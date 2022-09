Pistol, la serie tv sui Sex Pistol in arrivo su Disney+. Data di uscita, trama, cast, trailer e tutto ciò che c’è da sapere

L’anarchia esce dal Regno Unito e approda come un tuono su Disney+ con la nuova miniserie Pistol dedicata alla prima band punk della storia.

Salvate la monarchia e chiunque altro abbia paura di un po’ di musica punk anti-establishment, perché la famigerata punk band dei Sex Pistols sta per tornare in auge con la serie Pistol. Composta dal cantante Johnny Rotten, dal chitarrista Steve Jones, dal batterista Paul Cook e dal bassista Glen Matlock (che in seguito sarebbe stato sostituito dal famigerato Sid Vicious), i Sex Pistols hanno scritto singoli come “God Save the Queen” e “Anarchy in the U.K.”.

Erano noti per la loro presenza iconoclasta e per essere stati all’avanguardia del movimento punk non solo nel Regno Unito ma in tutto il mondo. Ispirata al libro di memorie Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol di Steve Jones, pubblicato nel 2016, la serie in sei episodi diretta dal premio Oscar Danny Boyle arriverà su Disney+ l‘8 settembre su Disney+.

Abbiamo un trailer per Pistol?

In USA la serie è già uscita su Hulu il 31 maggio 2022, quindi sì abbiamo un trailer pubblicato all’inizio di aprile. Presenta varie inquadrature della band e degli affiliati che invocano varie forme di rivoluzione. In sottofondo, un rullo di tamburi diventa progressivamente più forte, insieme al suono della distorsione, il tutto fino a un Johnny Rotten (Anson Boon) dall’aspetto intenso che recita “Una parola: Distruggere”.

All’inizio di maggio è stato pubblicato un trailer più lungo. Il trailer inizia con un tono stravagante, con una voce femminile fuori campo che narra “L’Inghilterra è terribilmente noiosa, non cambia mai nulla”, su scene di alta società, artisti di musica pop sdolcinati, la Regina e la noiosa vita nei parchi.

Queste scene contrastano con i cumuli di rifiuti in fiamme e le automobili in panne che indicano la realtà dei colletti blu da cui sono emersi i Sex Pistols. “Siamo invisibili, incazzati e annoiati, quindi forse questa dovrebbe essere la nostra immagine”.

Il dialogo del chitarrista Steve Jones (Toby Wallace) sottolinea l’idea centrale del trailer quando afferma in un’intervista: “In realtà non ci interessa la musica, ma il caos”. Gli attori fanno la loro parte nel ritrarre l’immagine punk indossando capelli ingellati e appuntiti, giacche di pelle con spille da balia e pantaloni di pelle troppo stretti.

Il trailer trasmette gli aspetti irrequieti, sovversivi, ad alto numero di ottani e caotici della fulminea ascesa al successo della band, con chitarre che picchiano, facce che urlano e una moda punk all’altezza. La fotografia di Danny Boyle, sia nel teaser che nel trailer più lungo, impiega un effetto di ripresa alterata che cerca di catturare la qualità cinematografica degli anni ’70, dando al video l’impressione di essere dell’epoca. Il trailer è molto interessato a ritrarre l’etica cruda e giovanile di una band la cui missione era quella di “prendere a calci questo qualsiasi cosa”.

Quando esce Pistol?

Pistol ha debuttato in America il 31 maggio 2022, mentre in Italia arriva tra pochissimi su Disney+, l’appuntamento è fissato per il 7 settembre. Tutti i sei episodi della serie usciranno lo stesso giorno.

Il cast di Pistol

Pistol si avvale di un cast di giovani talenti, che riflettono la cultura punk giovanile che la serie rappresenta. I membri dei Sex Pistols saranno Toby Wallace nel ruolo di Steve Jones, Anson Boon nel ruolo di Johnny Rotten, Christian Lees nel ruolo di Glen Matlock, Louis Partridge nel ruolo di Sid Vicious e il nuovo arrivato Jacob Slater nel ruolo di Paul Cook. Questi giovani attori avranno il compito di catturare l’energia dei membri iniziali della band, e sarà una sfida difficile.

Fortunatamente, non dovranno farlo da soli. Saranno accompagnati da una serie di attori che alcuni conoscono bene, due dei nomi più importanti sono gli ex allievi di Game of Thrones, Maisie Williams, nel ruolo della rivoluzionaria della moda e affiliata ai Sex Pistols Pamela Rooke, alias Jordan Mooney, e Thomas Brodie-Sangster, nel ruolo del manager e impresario della band Malcolm MacLaren.

Un’altra ex studentessa di fantasy drama, Emma Appleton, nota per il ruolo della principessa Renfri in The Witcher di Netflix, interpreterà la famigerata fidanzata di Sid Vicious, Nancy Spungen. Anche Sydney Chandler sarà protagonista della serie nel ruolo di Chrissie Hynde, cantante dei Pretenders e interesse amoroso di Steve Jones.

Quali sono i retroscena di Pistol?

Pistol è una serie in sei episodi prodotta da FX. Anche se ci sono stati diversi film sui Sex Pistols, ciò che distingue la serie è che è ispirata in gran parte al libro di memorie del chitarrista Steve Jones, pubblicato nel 2016, intitolato Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol, il libro di memorie racconta le prime fasi dei Sex Pistols, a partire dalla formazione di Kutie Jones.

Il libro offre una prospettiva da insider su alcuni degli eventi più iconici della storia dei Sex Pistols, tra cui la loro relazione con l’imprenditore Malcolm MacLaren e con la pioniera della moda Vivienne Westwood.

Al suo timone c’è il creatore della serie Craig Pearce, che ha co-scritto le sceneggiature di Moulin Rouge e Il grande Gatsby, entrambi noti per il loro splendore visivo, e di Elvis, che sarà diretto da Baz Luhrmann.

La regia della serie è affidata a Danny Boyle, noto soprattutto per il suo lavoro su Trainspotting e The Millionaire, che gli è valso un Acadamy Award come miglior regista. Nonostante abbia lavorato su un’ampia gamma di generi, Boyle è noto per le immagini di grande impatto visivo, per l’infusione della cultura pop nel suo lavoro e per uno stile incalzante che dovrebbe accentuare una serie come Pistol.

In una dichiarazione rilasciata in occasione dell’annuncio della serie, Boyle ha sottolineato che essa tratterà del “punto di detonazione della cultura di strada britannica, dove i giovani comuni avevano il palcoscenico e sfogavano la loro furia e la loro moda…”.

Di cosa parla Pistol?

Secondo la sinossi ufficiale:

“Pistol è una miniserie in sei episodi su una rivoluzione del rock and roll. La tempesta furiosa e impetuosa al centro di questa rivoluzione sono i Sex Pistols – e al centro di questa serie c’è il membro fondatore e chitarrista dei Sex Pistols, Steve Jones.

Il viaggio esilarante, emotivo e a volte straziante di Jones ci guida attraverso un racconto caleidoscopico di tre degli anni più epici, caotici e pieni di fango della storia della musica.

Basato sul libro di memorie di Jones, Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, è la storia di una band di ragazzini della classe operaia, rumorosi e senza futuro, che ha scosso l’establishment noioso e corrotto fino al midollo, ha minacciato di far cadere il governo e ha cambiato la musica e la cultura per sempre”.