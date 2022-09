The Vampires Diaries, una serie tv un po’ datata ma che non lascia l’amaro in bocca

La storia di odio e amore dei fratelli Salvatore, tra incomprensioni e complicità in The Vampires Diaries.

The Vampires Diaries è una serie tv composta da 8 stagioni, per un totale di 171 episodi, andata in onda tra il 2009 e il 2017 basata sull’omonima serie di romanzi fantasy pubblicati dalla scrittrice statunitense Lisa J. Smith e successivamente continuati da altri autori.

La storia ruota intorno alla protagonista, la liceale di nome Elena Gilbert, che vive a Mystic Falls, una cittadina immaginaria in Virginia e ai due fratelli Stefan e Damon Salvatore, vampiri dal lontano 1864. Elena e Stefan si conoscono a scuola, dove lui nota la straordinaria somiglianza di Elena con una sua vecchia conoscenza, Katherine Pierce.

Quando la invita a casa, anche suo fratello Damon si accorge immediatamente dell’innegabile somiglianza della ragazza con quella donna. Colei che tempo addietro, più precisamente nel 1864, li trasformò in vampiri a causa sua. I Salvatore erano ragazzi dell’800 che un giorno fecero l’incontro fatale con questa donna, già all’epoca un vampiro anche se nessuno ne era a conoscenza.

I vampiri sono sempre stati considerati delle creature pericolose, da uccidere immediatamente. Quindi, chiunque lo era, faceva qualsiasi cosa in suo potere per tenerlo nascosto. Inoltre, Katherine doveva mimetizzarsi tra gli umani perché era inseguita da un altro vampiro a causa di un torto che la donna gli aveva fatto secoli addietro.

Per questo motivo la sua vera natura era ben celata agli altri, escludendo alcune eccezioni, come i fratelli Salvatore. Entrambi se ne innamorarono perdutamente e lei ne approfittò senza esitazioni. Stefan è stato il primo a trasformarsi in vampiro e successivamente costrinse anche il fratello Damon a trasformarsi, per non dover sopportare la sua morte (mentre lui era diventato immortale) e rimanere da solo per sempre.

Ma quando anche Damon diventa vampiro, tra i due si apre una crepa quasi incolmabile: Damon incolperà per molto tempo suo fratello di averlo condannato ad una vita maledetta, piena di sofferenze, dolori e morte. Non che per Stefan sia stata una vita rose e fiori, anzi anche lui ha avuto momenti bui, tanto da guadagnarsi il soprannome di “Squartatore”: il suo marchio erano cadaveri, smembrati e dissanguati, riassemblati insieme come fossero bambole di pezza.

Ma l’uno non conosce le peripezie affrontate dall’altro perché una volta trasformati, presero strade diverse per molti decenni; per evitare di provare troppo dolore (perché essendo vampiri tutte le emozioni, sia negative che positive, sono amplificate) hanno adottato una tecnica che consiste nello spegnere i sentimenti e non sentire più nulla. Damon, invece, è riuscito, in un modo o nell’altro, a controllarsi meglio di quanto stava facendo suo fratello.

Dopo anni trascorsi divisi e lontani, in città diverse, i Salvatore si ritrovano nella loro vecchia casa di famiglia a Mystic Falls. Decidono quindi di provare a riallacciare un rapporto fraterno ma l’arrivo di Elena scombussola i piani perché fa riaffiorare alla mente vecchie ferite e incomprensioni.

Come allora, anche adesso entrambi si innamorano dell’esatta copia della vampira che li ha condannati secoli fa. Ma l’amore tra Stefan ed Elena è troppo forte, anche se con il passare del tempo però i due fidanzati si allontaneranno fino alla completa rottura.

Ma benché Elena e Stefan si siano separati, l’universo li attrae sempre tra loro, perché sono destinati a stare insieme per l’eternità. E come loro, così tutti i loro precedenti doppelganger. Nonostante le rivalità in amore e grazie alle numerose avventure, tutte al limite della morte, i due fratelli riescono ad avvicinarsi sempre di più, risanando quelle vecchie ferite e incomprensioni che si sono trascinati dietro per più di 200 anni.

