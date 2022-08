Eddie e Chrissy di Stranger Things 4 si riuniscono in una foto adorabile

L’accoppiata che i fan non hanno mai visto nella quarta stagione di Stranger Things, Joseph Quinn e Grace Van Dien, si sono riuniti in un’adorabile foto in “pausa pranzo”.

Grace Van Dien e Joseph Quinn, rispettivamente Chrissy Cunningham e Eddie Munson, si riuniscono in una nuova, dolcissima foto. Oltre al suo impareggiabile ensemble, ogni stagione della serie di Matt e Ross Duffer ha introdotto alcuni personaggi tra i preferiti dai fan (che di solito hanno vita breve), da Barb Holland e Bob Newby ad Alexei e Billy Hargrove.

Dopo una pausa di quasi tre anni, la quarta stagione di Stranger Things ha svelato un paio di nuovi volti: il leader dell’Hellfire Club e la cheerleader principale della Hawkins High.

In “Chapter One: The Hellfire Club“, il pubblico ha conosciuto la Chrissy Cunningham di Van Dien e l’Eddie Munson di Quinn. Soffrendo di mal di testa e allucinazioni in quanto bersaglio di Vecna, la ragazza più popolare della scuola si rivolgeva al giovane per ottenere delle droghe.

Come un cliché opposto degli anni ’80, una singola scena tra i due va in profondità nei loro strati e porta a un’effimera storia d’amore. Purtroppo, il nuovo cattivo del Sottosopra ha trasformato Chrissy in un pretzel umano dopo che Eddie ha cercato disperatamente di svegliarla dalla trance di Vecna. Eddie ha trascorso il resto della stagione dando la caccia al leader di una setta satanica e a un serial killer, lasciando i fan con la voglia di saperne di più.

In un recente post su Twitter, Van Dien ha condiviso una foto del suo (quasi) interesse amoroso sullo schermo. L’immagine vede la coppia riunirsi durante la pausa pranzo e ha suscitato una reazione massiccia da parte dei fan sui social media.

Seguendo le orme di Barb e Bob, Chrissy e Eddie si uniscono a un gruppo di personaggi di Stranger Things che sono stati uccisi nella stagione in cui sono stati introdotti, con la prima che non è mai andata oltre l’episodio di debutto, il che rende la sua morte ancora più devastante.

Mentre l’intesa tra Van Dien e Quinn, insieme al cliché della ragazza popolare che muore per un incidente, ha dato credito all’ipotesi che la coppia sarebbe sopravvissuta, la morte di Chrissy ha influenzato lo slancio della quarta stagione e il completamento dell’arco di Eddie nel finale.

Dopo essere scappato e aver lasciato Chrissy nella roulotte dello zio, Eddie ha suonato “Master of Puppets” dei Metallica in cima a quella roulotte (nel Sottosopra) prima di sacrificarsi ai Demobat per far guadagnare tempo al gruppo che stava combattendo contro Vecna.

I fratelli Duffer hanno espresso il loro rammarico per la morte di Chrissy nella quarta stagione di Stranger Things. Quando hanno capito il potenziale del personaggio, il suo destino era già segnato.

Lo stesso si potrebbe dire per Quinn, il cui personaggio (insieme a Van Dien) è diventato una specie di fenomeno culturale pop che rappresenta gli emarginati incompresi. Sebbene siano stati presenti nella serie per una sola stagione, Eddie e Chrissy non saranno presto dimenticati.