umani come i sogni, la morte e il desiderio – svolgono i loro compiti e mantengono l’equilibrio nel mondo (pur scontrandosi tra loro e con altri esseri non umani).

Ora che la prima stagione ha raggiunto il primo posto su Netflix e che milioni di fan hanno assistito al viaggio di Sogno per ristabilire il suo potere dopo oltre un secolo di prigionia, abbiamo bisogno di dettagli su quando la prossima stagione potrebbe arrivare sullo streaming.

Fortunatamente, il team creativo della serie (che comprende lo stesso Gaiman e lo showrunner Allan Heinberg) sta già pensando a un possibile universo televisivo di Sandman.

Ecco tutto quello che sappiamo su The Sandman 2 e oltre…

Come finisce la prima stagione di The Sandman?

La prima stagione dell’adattamento di Netflix copre i primi due volumi della linea temporale della serie a fumetti. La stagione comprendeva la risposta al destino di Rose Walker, in quanto Unity Kincaid si è sacrificata per diventare il nuovo vortice, seguita da Sogno che dichiara una nuova era ora che è più in contatto con l’umanità.

Inoltre, affronta Desidero, che a quanto pare ha dato il via all’intera saga del Vortice mentre Sogno era imprigionato, come ultimo piano contro il Re dei Sogni.

Il grande cliffhanger arriva con l’ultima scena dell’Inferno, in cui viene rivelato che Lucifero è ancora arrabbiato dopo che Sogno l’ha sconfitta nell’episodio 3. Ora ha un piano per sconfiggere il re dei Sogni utilizzando gli eserciti dell’Inferno per invadere il Sogno, il Mondo della Veglia e “un giorno, anche la Città d’Argento”.

La stagione si conclude con Lucifero che promette di fare qualcosa che “renderà Dio assolutamente furioso e metterà Morpheus in ginocchio”.

The Sandman è stato rinnovato per la seconda stagione?

Netflix non ha ancora annunciato un rinnovo ufficiale, ma il team creativo dello show sta già lavorando a nuovi episodi. In un’intervista il produttore esecutivo David S. Goyer ha rivelato che la scrittura della seconda stagione è già in corso. Quando arriverà il probabile via libera, si spera che le riprese possano iniziare rapidamente.

Il team creativo ha anche pensato al futuro per l’intera durata della serie: Gaiman ha dichiarato che la produzione della prima stagione ha incluso anche le riprese di alcune scene che sarebbero state necessarie in un futuro lontano.

“Abbiamo girato delle riprese nella stagione 1 che ci servirebbero se mai dovessimo arrivare alla stagione 5. Sono ben conservate”, ha detto Gaiman, “Sappiamo come fare l’intera storyline di Sandman fino all’ultimo episodio, Sandman Overture”.

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione dei nuovi episodi, la vasta portata della serie, che bilancia VFX ed effetti pratici per realizzare quelle scene mozzafiato, implica che la produzione richiede un po’ di tempo. La prima stagione ha iniziato le riprese nell’ottobre 2020 ed è arrivata su Netflix solo nell’agosto 2022.

Anche con un calendario più veloce, probabilmente dovremo aspettare almeno fino all’inizio del 2024.

Chi tornerà nel cast di The Sandman 2?

La prima stagione di The Sandman è stata molto intensa, con due archi narrativi: il viaggio di Sogno per riconquistare i suoi simboli di potere e la sua missione per contenere il Vortice/Rose, che hanno animato la trama. La fantasia si colloca sulla falsariga di serie antologiche come Doctor Who, dove un protagonista principale e i suoi compagni/aiutanti vanno da un luogo all’altro, vivendo mini-avventure che confluiscono nella lotta contro un antagonista principale. Il cattivo della prima stagione è stato il Corinzio, ma la storia si è conclusa con la sua fine, così come con la famiglia Burgess e Rose.

Le migliori scommesse su chi tornerà nella prossima stagione si trovano tra gli Eterni e i residenti del Sogno. Si tratta di Tom Sturridge (Sogno), Kirby Howell-Baptiste (Morte), Mason Alexander Park (Desiderio), Vivienne Acheampong (Lucienne), Patton Oswalt (Matthew il Corvo) e Gwendoline Christie (Lucifero).