La serie tv vanta numerosi sceneggiatori e registi, tra i quali troviamo Caroline Dries, Julie Plec e Brian Young, e i registi Chris Grismer, Joshua Butler, Michael A. Allowitz e Marcos Siega. Piccola curiosità, Julie Plec, oltre ad essere la sceneggiatrice che è riuscita a convincere il dubbioso produttore Kevin Williamson a sviluppare la serie, ha anche diretto 3 episodi, tra i quali rintracciamo il finale della serie tv.

Così come abbiamo una sceneggiatura e una regia generose, anche il cast non è da meno. Infatti, molti attori hanno preso parte alla realizzazione di quest’opera. Il triangolo amoroso attorno al quale gira tutta la vicenda è formato da Elena Gilbert, Stefan Salvatore e Damon Salvatore, interpretati rispettivamente dall’attrice bulgara naturalizzata canadese Nina Dobrev e dai due attori statunitensi Paul Wesley e Ian Somerhalder.

Dietro questo triangolo, aleggia un quarto elemento, una donna, di nome Katherine Pierce, molto importante per il destino dei tre protagonisti, nonché doppelganger di Elena, sempre interpretata da Nina Dobrev. Elena ha un fratello minore di nome Jeremy Gilbert, impersonato da Steven R. McQueen, mentre le sue due migliori amiche sono la strega Bonnie Bennett (fatto del quale sono tutti all’oscuro, compresa Bonnie, per un po’ di tempo) e la coetanea Caroline Forbes, interpretate rispettivamente dalle attrici Katerina Graham e Candice Accola.

Nel cast c’è solo un attore che rimane invariato fino alla fine, ovvero Matt Donovan, l’ex fidanzato di Elena, incarnato da Zach Roerig. Sottolineo la rarità del caso perché è l’unico personaggio a non cambiare la sua natura umana per tutta la durata della storia. Per concludere tra i protagonisti della serie, abbiamo infine il licantropo Tyler Lockwood, interpretato dall’attore Michael Trevino.

Personalmente apprezzo molto le storie dinamiche, dove ci sono rapporti spezzati che alla fine si ricostruiscono, o viceversa. In questo caso siamo partiti da due fratelli che volevano la loro morte reciproca a due fratelli che sono disposti ad uccidere chiunque li minacci.

Inoltre, di The Vampires Diaries mi è piaciuto il fatto che nonostante una donna abbia sconvolto fin da subito, anche se involontariamente, il delicato equilibrio precario che c’è tra i due fratelli, alla fine resista l’amore fraterno che li lega. Un’altra cosa che mi ha colpito molto è che i due attori che interpretano i Salvatore, Paul e Ian, siano diventati grandi amici anche fuori dal set. Anzi, si considerano fratelli e hanno creato anche una loro linea di bourbon (il whiskey bevuto e preferito dai fratelli Salvatore) chiamata “Brother’s Bond”.

Se si visita il loro sito, c’è una frase che dice:” Our friendship’s true bond strengthened while drinking bourbon, both on and off-screen for over a decade. Brother’s Bond is a nod to our on-screen characters, our shared love for great bourbon, and a reflection of the brotherhood we have formed over the years.”

Ovvero: ”Il vero legame della nostra amicizia si è rafforzato bevendo il bourbon, sia fuori che dentro il set per oltre un decennio. Brother’s Bond è un riferimento ai nostri personaggi, il nostro amore condiviso per un buon bourbon, e un riflesso della nostra fratellanza che abbiamo costruito negli anni”.

Questa frase riassume il loro rapporto sia fuori che dentro la recitazione. Sono diventati buoni amici durante le riprese, rilassandosi bevendo dell’ottimo bourbon e alla fine ne hanno fatto una loro collezione per sancire il loro legame ai personaggi della serie tv e alla loro fratellanza andata oltre il “ciak”.

Poche volte si vedono attori diventare grandi amici sul set e continuare a esserlo per tanto tempo anche anni dopo la fine del film o della serie girata insieme ed è una cosa che mi fa tanto piacere.

Per concludere, se siete appassionati di fantasy, horror, romanticismo e sovrannaturale, The Vampires Diaries è la serie tv fatta apposta per voi. Tanti personaggi, tante storie che si intrecciano fra loro per un’emozionante avventura dal sapore dolceamaro. E vi assicuro che se la guarderete, i vostri canini diventeranno più appuntiti! Provare per credere.