The Umbrella Academy 4, ecco perché è ottimo che la serie si chiuda con la quarta stagione

La stagione 4 di The Umbrella Academy di Netflix è ufficialmente destinata a essere l’ultima per la serie tv, anche se è triste vederla finire, in realtà è una chiusura perfetta.

Netflix ha finalmente confermato che The Umbrella Academy è stata rinnovata per la quarta stagione, ma anche che questa stagione sarà la conclusione dello show, e questo è un bene. Adattamento dell’omonima graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá, The Umbrella Academy segue la squadra titolare mentre ferma, a malincuore, l’apocalisse. Mentre molte serie televisive si sforzano di andare avanti in eterno, The Umbrella Academy si aggiunge a una lista crescente di show che si concludono apparentemente al loro apice.

Con la terza stagione di The Umbrella Academy, la serie TV si è trovata in una situazione complicata, simile a quella in cui si è trovata la serie TV Game of Thrones. La terza stagione si è occupata della Sparrow Academy, una squadra introdotta alla fine della terza storyline del fumetto, Hotel Oblivion, e destinata a essere il soggetto della quarta storyline.

Tuttavia, la storia della Sparrow non è ancora conclusa, il che significa che si stava percorrendo un nuovo terreno. I fumetti non sono ancora ufficialmente terminati e non è chiaro quale sarà la trama della quarta stagione di The Umbrella Academy, né come si concluderà la storia principale.

Steven Blackman, il creatore dell’adattamento televisivo di The Umbrella Academy, aveva precedentemente affermato che se ci fosse stata una stagione 4, sarebbe stata la fine della trama dello show. Questo indica che c’era già l’intenzione di concludere la storia in modo naturale e che la fine della serie televisiva sta arrivando non cancellazioni varie premature (come è successo spesso con gli show di Netflix), ma perché erano pronti a concludere la narrazione che si erano prefissati.

Allo stesso modo, Stranger Things era stato originariamente ideato per una sola stagione, ma il fatto che si interrompa con la quinta stagione dimostra che la fine è stata dettata da preoccupazioni creative piuttosto che dall’esigenza di continuare a realizzare lo show per tutto il tempo consentito. Questo si era già visto con The Good Place, uno show che avrebbe potuto tranquillamente continuare fino alla nausea, ma che ha insistito per terminare la storia come previsto.

Ecco perché la quarta stagione di The Umbrella Academy potrebbe essere perfetta

La serie televisiva The Umbrella Academy si è sempre presa molte libertà nell’adattamento dei fumetti. I personaggi e le trame sono fortemente ispirati ai fumetti, ma ci sono importanti differenze e sono state apportate modifiche per rendere la storia adatta al formato e alle limitazioni di uno show televisivo.

Con la quarta stagione di The Umbrella Academy, Steven Blackman e il team di produzione avranno una tela aperta per concludere la storia che hanno raccontato, dopo essersi discostati dalla versione di Gerard Way e Gabriel Bá, senza preoccuparsi di come i fumetti finiranno.

Ma soprattutto, alla fine della terza stagione di The Umbrella Academy, tutti i personaggi e le storyline si trovano in un luogo perfetto per un’ultima avventura che completi i loro archi in modo soddisfacente e naturale. Dopo tre apocalissi, continuare la serie in modo forzato rischierebbe di sembrare una strategia, ma il ritorno di Reginald Hargreeves e della Umbrella Academy, dopo aver perso i loro poteri, permette un confronto finale per porre fine alla storia più ampia.

Questo vale anche per i personaggi: Cinque ha imparato a conoscere il suo posto nella Commissione, Luther ha trovato pace e identità, Klaus ha superato le sue paure e così via. In vista della quarta stagione, ogni membro della squadra può ora concludere la propria storia in modo chiaro, sia che si concluda con una tragedia o con la felicità di ciascuno.