Per quanto riguarda i personaggi di supporto tra i vivi, molti dei personaggi della prima stagione vengono citati o riappaiono nel corso della serie di fumetti. Tra riapparizioni e flashback, potrebbero comparire personaggi che hanno avuto archi narrativi più importanti, come Charles Dance (Roderick Burgess), David Thewlis (John Dee), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Razane Jammal (Lyta Hall) o Vanesu Samunyai (Rose Walker).

Di cosa parlerebbe The Sandman 2?

L’epica scena finale della prima stagione ha fatto sì che Lucifer Morningstar diventasse il grande cattivo della seconda stagione. Questo porterà l’adattamento televisivo attraverso la trama della Stagione delle Nebbie dei fumetti, in cui Lucifero lascia Sogno a gestire le conseguenze di una scelta inaspettata. In un’intervista Gaiman ha espresso la sua eccitazione per la rivincita del sovrano dell’Inferno e del Re dei Sogni.

“Provo troppo piacere nel dire alle persone che non sanno nulla di ciò che accadrà in ‘Sandman’: ‘Se facciamo la seconda stagione, avremo la rivincita e Morpheus tornerà all’inferno’. Lucifero ha in serbo alcune sorprese che Morpheus non si aspetta”. E tutti pensano: “Ahh!”. E io: “Sì, e so come funzionerà, mentre voi no”. Tutti quelli che hanno letto La stagione delle nebbi sanno cosa succederà e tu no. Ma è un bene perché non tutti l’avranno letto e sarà molto divertente”.

Anche la storia di Sogno e del suo antico interesse amoroso Nada è una parte importante di La stagione delle nebbi, e Heinberg ha confermato in un’intervista a Rolling Stone che la seconda stagione includerà la storia di come i due si sono innamorati e di come lei è finita all’Inferno.

La relazione tra Sogno e Nada era già stata accennata nel quarto episodio della prima stagione, dove Nada (Deborah Oyelade) era stata presentata come la donna che all’Inferno aveva riconosciuto Sogno (interpretato in un’altra forma da Ernest Kingsley Jr.), chiamandolo “Kai-ckul”. In seguito Sogno spiega a Matthew il Corvo che un tempo erano innamorati e che lei era all’Inferno perché lo aveva sfidato.

La seconda stagione andrà addirittura oltre la trama de La stagione delle nebbi, durante un’intervista Gaiman ha confermato che coprirà le storie dei tre volumi successivi del fumetto (Sogno, La stagione delle nebbi e Sandman. Il gioco della vita). “I nostri piani per la seconda stagione sono le seconde due graphic novel, che tecnicamente, in questo caso, saranno i libri quattro e cinque, con alcuni pezzi delle storie brevi del libro tre sparsi tra altre cose”.

Ciò significa che la seconda stagione potrebbe avere un’impostazione simile a quella della prima, con un arco generale incentrato sugli Eterni e gli altri immortali e un secondo incentrato su un mortale. Sandman. Il gioco della vita riporta in scena Barbie (Lily Travers), la bionda amica di Rose che sembrava pronta a divorziare dal marito Ken (Richard Fleeshman).

Il quinto volume vede la divorziata tornare nel suo mondo dei sogni (visto nella prima stagione) dopo che il suo aiutante animale Martin Tenbones appare nel mondo della veglia. Deve affrontare il cattivo dei suoi sogni, il Cuculo, con l’aiuto di Sogno.

Nel corso della serie incontreremo anche il resto degli Eterni, oltre a Sogno, Morte e Desiderio, che compaiono nella prima stagione (insieme a una breve apparizione di Disperazione), ci sono anche Destino, Delirio e Distruzione (attenzione, spoiler: Distruzione è il Prodigio scomparso menzionato nella prima stagione).

Una riunione di famiglia degli Eterni dà il via agli eventi di La stagione delle nebbie, ed è praticamente garantito che Destino e Delirio appariranno a un certo punto della seconda stagione.

Abbiamo un trailer di The Sandman 2?

Al momento ancora no, soprattutto perché non è ancora arrivata la conferma ufficiale del rinnovo della seconda stagione di The Sandman. Confidando che presto avremo la lieta novella, arriveranno a seguire anche nuove informazioni tra video e foto.

Non ci resta che attendere.