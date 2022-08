Better Call Saul, quando sono ambientate le scene di Gene nella linea temporale di Breaking Bad?

Le scene di Gene di Better Call Saul si svolgono dopo gli eventi di Breaking Bad, ma quando è ambientata esattamente la sequenza in bianco e nero?

(Attenzione! Sono presenti spoiler per Better Call Saul 6*)

La narrazione di Better Call Saul ha reso difficile per il pubblico collocare i suoi eventi nella linea temporale di Breaking Bad, almeno fino a quando l’ultima stagione non ha finalmente rivelato la verità.

Prima che la sesta stagione di Better Call Saul chiarisse che le scene in bianco e nero con Gene si svolgevano nel 2010, gli spettatori non avevano idea che si stessero svolgendo così vicino al finale di Breaking Bad. Ecco tutto quello che gli spettatori devono sapere sulla linea temporale di Better Call Saul e perché le teorie dei fan erano sbagliate.

Saul Goodman ha richiesto per la prima volta un cambio di identità nel penultimo episodio della quinta stagione di Breaking Bad, “Tutto torna”. Con l’aiuto di Ed Galbraith, noto anche come “Lo Scomparso”, Saul è diventato Gene Takavic, il direttore del Cinnabon in un centro commerciale di Omaha.

Mentre un Jimmy McGill pre-Saul Goodman si cimentava in truffe sempre più grandi, Gene si preoccupava soprattutto di mantenere un basso profilo, anche quando alla fine è tornato a essere Saul. La prima scena di Gene è stata presentata nell’episodio pilota di Better Call Saul, mostrava l’uomo mentre guardava le vecchie pubblicità di Saul Goodman a colori, apparentemente in lutto per il suo passato.

Per i primi 59 episodi dello spinoff di Breaking Bad, l’anno esatto della linea temporale di Gene è rimasto in gran parte un mistero, il che ha spinto gli spettatori a formulare le proprie teorie. In un’intervista con i co-creatori di Better Call Saul, Vince Gilligan e Peter Gould [via The Wrap], la linea temporale delle sequenze di Gene è stata resa volutamente poco chiara.

Mentre Gould l’ha definita una “questione aperta”, Gilligan ha aggiunto che “è una questione a cui prima o poi si dovrà dare una risposta, come per molte altre cose”. Fortunatamente, la risposta è arrivata in uno degli ultimi episodi della serie.

Mentre Better Call Saul ha fatto convergere le storie di Jimmy McGill, Gene Takavic e Saul Goodman, l’episodio 10 della stagione 6 di Better Call Saul, “Nippy”, ha finalmente rivelato che la linea temporale di Better Call Saul di Gene si svolgeva nel 2010, pochi mesi dopo il finale di Breaking Bad.

Questo ha naturalmente colto il pubblico di sorpresa. Mettendo insieme i pochi indizi che lo show ha fornito al pubblico riguardo alla data in cui le scene di Gene hanno effettivamente avuto luogo, anche gli spettatori più attenti si sono sbagliati di anni.

Perché la linea temporale di Gene sembrava in un futuro molto più lontano?

Un fan [via Reddit] si è addentrato nella timeline di Better Call Saul per trovare dettagli specifici sull’arco temporale in cui si svolgono i flashforward di Gene Takavic. Basandosi su un calendario a turni mostrato sullo schermo, lo spettatore ha teorizzato che Gene sia stato mostrato mentre lavorava a Cinnabon nella primavera del 2011 o nell’inverno del 2013.

Anche se quest’analisi si è rivelata sbagliata, come ogni teoria dei fan di Better Call Saul, rivela quanto gli spettatori dello show siano diventati attenti ai dettagli, pienamente consapevoli che i più piccoli particolari avrebbero potuto portare alle più grandi rivelazioni.

Sapendo quanto il pubblico sia stato attento alla ricerca di indizi sulla linea temporale di Better Call Saul, lo show ha fatto di tutto per mostrare Gene a Omaha durante un periodo di neve, il che suggerisce l’inverno o inizio primavera. In una scena in particolare, Gene guidava un’auto con una targa del 2012.

Prima che il prequel confermasse con esattezza la data in cui erano ambientate le sequenze di Gene, l’opinione comune era che fossero almeno a tre anni dalla conclusione di Breaking Bad. Questo è esattamente il motivo per cui Gilligan e Gould hanno tenuto nascosta al pubblico la verità sulla cronologia di Better Call Saul per così tanto tempo.

Perché la linea temporale di Gene è ambientata nel 2010?

La rivelazione della linea temporale di Better Call Saul non solo è riuscita a sorprendere anche il pubblico più meticoloso, ma ha anche incastrato perfettamente la testimonianza finale di Jimmy McGill in tribunale. In effetti, nessuno aveva immaginato che le imprese di Gene Takavic si sarebbero svolte a così breve distanza dai momenti finali di Breaking Bad.

La maggior parte degli spettatori è stata ingannata nel credere che Gene potesse davvero passare anni senza infrangere la legge e tornare all’unica cosa che lo ha da sempre fatto sentire vivo.

Questo è il vero motivo per cui le splendide scene in bianco e nero con Gene sono ambientate nel 2010: illustrano che Slippin’ Jimmy, indipendentemente dalle circostanze, non può mai tenere le mani pulite troppo a lungo. Le autorità hanno dovuto aspettare solo un paio di mesi prima che Jimmy si mettesse nuovamente nei guai.

La caduta di Gene, avvenuta nello stesso anno del finale di Breaking Bad, rivela come la forza di Saul Goodman – il suo amore per il gioco – fosse anche la sua peggiore debolezza. Questo è stato essenzialmente il motivo per cui non è riuscito a diventare completamente Gene. Nella vita reale, il furbo Jimmy McGill/Saul Goodman, armato di pistola, faceva cose e indossava abiti che erano praticamente inimmaginabili nella linea temporale di Gene.

Better Call Saul è un esempio perfetto di come l’uso di diverse linee temporali possa migliorare il percorso di un personaggio e persino giustificare un arco di redenzione in un episodio.

Con gli eventi di Breaking Bad e la linea temporale di Gene così vicini, non c’è da stupirsi che Saul Goodman fosse ancora al top della forma. Quando Jimmy ha finalmente confessato tutti i suoi crimini di fronte a Kim Wexler, ai procuratori statali e alle vittime dell’impero della droga di Walter White, ha sfruttato il momento per uccidere finalmente il Saul Goodman di Breaking Bad, nella speranza di assicurare la redenzione al Jimmy McGill.

L’ambientazione della linea temporale di Gene così vicina a quella di Breaking Bad è stata solo un tassello del puzzle che ha permesso allo show di realizzare il lieto fine segreto di Jimmy in Better Call Saul.