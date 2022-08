The Umbrella Academy 4, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

L’adattamento di Netflix dei fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá ha finalmente dato vita alla terza stagione di The Umbrella Academy. Ecco tutto quello che sappiamo su The Umbrella Academy 4.

Dopo l’uscita della terza stagione di The Umbrella Academy su Netflix, ecco tutto quello che sappiamo sulla quarta stagione desideratissima. The Umbrella Academy di Netflix è l’adattamento delle graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá. Ritornata per la terza stagione due anni dopo l’uscita della seconda, la stagione si conclude con un cliffhanger che è diventato quasi scontato per la serie.

La prima stagione di The Umbrella Academy ha visto la Umbrella cercare di impedire che la luna distruggesse il mondo. La seconda stagione ha visto i fratelli bloccati negli anni ’60, quando il rischio di una guerra nucleare incombeva e dovevano assicurarsi che JFK fosse assassinato.

Quindi la trama della terza stagione, che prevede l’incontro con i loro doppelganger, la Sparrow Academy, e il tentativo di salvare l’universo dal Kugelblitz, era stranamente in linea con il marchio della serie.

Pur non riuscendo a impedire al Kugelblitz di distruggere l’universo e la linea temporale, gli eroi sono riusciti a raggiungere Oblivion. Lì sono riusciti a far ripartire l’universo, ma questa volta in gran parte secondo i piani di Reginald Hargreeves. Con Hargreeves a capo di un enorme impero commerciale e i fratelli privati dei loro poteri, la terza stagione si conclude con un altro grande cliffhanger: cosa succederà nella quarta stagione di The Umbrella Academy?

The Umbrella Academy 4 è stata confermata?

Ebbene sì, The Umbrella Academy 4 è stata confermata ufficialmente da Netflix, in effetti già si vociferava dietro le quinte che la serie era essere già stata autorizzata praticamente da subito. Dato che Stranger Things si concluderà con la quinta stagione e che The Umbrella Academy è uno degli show più importanti di Netflix, era improbabile che il servizio di streaming rinunciasse a una quarta stagione. Inoltre il rinnovo era supportato dalla chiara impostazione nei momenti finali di The Umbrella Academy 3.

A darne notizia proprio l’account ufficiale della serie che ha pubblicato un post molto chiaro, che non lascia alcun dubbio su quello che dovremo aspettarci.

Di cosa parlerà la quarta stagione di The Umbrella Academy?

Sebbene la serie TV di The Umbrella Academy non si sia mai attenuta troppo al suo materiale di partenza, le graphic novel tendono a fornire un indizio su ciò che la prossima stagione dello show potrebbe esplorare.

La prima stagione ha adattato la prima trama, “The Apocalypse Suite“, la seconda stagione ha adattato “Dallas” e la terza stagione ha preso alcuni elementi dalla terza trama “Hotel Oblivion”. Tuttavia, la quarta trama non è ancora stata pubblicata e, dato che si chiamerà “The Sparrow Academy”, è ragionevole pensare che la terza stagione abbia già attinto a quel materiale lavorando con Gerard Way.

Questo lascia la storia della quarta stagione in un territorio inesplorato. The Umbrella Academy 4 lavorerà su materiale nuovo e probabilmente si occuperà dei fratelli che devono riacquistare i loro poteri, affrontando nuovi doppelganger (come accennato con l’apparizione di Ben nella scena post-credits) e vivendo in un mondo gestito da Reginald Hargreeves.

Chi tornerà in The Umbrella Academy 4?

La maggior parte dei fratelli e delle sorelle è garantita per la quarta stagione di The Umbrella Academy: Luther, Diego, Klaus, Cinque, Sparrow-Ben, Viktor e Lila sono tutti nella nuova realtà e stanno per intraprendere i loro viaggi. Si prevede anche il ritorno dello stesso Reginald Hargreeves.

Al momento non è chiaro se il resto della Sparrow Academy possa riapparire nella quarta stagione, poiché la loro morte potrebbe non essere permanente e l’assenza di Sloane non è stata spiegata. Forse il punto interrogativo più grande riguarda Allison, che potrebbe essere andata avanti con la sua nuova vita lontano dai poteri, o potrebbe anche essere morta e ora risiede in un aldilà.

Abbiamo un trailer?

Al momento non avviamo ancora nessun materiale video, ma avendo la conferma del rinnovo si spera che a breve arrivi qualche novità per addentrarci nella prossima, e ultima, avventura. Sicuramente tra non molto arriveranno i primi teaser, dobbiamo solo avere un po’ di pazienza.

Data di uscita di The Umbrella Academy 4?

Al momento non esiste una data di uscita ufficiale per la quarta stagione di Umbrella Academy, e prevederla diventa difficile perché la terza stagione è stata ritardata a causa dell’emergenza COVID.

Tuttavia, dato che la seconda stagione è uscita nel luglio 2020 e la terza stagione è stata rilasciata nel giugno 2022, sembra probabile che anche la quarta stagione di The Umbrella Academy uscirà in estate.

Anche se è possibile che la prossima stagione arrivi nell’estate del 2023, si tratterebbe di una svolta veloce per una serie così coinvolgente se non hanno già iniziato le riprese, quindi è abbastanza probabile che la stagione 4 di The Umbrella Academy non esca prima dell’estate del 2024.