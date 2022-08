Better Call Saul 6, il finale di stagione spiegato in dettaglio

Il finale della sesta stagione di Better Call Saul offre a Jimmy McGill un ultimo tiro di dadi. Ecco il tanto atteso finale della serie spiegato in dettaglio.

Il finale della sesta stagione di Better Call Saul ci ha distrutto, ora è il momento di restituire il favore. Ecco una spiegazione completa dell’epilogo di James Morgan McGill. Quando Bob Odenkirk ha varcato per la prima volta la porta della stanza degli interrogatori di Badger nella seconda stagione di Breaking Bad, pochi avrebbero potuto immaginare che Saul Goodman, quasi un decennio dopo, avrebbe concluso una serie prequel di enorme successo.

Better Call Saul si è più che guadagnato il suo posto accanto a Breaking Bad come peso massimo della televisione e ha perfezionato l’arte dello spinoff. Ahimè, tutte le cose belle devono finire, e quel momento arriva con “Chiamavano Saul” della sesta stagione di Better Call Saul.

Nella stagione 6 di Better Call Saul, Jimmy McGill ha commesso l’errore fatale di diventare avido. Nonostante abbia iniziato con successo una nuova vita come “Gene Takavic” a Omaha, non ha resistito al richiamo della criminalità ed è stato scoperto da Marion (Carol Burnett), che ha prontamente informato le autorità che il complice di Heisenberg era nella sua cucina.

In Florida, intanto, la nuova vita torrida di Kim Wexler viene sconvolta da una telefonata a sorpresa di Jimmy, questo la spinge a confessare tutto, firmando una piena confessione sulla truffa di Howard Hamlin e sul loro ruolo nel suo omicidio.

Il finale di serie di Better Call Saul inizia con Jimmy in fuga, per tracciare un ultimo tentativo di libertà e tutti i colpi di scena che ne conseguono. Lungo il percorso, una serie di flashback di momenti inediti sia di Better Call Saul sia di Breaking Bad spiegano le decisioni di Jimmy nel presente. Quando tutto è stato detto e fatto, la leggenda di Jimmy McGill è finalmente giunta a una fine definitiva che occupa l’estremità amara del dolceamaro. Ecco come si conclude il finale della sesta stagione di Better Call Saul.

Perché Jimmy chiede a Mike e Walt una macchina del tempo?

L’episodio finale di Better Call Saul comprende una serie di flashback: uno con Jonathan Banks nel ruolo di Mike Ehrmantraut durante l’episodio “Bagman” della quinta stagione, uno con Bryan Cranston nel ruolo di Walter White durante l’episodio “Tutto torna” della quinta stagione di Breaking Bad e uno con Michael McKean nel ruolo di Chuck McGill poco prima dell’inizio di Better Call Saul.

Tutti e tre sono collegati dal tema generale del rimpianto e fanno riferimento a un Easter egg della prima stagione di Better Call Saul.

Il primo fantasma del passato criminale di Jimmy è Mike.

Per ammazzare il tempo mentre attraversano il deserto, l’avvocato chiede a Mike cosa cambierebbe della sua vita se avesse una macchina del tempo. Dopo aver inizialmente scelto una data del 2001 (presumibilmente quando è morto suo figlio Matty) Mike sceglie la prima volta in cui ha preso una mazzetta. Avrebbe stroncato la sua vena oscura sul nascere.

Matty è morto dopo aver accettato a malincuore una mazzetta della polizia su consiglio del padre, quindi Mike ritiene che se non fosse stato corrotto lui stesso, suo figlio sarebbe ancora vivo.

In un secondo flashback, Jimmy pone la stessa domanda a Walter White, che cita l’abbandono di Gray Matter come il suo più grande rimpianto – una risposta tipicamente egocentrica che parla della sua brama di grandezza e gloria.

In entrambe le scene, le risposte di Jimmy sono prive di significato. Dice a Mike che userebbe una macchina del tempo per investire nella Berkshire Hathaway e diventare miliardario e racconta a Walt di essersi ferito al ginocchio durante una truffa. Inutile dire che entrambe le cose sono solo un diversivo di Jimmy e che il suo vero rimpianto si nasconde proprio nella domanda sulla “macchina del tempo”.

Nel corso della sesta stagione di Better Call Saul, è stata mostrata una copia del romanzo La macchina del tempo di HG Wells in possesso di Jimmy, e il finale rivela che in origine apparteneva a suo fratello Chuck. Il vero momento che Jimmy McGill desidera cambiare è l’aver rovinato la carriera del fratello nella terza stagione di Better Call Saul, atto che ha portato Chuck a togliersi la vita.

Ecco spiegato il patteggiamento di Saul Goodman

Dopo essere scappato da casa di Marion e aver preso la sua preziosa scatola di scarpe, Jimmy McGill si nasconde in un cassonetto. Lo sguardo verso i suoi diamanti e il biglietto da visita del ‘Disappearer’ suggeriscono che sta pianificando un’altra eliminazione d’identità, ma la polizia lo raggiunge prima che ne abbia l’opportunità.

