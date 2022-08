House of the Dragon, la serie inizia a coltivare alcune cattive abitudini. Recensione episodio 2

Daemon fa una mossa audace mentre l’episodio 2 di House of the Dragon inizia a coltivare alcune cattive abitudini.

È stato a lungo osservato che le scene migliori dell’universo di Game of Thrones sono spesso caratterizzate da poco più di una manciata di personaggi ben vestiti che parlano tra loro in stanze sfarzose.

Prima che la HBO si rendesse conto che c’era dell’oro in quelle colline occidentali e aumentasse il budget dello show fino a raggiungere livelli di battaglia massicci in CGI, Game of Thrones si accontentava spesso di lasciare che i suoi personaggi parlassero, con i dialoghi creativi di George R.R. Martin che si facevano strada tra le labbra di attori capaci. Quando si ha la stoffa del narratore, non c’è bisogno di ricorrere sempre allo spettacolo senza sosta.

Il problema dell’episodio 2 di House of the Dragon “The Rogue Prince”, tuttavia, è che non ha la stessa qualità narrativa della prima puntata. È un’ora di televisione piuttosto pesante che, ovviamente non spegne del tutto le speranze riposte nello show di essere un degno erede del Trono di Spade… ma le affievolisce.

“The Rogue Prince” riprende circa mezzo anno dopo la conclusione di “The Heirs of the Dragon”. Dopo essersene andato via indignato, il principe canaglia Daemon Targaryen (Matt Smith) si è stabilito nella casa ancestrale dei Targaryen, Roccia del Drago.

Re Viserys I (Paddy Considine) e il suo consiglio si accontentano di lasciarlo lì a fare i suoi capricci, anche se la situazione è simbolicamente difficile, dato che Roccia del Drago dovrebbe essere la sede del vero erede del re. Ma quando Daemon annuncia il suo fidanzamento con Lady Mysaria (Sonoyo Mizuno) e ruba un uovo di drago per il loro eventuale figlio, il re è costretto ad agire. E per “agire” intendo mandare Otto Hightower (Rhys Ifans) sull’isola nebbiosa per dare una strigliata a Daemon.

Se il senso di fedeltà storica (fittizia) di House of the Dragon al materiale di partenza ha conferito all’episodio 1 un vero tocco di importanza, lo stesso approccio storico si scontra immediatamente con alcuni problemi nel secondo episodio. Proprio come la storia reale del nostro mondo, non sempre sappiamo cosa accade dietro le porte chiuse della storia fittizia di George R.R. Martin.

Anche se in Fuoco e sangue, il libro di “storia” su cui si basa House of the Dragon, i personaggi principali di Martin sono in grado di fare delle ipotesi piuttosto fondate. Molte di queste si sono fatte strada in “The Heirs of the Dragon” ed è forse per questo che l’episodio ricorda così da vicino le prime stagioni di GOT.

Momenti come Daemon che si riferisce al nipote morto come “erede per un giorno” e l’esilarante torneo di Approdo del Re, sono eventi per i quali i maestri della finzione di Martin hanno molte “fonti”. In “The Rogue Prince”, invece, non ci sono molte, se non nessuna, di queste scene ben documentate. Per questo motivo, in tutto l’episodio la voce dei maestri occidentali (che in realtà è solo quella di Martin) è sostituita dai tentativi più riusciti dello show, che spesso non sono sembrati molto stimolanti.

Il momento apparentemente culminante dell’episodio, in cui Rhaenyra (Milly Alcock) arriva a Roccia del Drago per affrontare lo zio in merito all’occupazione abusiva della sua casa, è un ottimo esempio di come l’approccio alla storia fittizia dello show abbia già iniziato a sfilacciarsi.

Se un cavaliere dei draghi che vola su un’isola infuocata per trattare con un altro cavaliere dei draghi può sembrare abbastanza epico negli annali della storia, in pratica bisogna ammettere che non è successo praticamente nulla.

La rappresentazione di Roccia del Drago è certamente splendida dal punto di vista visivo e continua la tendenza dello show a migliorare gli elementi di design della produzione di GOT, ma l’azione lascia molto a desiderare.

