And Just Like That… 2, data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo finora

Ecco tutti gli aggiornamenti di cui abbiamo bisogno su And Just Like That… 2, tra cui il cast, le possibili trame e su altre informazioni sulla seconda stagione del reboot di Sex and the City.

Quando le quattro migliori amiche Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York e Miranda Hobbes sono apparse sullo schermo nel 1998, hanno incantato il pubblico con la loro amicizia genuina, il loro senso della moda unico e le loro candide conversazioni ai brunch.

Le protagoniste di Sex and the City hanno incantato il pubblico a tal punto che, decenni dopo, la HBO Max ha deciso di riproporre la serie uscita in Italia su Sky e NOW. Tre dei quattro personaggi preferiti dal pubblico sono tornate per riprendere i loro ruoli iconici e affrontare ancora una volta la città.

E non hanno ancora finito. All’inizio dell’anno è stato annunciato il rinnovo del reboot per una seconda stagione. Sarah Jessica Parker, la protagonista sempre in Manolo Blahnik, bevitrice di Cosmopolitan e scrittrice di relazioni, ha dato eco alla notizia con una foto del cast su Instagram.

Nella didascalia ha scritto: “Stagione 2”. E ha continuato: “Grazie al nostro pubblico. Semplicemente. Siete il nostro cuore pulsante. Vi amiamo così tanto. X, SJ”.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla seconda attesissima stagione di And Just Like That…

Il cast di And Just Like That… 2

Non preoccupatevi, Carrie, Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon) non andranno da nessuna parte. Secondo Deadline, le tre protagoniste riprenderanno i loro ruoli. Sebbene i fan sperassero che Kim Cattrall, che interpretava Samantha Jones, sensuale e sicura di sé, decidesse di salire sul treno di AJLT, sembra che questo non sia previsto, soprattutto dopo la faida pubblica tra Cattrall e Parker.

A maggio, la Cattrall ha dichiarato a Variety: “È una grande saggezza sapere quando qualcosa è abbastanza”. E ha continuato: “Non volevo nemmeno compromettere ciò che lo show era per me. La strada da seguire sembrava chiara”.

La Parker ha anche commentato in precedenza il potenziale ritorno della Cattrall. Secondo un’intervista rilasciata, la Parker ha dichiarato che non crede che le andrebbe bene un suo ritorno e che “la storia pubblica relativa ai suoi sentimenti è troppo lunga per essere condivisa”.

Ma ci sono buone notizie per i fan della serie originale. John Corbett si sarebbe unito al cast della seconda stagione. Corbett ha interpretato l’ex fiamma di Bradshaw, Aidan Shaw, nella serie originale. La loro relazione ha colpito molti spettatori, dando vita al dibattito Mr. Big contro Aidan.

La trama di And Just Like That… 2

Come al solito, non si sa ancora molto, ma la prima stagione ha lasciato molto spazio agli sviluppi della trama. Una delle scene finali della Bradshaw si è conclusa come la maggior parte delle commedie romantiche: con un bacio inaspettato.

Sarà la sua prossima fuga romantica? Dato che il bacio del finale di stagione è stato dato a Franklyn (Ivan Hernandez), un produttore di podcast, direi che è uno dei candidati principali. Ma con il potenziale ritorno di Corbett, potrebbe esserci qualcos’altro in ballo. Inoltre, oltre alla sua vita sentimentale, ha un nuovo podcast. Quindi, speriamo in altri momenti romantici alla Carrie.

Per quanto riguarda Miranda Hobbes, la rossa convenzionale e razionale – anche se in questa stagione è rimasta fedele alle sue origini e ha abbracciato i capelli grigi, fino alla fine – fa esattamente la cosa che la se stessa più giovane non farebbe mai. Decide di seguire Che Diaz (Sara Ramirez) a Hollywood alla ricerca di questo nuovo amore. La seconda stagione mostrerà sicuramente Miranda alle prese con questo nuovo approccio alla vita.

E Charlotte York Goldenblatt? La maggior parte della stagione la vede alle prese con gli alti e bassi dell’essere genitore. Il reboot di 10 episodi si è però concluso con un dolce sentimento: la York ha preso il posto di Rock al bat mitzvah, lasciando il suo personaggio aperto a una miriade di possibilità nella prossima stagione.

La data di uscita

Secondo E! News, la HBO ha in previsione di iniziare le riprese della seconda stagionea partire dal mese di ottobre 2022, ovviamente a New York, mentre il debutto sembra previsto nel corso dell’estate 2023 su HBO Max negli Stati Uniti, se sarà come per la prima stagione, la vedremo in contemporanea su Sky Serie e NOW.

Dato che il finale della prima stagione è andato in onda solo a febbraio di quest’anno, potrebbe passare un po’ di tempo prima di vedere il nostro gruppo di amiche preferito camminare per le strade di Manhattan, ma confidiamo che riescano a rispettare le date che hanno fornito durante le indiscrezioni.