Mentre langue nella sua cella di detenzione, un graffito con la scritta “MY LAWYR WILL REAM UR ASS” (il mio legale ti farà il culo) fa scattare nella mente di Jimmy un classico piano alla Saul Goodman. Telefona al vecchio amico avvocato Bill Oakley, che Francesca ha rivelato essere ora un avvocato difensore nella sesta stagione di Better Call Saul.

In sostanza, Jimmy intende ottenere una sentenza assurdamente leggera sfruttando la sua conoscenza del sistema giudiziario. Sa che è sufficiente che un solo giurato si pronunci a favore della difesa, così dà prova all’accusa di un’anteprima della sua performance “Anch’io sono stato una vittima”. Questo si rivela sufficiente a far sorgere nell’accusa il dubbio di poter ottenere una condanna ridotta, dando a Jimmy la possibilità di negoziare un accordo in base al quale si dichiara colpevole (rinunciando a un processo) in cambio di una sentenza vantaggiosa.

Inoltre, approfittando della minaccia di porre fine all’impeccabile record del procuratore capo George Castellano di non aver mai perso una causa, riduce l’ergastolo a sette anni in una prigione di sua scelta.

Perché il cameo di Betsy Brandt come Marie Schrader è così importante

Mentre Bryan Cranston e Aaron Paul sono stati confermati in anticipo, il finale della sesta stagione di Better Call Saul contiene un cameo a sorpresa di Betsy Brandt nel ruolo di Marie Schrader. In qualità di vedova di un agente della DEA morto inseguendo Heisenberg e i suoi complici, Marie ha il permesso di osservare la riunione per la sentenza di Jimmy McGill, ma il prigioniero fa in modo di invitare la moglie di Hank nella stanza.

È probabile che Jimmy voglia mandare un messaggio all’accusa: “Se riesco a guardare dritto negli occhi di una vedova e a mentire tra i denti, probabilmente posso convincere almeno un giurato che sto dicendo la verità”.

Il cameo di Betsy Brand rende la morte di Hank ancora più importante, mostrando come le ramificazioni dell’episodio “Declino” di Breaking Bad si facciano ancora sentire, rendendo allo stesso tempo giustizia a chi è sopravvissuto. Jimmy, che si esibisce nel suo gesto da vittima di fronte a Marie, mostra quanto sia sprofondato moralmente, preparando bene l’eventuale redenzione…

Perché Jimmy alla fine confessa tutto in tribunale?

Jimmy McGill compie un miracolo negoziando una condanna all’ergastolo in soli sette anni di prigionia, ma qualcosa gli fa cambiare idea e quando Saul Goodman ottiene finalmente il suo giorno in tribunale, getta tutto al vento in una scioccante scena di confessione.

La redenzione di Saul Goodman inizia provvisoriamente quando viene a sapere che Kim Wexler ha confessato, ma solo durante il volo verso il New Mexico Jimmy decide di dire lui stesso la verità. Grazie a Bill, Jimmy viene a sapere che Kim non solo ha firmato un dichiarazione sull’incidente di Howard Hamlin, ma l’ha anche mostrata alla vedova di Howard, aprendosi a un mondo di cause civili.

L’altruismo di Kim è il momento in cui Jimmy McGill capisce di aver bisogno di purificare la propria anima. Poiché Jimmy vuole che Kim veda che si sta assumendo le sue responsabilità, scende dall’aereo e racconta all’accusa un mucchio di bugie fresche di scena sul coinvolgimento della donna nella truffa di Howard. Questo attira Kim in aula, dove Jimmy ha tutta l’intenzione di ritirare le accuse. Aveva solo bisogno che lei fosse presente e incriminarla brevemente era l’unico modo.

Quando Kim ha lasciato Jimmy in “Divertimento” della sesta stagione di Better Call Saul, ha sottolineato come i due abbiano incoraggiato i lati oscuri dell’altro. Sebbene sia difficile non essere d’accordo, Kim che ispira Jimmy a confessare nel finale dimostra che i due sono anche capaci di far emergere la bontà dell’altro.

Jimmy McGill uccide Saul Goodman nel finale di Better Call Saul

L’uomo che entra in tribunale è Saul Goodman, con tanto di abito sgargiante, spavalderia arrogante e nome ridicolo. Tutto questo pomposo spettacolo è stato progettato per dare a Goodman un ultimo ballo in tribunale. A ogni confessione che fa, una parte di Saul muore e una parte di Jimmy viene recuperata, fino a quando solo quest’ultimo rimane in piedi davanti alla corte.

Nel finale c’è un momento fondamentale in cui Jimmy mette a nudo il suo coinvolgimento con Heisenberg e poi si volta verso Kim per avere l’approvazione. Lei rimane di sasso e Jimmy si rende conto di non essersi spinto abbastanza in là.