Daemon cede troppo rapidamente e i dialoghi della scena non reggono – anche se il neo-ser Criston Cole (Fabien Frankel), Guardia del Re, ricorda a Daemon chi lo ha fatto cadere da cavallo.

A dire il vero, “The Rogue Prince” è pieno di scene parlate, ma la qualità dei discorsi non è all’altezza.

Il primo momento di dialogo dell’episodio tra Viserys e la sua futura sposa Alicent (Emily Carey) è abbastanza intrigante… anche se apprendiamo la devastante informazione che Viserys non è un maestro artigiano e che sono gli scalpellini ad aver eretto il suo modello di Antica Valyria. Ma dopo di ciò, il solito approccio “persone che parlano in stanze” manca di quell’intelligente botta e risposta e di quell’energia cinetica di cui il mondo del Trono di Spade è capace.

La breve conversazione di Viserys con il suo Maestro di Leggi Lord Lyonel Strong (Gavin Spokes) potrebbe essere tra le scene di GoT/HotD meno interessanti e meno necessarie mai girate. La precaria posizione progenitrice della Casa Targaryen è già stata chiarita attraverso le conversazioni (sempre conversazioni) in merito alla possibilità di unirsi alle loro casate e un’ulteriore chiacchierata con Lyonel serve solo a ricordarci che Lyonel esiste e che la sua casata avrà un ruolo nelle Guerre a venire.

Meno inefficace, ma forse ancora più deludente, è la discussione di Viserys sull’argomento con Rhaenyra, prima di scegliere di sposare la sua migliore amica adolescente. Rhaenyra è semplicemente troppo comprensiva e troppo accomodante nei confronti della situazione del padre in questa situazione. Uno dei grandi punti di forza di Game of Thrones, e di qualsiasi storia che abbia a che fare con la regalità, è il modo in cui gli obblighi dello Stato e quelli della famiglia spesso si intersecano in modo impossibile.

Quando Viserys dice alla figlia quindicenne che “non vuole” allontanarli, come può la sua risposta essere diversa da “sei un re. Tutto ciò che ‘desideri’ puoi farlo accadere?”. Invece opta per uno scioccante e cordiale “Sei un re… e il tuo primo dovere è verso il regno. La mamma lo capirebbe. Proprio come lo capisco io”.

L’immediata comprensione di Rhaenyra per la situazione del padre la espone a un tradimento ancora più grave quando lui sceglie di sposare la sua migliore amica, ma questo non rende la scena precedente un’occasione mancata. Si tratta di un raro momento in House of the Dragon in cui un personaggio agisce secondo le esigenze della storia, invece di agire come gli dice il cuore.

Ma adesso sembra che sia stato solo un episodio deludente, invece c’è stato anche del buono. Il valore della produzione è così alto e il racconto originale di Martin così ricco che probabilmente non è possibile che House of the Dragon produca un episodio veramente brutto.

Tuttavia, questo episodio si avvicina fin troppo a questo rischio più di quanto abbia il diritto di fare. Se non altro, fa sembrare ancora più impressionanti i precedenti trionfi di GoT e HotD in questa forma di narrazione. Quando gran parte della trama si basa su persone che parlano in una stanza, il filo del rasoio che separa un racconto avvincente da uno noioso è costituito semplicemente dalle parole che scelgono di pronunciare. E qui le parole sono proprio fuori posto.

Per fortuna, la conclusione di “The Rogue Prince” lascia presagire giorni visivamente più dinamici. Sebbene la conversazione conclusiva tra Corlys e Daemon sia fin troppo descrittiva (e ancora una volta sembra operare secondo le regole del fast travel del Trono di Spade di questi ultimi tempi), essa prepara il primo vero conflitto della serie.

Le inquadrature iniziali e finali del signore della guerra Craghas “Il Mangiagranchi” Drahar, letteralmente chiamato così, che osserva la distruzione che ha provocato sono molto belle. E non si può fare a meno di immaginare quanto sarebbero più belle se tutto fosse consumato dal fuoco del drago.

I Carassi che distruggono intere schiere di soldati delle Città Libere dovrebbero far guadagnare a House of the Dragon molta benevolenza tra le chiacchiere. Ma dovrà comunque rendere più vivaci e spregiudicate le sue conversazioni.