Tornando sul podio del tribunale, l’ex avvocato in carcere scava a fondo e tira fuori il suo più grande rimpianto, un trauma che Jimmy non ha mai affrontato adeguatamente da quando è accaduto nella terza stagione di Better Call Saul: far sì che Chuck si togliesse la vita.

Dopo aver messo sul tavolo tutti i suoi peccati, Jimmy corregge il giudice quando lei si riferisce a lui come “Saul Goodman”, confermando che il suo alter ego criminale è ora morto per sempre. Quando torna a guardare Kim, la sua espressione si ammorbidisce, mostrando un misto di orgoglio e sollievo per il fatto che Jimmy McGill è ora un uomo senza scheletri che intasano il suo armadio mentale.

Il finale di Better Call Saul è lieto per Kim Wexler?

Quando Better Call Saul ha svelato il destino di Kim dopo Breaking Bad è stato un duro colpo. Un lavoro noioso che non sfrutta il suo straordinario talento, un partner per il quale non mostra alcun interesse e un rifiuto inusuale di prendere decisioni o scelte per se stessa.

La vita di Kim è ancora piuttosto brutta nel finale di stagione di Better Call Saul, come dimostra una scena durante la pausa pranzo in cui non sa nemmeno scegliere tra il Red Lobster e il Topkapi, ma Vince Gilligan e Peter Gould intrecciano un filo di speranza nel finale di Kim, che si offre come volontaria in una clinica legale gratuita.

I servizi forniti sono molto simili al lavoro pro bono di Kim nella sesta stagione di Better Call Saul – offrire assistenza legale a chi non può permettersela – e il recupero di questo aspetto della sua vecchia vita rappresenta il primo passo di Kim per uscire dalla sua attuale routine. Forse il riavvicinarsi al suo primo amore (la legge) farà riaffiorare la vecchia personalità di Kim, le ridarà fiducia e la porterà a cambiare carriera.

Il destino di Kim non è felice nel senso tradizionale del termine, ma il suo nuovo lavoro permette al pubblico di immaginare che le cose possano migliorare. Il finale di stagione non conferma se Kim verrà ancora citata in giudizio da Cheryl Hamlin.

L’incarcerazione di Jimmy potrebbe risparmiare all’ex moglie una causa costosa e, quando Kim compare nella scena finale di Better Call Saul dopo aver evidentemente viaggiato molto per l’occasione, non sembra certo al verde, ma Jimmy non può contraddire la confessione che la sua ex ha firmato.

La confessione di Jimmy è stata ispirata da Kim; non si trattava di salvare Kim, perché questo avrebbe annullato il suo stesso arco di redenzione. Kim viene ancora punita per le sue malefatte in Better Call Saul… ma ci sono dei punti luminosi da trovare.

Spiegato il destino finale di Jimmy McGill

Poiché Jimmy McGill ha deciso di trasformare la sua udienza in una seduta di terapia, l’accordo che aveva preparato diventa obsoleto. Invece di sette anni a giocare a golf, Jimmy si becca 86 anni a Montrose, che è proprio la prigione che aveva detto di non volere durante la negoziazione iniziale con l’accusa. Proprio come nel finale di Kim, tuttavia, ci sono spiragli di luce che attraversano il grigiore del futuro di Jimmy.

La prigione non è un posto divertente per un ex avvocato dell’accusa, ma per un ex avvocato della difesa che ha raggiunto la fama per aver tolto i criminali dai guai, non è poi così male. Grazie alla sua reputazione di difensore di criminali e al rispetto guadagnato grazie ai suoi successi con Heisenberg, Jimmy McGill viene immediatamente accettato dai suoi compagni di cella… anche se non riesce a sfuggire all’ombra di Saul.

Inoltre, la confessione di Jimmy in tribunale ha sanato il cattivo sangue tra lui e Kim. In visita con la scusa di essere il suo avvocato, Kim riesce a condividere una sigaretta e una conversazione con l’ex marito, seppellendo l’ascia di guerra dopo sei anni di acrimonia.

Kim e Jimmy non sono tornati insieme e la coppia protagonista di Better Call Saul probabilmente non si rivedrà mai più, ma due piccoli dettagli confermano che il rapporto tra di loro è almeno ricucito. In primo luogo, la sigaretta brucia a colori anziché in bianco e nero, a riprova del fatto che la cupezza della linea temporale di Gene sta iniziando a diminuire.

In secondo luogo, quando Jimmy fa a Kim il gesto delle dita a pistola mentre lascia la prigione, lei crea sottilmente una forma di pistola con le sue stesse mani.

Better Call Saul lascia intendere al pubblico che Jimmy McGill passerà il resto della sua vita in carcere e che l’inquadratura finale di Kim che si allontana rappresenta l’ultima volta che si vedranno.

Anche se la conclusione non è delle più edificanti, Jimmy muore da uomo onesto. Come dice suo fratello Chuck nel flashback del finale di Better Call Saul, “non c’è vergogna nel tornare indietro e cambiare strada”.